Japón puede ser el aliado más importante de Estados Unidos

La alianza Japón-Estados Unidos, vista como fundamental en la estrategia geopolítica del Indo-Pacífico, se fortalece ante los retos globales y regionales. (REUTERS/Kevin Lamarque)

En un histórico discurso ante el Congreso, el Primer Ministro japonés, Fumio Kishida, elogió a Estados Unidos como nación “indispensable”. Y expresó su simpatía por los estadounidenses “que sienten la soledad y el agotamiento de ser el país que ha mantenido el orden internacional casi sin ayuda de nadie” durante las últimas décadas. Pero, subrayó, Japón está dispuesto a compartir la carga con la nación estadounidense.

Hacía casi una década que un dirigente japonés no acudía a una visita de Estado, y Kishida parecía estar recuperando el tiempo perdido. El miércoles, en una cena de Estado en la Casa Blanca, le sirvieron salmón y filete y recibió una serenata del legendario músico Paul Simon.

Participó en una histórica cumbre trilateral de seguridad con el Presidente Biden y su homólogo filipino, el Presidente Ferdinand Marcos Jr. Y señaló en todo momento cómo Japón se estaba sacudiendo décadas de pacifismo oficial en favor de un papel de seguridad más sólido en Asia.

Estados Unidos y Japón firmaron docenas de nuevos acuerdos de cooperación en materia de defensa. Los ejércitos de ambos países forjarán una nueva estructura de mando conjunto que les permitirá contrarrestar mejor la supuesta amenaza que representa China, especialmente para la isla autogobernada de Taiwán. Además, junto con Australia, desarrollarán una nueva red de defensa aérea contra misiles con base en el Pacífico

“Se trata de la mejora más significativa de nuestra alianza desde su creación”, declaró Biden tras las reuniones celebradas el miércoles en la Casa Blanca.

“En la nave espacial llamada ‘Libertad y Democracia’, Japón se enorgullece de ser su compañero de barco”, dijo Kishida al Congreso, con una metáfora bastante rocambolesca. “Estamos en cubierta, estamos en la tarea. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario”.

El protagonismo de Kishida en Washington le ofreció un breve respiro de los problemas crecientes en su país, donde el apoyo a su gobierno ha disminuido en medio de un escándalo de recaudación de fondos políticos. En Estados Unidos, el primer ministro japonés podría señalar la importante transformación que se ha producido bajo su mandato, un cambio en la perspectiva estratégica de Japón que fue impulsado por primera vez por el difunto predecesor de Kishida, Shinzo Abe.

“En los últimos dos años, Japón ha tomado medidas impensables hasta ahora para reforzar sus capacidades de defensa, como aumentar su presupuesto de defensa al 2% del producto interior bruto en cinco años, convirtiéndolo en el tercero mayor del mundo, y adquirir capacidades de ‘contraataque’ para atacar bases enemigas con misiles de largo alcance”, detalló mi colega Michelle Ye Hee Lee.

Más allá de la defensa, Kishida enfatiza los valores compartidos y el apoyo a Ucrania, marcando un compromiso profundo con un orden internacional basado en el Estado de derecho. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Kishida, natural de Hiroshima y que ha hablado enérgicamente sobre la necesidad del desarme nuclear, no es un militarista acérrimo. Pero, como declaró ante el Congreso, considera que “la actual postura exterior y las acciones militares” de China son “el mayor desafío estratégico, no sólo para la paz y la seguridad de Japón, sino para la paz y la estabilidad de la comunidad internacional en general”. Y ha trabajado para impulsar la capacidad de Japón para reaccionar ante este desafío percibido.

“Ha recogido algunos de los elementos importantes de la revolución de Abe y los ha hecho avanzar de forma sutil y eficaz. Ha sido capaz de hacer lo que Abe no fue capaz de hacer”, declaró Daniel Russel, ex subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, a The Washington Post. “Tiene una política y un aura dovish, pero lo que eso significa realmente es que se confía en él de un modo que Abe nunca tuvo”, agregó.

Ahora, Kishida está situando a Japón en el centro del “entramado” de alianzas, en palabras de funcionarios de Biden, que Estados Unidos espera que apuntalen sus intereses en Asia.

