Meta introdujo un chatbot de IA en Facebook e Instagram para potenciar la interacción digital. (REUTERS/Dado Ruvic)

Con aparentemente menos amigos publicando en sus feeds principales de Facebook e Instagram, Meta ha introducido una nueva función con la que sus usuarios pueden hablar: un chatbot de Inteligencia Artificial (IA).

La función, denominada Meta AI, se está desplegando en las principales aplicaciones de la empresa, como Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp. Se trata principalmente de una ventana de chat conversacional en la que se pueden hacer preguntas y generar imágenes de IA, similar a otros chatbots de IA como ChatGPT de OpenAI, Co-Pilot de Microsoft y Gemini de Google.

A pesar de que hace más de un año que la inteligencia artificial está en todas partes, esta podría ser la primera interacción de muchas personas con la tecnología. Meta tiene miles de millones de usuarios en sus aplicaciones, y cualquiera que haya logrado evitar los bots hasta ahora encontrará que es casi imposible escapar de este.

¿Por qué está aquí este chatbot de inteligencia artificial?

Los usuarios de Facebook e Instagram probablemente no estaban aporreando la puerta de Mark Zuckerberg exigiendo un chatbot de inteligencia artificial, así que ¿por qué esta función está de repente en todas partes? La tecnología aún es nueva y su utilidad discutible.

Meta AI, un chatbot conversacional, se integra en las aplicaciones más populares de Meta. (Meta)

Sin embargo, las principales empresas tecnológicas han decidido que, al igual que los asistentes de voz y los vídeos verticales desplazables, la inteligencia artificial es la próxima gran novedad. Ahora compiten por sacar sus propias versiones.

Facebook e Instagram solían depender de los amigos, la familia y las comunidades de los usuarios para mantener su atención. Ahora que estas plataformas están envejeciendo, las empresas esperan que un bot parlanchín pueda sustituir parte de la interacción humana.

¿Cómo lo encuentro?

El chatbot está integrado en las funciones de búsqueda y mensajería de las aplicaciones de Meta, y también puede aparecer en su feed bajo algunas publicaciones. Si usted aún no lo ve, vuelva a comprobarlo más tarde. Su presencia está marcada por su logotipo: un delgado anillo casi siempre azul y ocasionalmente animado. También se puede acceder a la herramienta de IA a través del sitio web independiente meta.ai. No está incluida en la aplicación para niños de la empresa, Messenger Kids.

En Facebook, toque el icono de búsqueda de la parte superior y verás que la barra de búsqueda habitual se ha sustituido por otra que dice “Pregúntale cualquier cosa a Meta AI”. Cuando empiece a escribir, le autosugerirá búsquedas. Todo lo que tenga un círculo azul al lado abrirá la ventana de chat de la IA. También puede tocar el icono de mensajes e interactuar con Meta AI como si fuera otro amigo con el que hablar. Si lo ve debajo de una publicación en su feed, le sugerirá preguntas relacionadas con el contenido que ve.

En Instagram, Messenger y WhatsApp, también verá que Meta AI se ha apoderado de las barras de búsqueda y aparece como un chat más. Si sus cuentas están conectadas entre sí, la conversación de Meta AI debería retomarse donde la dejó, independientemente de la app en la que se encuentre.

La introducción de Meta AI marca la primera interacción directa de muchos usuarios con la IA. (Meta)

¿Cómo se apaga?

No hay manera de deshacerse de Meta AI en la búsqueda, confirmó Meta. En WhatsApp, hay una opción para ocultar el nuevo botón Meta AI yendo a Ajustes - Chats - Mostrar botón Meta AI. Sin embargo, sigue estando en la barra de búsqueda. Otras aplicaciones tienen una opción para silenciar sus respuestas. Pregunté al chatbot de IA cómo desactivarlo y obtuve múltiples respuestas incorrectas con instrucciones que no funcionaban y para ajustes que no existen.

Puedes borrar un chat con Meta AI para eliminarlo de las conversaciones recientes de la misma forma que lo haría con cualquier otro chat. Desliza el dedo hacia la izquierda sobre el chat y seleccione Eliminar en Instagram, Más - Eliminar en Facebook y Messenger, y Más - Eliminar chat en WhatsApp.

¿Cómo empezar?

Empiece escribiendo frases completas o palabras al azar en cualquiera de las barras de búsqueda de las aplicaciones o en las conversaciones con Meta AI. Si es la primera vez que utiliza un chatbot con IA, puede empezar haciéndole preguntas sencillas e incluso por una lista de formas de uso.

