El mayor fabricante estadounidense de chips de memoria recibirá USD 6 mil millones como apoyo del gobierno

Representantes de Micron Technology Inc celebran el anuncio de una importante subvención federal para expandir la producción de semiconductores. (REUTERS/Aly Song/File Photo)

Micron Technology Inc, el mayor fabricante estadounidense de chips de memoria para ordenadores, está a punto de obtener USD 6.100 millones en subvenciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos para ayudar a pagar proyectos de fábricas nacionales, como parte de un esfuerzo por devolver la producción de semiconductores a suelo estadounidense.

La concesión, que aún no se ha concretado, se dará a conocer la próxima semana, según personas familiarizadas con el asunto. Micron -al igual que Intel Corp. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.- también aceptará préstamos como parte de su paquete de adjudicación, dijeron dos de las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas. El valor total de esos préstamos sigue sin estar claro. Las acciones de Micron subieron hasta un 2,6% en las últimas operaciones después de que Bloomberg informara de la adjudicación prevista. El valor ya había subido un 36% este año hasta el cierre del miércoles.

El Presidente Joe Biden tiene previsto viajar el 25 de abril a la región de Syracuse, Nueva York, como parte del anuncio, dijeron las personas. Micron, con sede en Boise (Idaho), está construyendo fábricas cerca de Siracusa, así como en su estado natal. Representantes de Micron, del Departamento de Comercio y de la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.

El Presidente Joe Biden habla sobre el futuro de la tecnología y manufactura de chips durante su visita a la región de Syracuse, Nueva York.(EFE/EPA/Jim Lo Scalzo)

La Ley de Chips y Ciencia de 2022 reservó USD 39.000 millones para subvenciones directas, así como préstamos y garantías de préstamos por valor de USD 75.000 millones, con el fin de revitalizar la fabricación de chips estadounidense tras décadas de desplazamiento de la producción a Asia. Hasta ahora, las autoridades han dado a conocer seis adjudicaciones preliminares: tres a empresas que producen semiconductores de generaciones anteriores, además de paquetes multimillonarios para Intel, TSMC y la surcoreana Samsung Electronics Co.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, elogió el miércoles el acuerdo con Micron, afirmando que contribuirá a revitalizar la economía del norte del estado. “Los nuevos fondos federales de la Ley de Chips y Ciencia del presidente Biden ayudarán a asegurar 50.000 puestos de trabajo, una inversión de USD 100.000 millones y millones de dólares en beneficios para la comunidad”, afirmó en un comunicado.

La Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, ha declarado que la agencia tiene previsto destinar unos 28.000 millones de dólares de la subvención a proyectos punteros. Una vez anunciado el acuerdo preliminar, Micron se sometería a meses de diligencia debida y recibiría el dinero en tramos vinculados a puntos de referencia específicos de cada proyecto.

Esquemas de las futuras instalaciones de Micron en Nueva York, parte de un proyecto respaldado por el gobierno para fortalecer la producción nacional. (DAVID AWSCHALOM/UNIVERSITY OF CHICAGO)

Micron se ha comprometido a construir hasta cuatro fábricas en el estado de Nueva York, además de una en Idaho. Pero esos planes “requieren que Micron reciba la combinación de subvenciones suficientes para Chips, créditos fiscales a la inversión e incentivos locales para hacer frente a la diferencia de costes en comparación con la expansión en el extranjero”, declaró el mes pasado el Consejero Delegado Sanjay Mehrotra. La empresa sigue adelante con proyectos también en China, India y Japón.

Raimondo ha dicho que su agencia dará prioridad a la financiación de proyectos que empiecen a producir a finales de la década. Dos de las cuatro plantas de Micron en Nueva York están en vías de cumplir ese plazo, mientras que las otras dos no estarán operativas hasta 2041, según informó la empresa en una reciente declaración federal. Esto significa que es probable que la adjudicación de Micron solo sirva para las dos primeras instalaciones de Nueva York, según dijeron anteriormente personas familiarizadas con el asunto.

Los chips de memoria y almacenamiento de los ordenadores son una parte vital de todo, desde los teléfonos inteligentes hasta los mayores centros de datos, donde almacenan información y ayudan a la lógica avanzada a procesar la información. La producción se realiza principalmente en Asia. Los dos mayores competidores de Micron, Samsung y SK Hynix Inc, representan la mayor parte de esa fabricación.

Estas empresas también tienen previsto construir fábricas en Estados Unidos-para chips lógicos y embalaje avanzado, respectivamente- como parte de una oleada de más de 200.000 millones de dólares en inversión privada en semiconductores impulsada por la Ley de Chips.