Esto incluye el “Cuadrilátero” que une a Japón, Australia, India y Estados Unidos; los nuevos acuerdos forjados entre Filipinas, Estados Unidos y Japón frente a la asertividad china en el Mar de China Meridional y sobre Taiwán; y un mayor papel de los nipones en la próxima fase de colaboración en seguridad naval entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Si los responsables políticos de Washington consiguen hacer realidad el tan ansiado “pivote hacia Asia”, parece que Japón debe ser la bisagra clave en ese giro.

“Muchos describen a la OTAN como la alianza indispensable de Estados Unidos, y sigue siendo una prioridad absoluta”, escribió Jeffrey Hornung en Foreign Affairs. “Pero dado el giro geopolítico hacia el Indo-Pacífico, ha llegado el momento de que la alianza entre Estados Unidos y Japón ocupe un lugar mucho más central en la gran estrategia estadounidense”, agregó.

Hornung sostuvo que la alianza entre Estados Unidos y Japón debería ser el “eje” en torno al cual giraran todos los “radios” de las demás agrupaciones de la región.

Más allá de ampliar la cooperación en materia de defensa, Kishida también hizo hincapié en los valores que Japón comparte con Estados Unidos. Esto es importante en un momento de creciente cansancio en Occidente por las exigencias de apoyar a Ucrania en su resistencia a la invasión rusa, y de aparente indiferencia entre los países del Sur Global. El primer ministro japonés engatusó a los legisladores estadounidenses para que siguieran ayudando a la capital ucraniana, con nuevos fondos bloqueados en el Congreso.

La firma de acuerdos de defensa señala una nueva fase en la colaboración militar entre Japón y Estados Unidos, con el objetivo de asegurar la paz en Asia. (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Mis visitas a Kiev y Bucha el pasado marzo tuvieron un impacto muy significativo en mí”, dijo Kishida a Lee en una entrevista que precedió a su llegada a Washington, refiriéndose a la capital ucraniana y a la ciudad cercana que fue escenario de una espeluznante masacre llevada a cabo por tropas rusas. “Tocar realmente la dura y trágica realidad de la guerra a través de la visita me hizo estar más decidido a perseguir... una paz duradera en Ucrania lo antes posible”, expresó.

Kishida señaló las importantes contribuciones de Japón a la causa ucraniana, entre ellas más de 12.000 millones de dólares en ayuda y apoyo para potenciar las capacidades de detección antidrones de Kiev. Los analistas estadounidenses se estremecen ante la voluntad de la nación nipona de participar en un conflicto lejos de su vecindario.

“A diferencia de muchas democracias occidentales, Japón ha evitado los peores impulsos del populismo y el aislacionismo”, escribieron Richard Armitage, ex vicesecretario de Estado estadounidense, y Joseph Nye, politólogo de Harvard, en un informe en el que piden a Tokio y Washington que profundicen aún más su alianza. “Su papel en apoyo de un orden internacional libre y abierto basado en el Estado de derecho es, por tanto, más importante que nunca”, agregaron.

El subtexto aquí, como en tantos otros frentes, es China. El estrecho abrazo de Kishida y Biden es una reacción al expansionismo percibido por Pekín y a su reciente historial de intimidación, incluida su disputa marítima con Filipinas.

“El Indo-Pacífico se reduce a dos visiones estratégicas”, declaró en una entrevista Rahm Emanuel, embajador de Estados Unidos en Japón, al columnista del Washington Post Josh Rogin. “Una es que este es el vecindario de China y que ellos ponen las reglas. La otra es que los estadounidenses son una potencia permanente del Pacífico por la que se puede apostar a largo plazo”. La versión estadounidense está ganando terreno”, aseguró.

“Mi mensaje a Xi Jinping es: ‘No cambies’”, añadió Emanuel, sugiriendo que el comportamiento del presidente chino estaba fortaleciendo la mano de Estados Unidos. “Siga así en casa y en el vecindario. Merece un reconocimiento por toda su ayuda”, concluyó.

(*) The Washington Post

(*) Ishaan Tharoor es columnista de asuntos exteriores en The Washington Post, donde es autor del boletín y la columna Today’s WorldView. En 2021 ganó el premio Arthur Ross Media Award in Commentary de la Academia Americana de Diplomacia. Anteriormente, fue redactor jefe y corresponsal de la revista Time, primero en Hong Kong y después en Nueva York.