Yo hice lo primero que hace cualquier persona normal cuando prueba una herramienta de IA. Le pedí que fuera mi novio de mentira, le dije que generara imágenes de patos escribiendo cartas de ruptura e intenté sobrepasar sus límites. Descubrí que evita participar en conversaciones abiertamente sexuales o generar fotos del Papa (cuestiones totalmente ajenas). Como ocurre con toda inteligencia artificial, hay formas creativas de sortear sus filtros.

Meta AI incluye opciones para atajos. Escribe una barra inclinada y un comando, como /joke:, /imagine: o /story: y escribe después su descripción. Sin embargo, no son realmente necesarios, ya que usted puede hacer las mismas peticiones de forma conversacional, como “cuéntame una historia sobre un hámster deprimido que se presentó a alcalde”.

¿Para qué debo utilizarlo?

Un chatbot de IA es como tener un amigo entusiasta pero poco fiable. Puede preguntarle casi cualquier cosa, pero nunca de por sentado que te está diciendo la verdad. Teniendo esto en cuenta, utilice Meta AI para divertirte y para tareas no críticas. Hágale preguntas al azar como haría con Google, inicie conversaciones para sentirte menos solo y úselo para una lluvia de ideas.

Meta AI se espera que compense la disminución de interacción humana en redes sociales envejecidas. (Meta)

Meta AI también puede generar imágenes, aunque en nuestras pruebas tienen los típicos fallos asociados a la inteligencia artificial. La mayoría comparten la iluminación hiperrealista por la que son conocidas las imágenes de IA, descuidan detalles como los dedos y los ojos, y con frecuencia muestran a las mujeres con amplios escotes.

Hay muchas otras cosas que usted puede probar. Pida a Meta AI que anime imágenes, solicite un resumen de las noticias del día o pídale que adopte la personalidad de un personaje concreto cuando le hable. Como está integrado con otros productos de Meta, puede usarlo para buscar cosas como “Carretes de gente aprendiendo a patinar”.

Para obtener los mejores resultados y evitar respuestas insípidas, haga preguntas de seguimiento y de tantos detalles como sea posible. Si quiere una lista de ideas para empezar, consulte las recomendaciones de Shira Ovide, amiga de la tecnología, sobre cosas útiles que preguntar a un chatbot.

¿Para qué no debo utilizarlo?

No utilice la IA como autoridad para nada importante. Por ejemplo, no confíe en un chatbot para consejos médicos o como fuente para la escuela o el trabajo. Desde el punto de vista ético, no debería utilizarlo para escribir trabajos para la escuela, aunque Meta AI está encantada de escupir redacciones de madera bajo demanda.

Los expertos advierten del peligro de la desinformación en herramientas como el chatbot de Meta. Para evitarlo, no lo utilice para cuestiones delicadas o políticas. En su lugar, recurra a fuentes humanas como periodistas, expertos, incluso Wikipedia y Reddit, antes que a la inteligencia artificial. Para más consejos sobre cómo evitar la desinformación, consulte nuestra guía.

Meta AI, diseñado para ser un amigo virtual, no debe usarse como una fuente de información fiable. (Meta)

¿En qué se diferencia de otros robots de inteligencia artificial?

En lo básico, Meta AI parece escupir las mismas respuestas genéricas que sus competidores. Pregunté a cinco chatbots diferentes sobre la mejor taquería de San Francisco, un plan de comidas vegetariano, si Dios existe y cómo saber si un polímaco es adecuado para ti. En su mayoría, todos dieron respuestas increíblemente similares, mundanas pero neutras, con la excepción del Co-pilot de Microsoft, al que no le gustan las travesuras.

¿Conserva mi información?

Utiliza las mismas precauciones al escribir preguntas y pensamientos en un chatbot de IA que al realizar una búsqueda en Google. Meta guarda las conversaciones, pero para proteger la privacidad, los datos son anónimos, es decir, no están relacionados con tu nombre o identidad.

Aunque esto es habitual en las empresas tecnológicas, los expertos afirman que es posible volver a identificar a las personas utilizando puntos de datos adicionales. Si quieres borrar un chat, puedes utilizar el atajo “/reset-ai” y Meta afirma que eliminará la conversación de sus servidores.

(c) 2024 , The Washington Post