Universal Music intensificó la lucha contra TikTok y retirará canciones de Coldplay y Harry Styles

Las negociaciones fallidas entre Universal y TikTok pronostican una transformación en la interacción entre redes sociales y la industria musical (Universal/TikTok)

La lucha entre TikTok, el servicio de videos cortos, y Universal Music Group NV, la compañía de música más grande del mundo, está a punto de empeorar. En los próximos días, un gran número de canciones adicionales de algunos de los artistas y compositores más importantes, incluidos Harry Styles y Coldplay, ya no estarán disponibles en la red social, de acuerdo con personas con conocimiento del asunto, marcando una escalada importante en un desacuerdo que ha estado en curso por semanas.

La disputa comenzó en enero cuando el contrato de Universal con TikTok expiró y las dos compañías no lograron encontrar un acuerdo común para una extensión. Después de eso, una miríada de canciones del extenso catálogo de Universal, que incluye trabajo de artistas como Taylor Swift y The Weeknd, empezaron a desaparecer de la plataforma, limitando las opciones musicales de los más de mil millones de usuarios de la red social china.

En ese momento, debido a una cláusula en el contrato expirado, las pistas representadas por la división de publicaciones de Universal permanecieron disponibles. Pero en las semanas siguientes, las compañías no lograron llegar a un nuevo acuerdo, y a partir del lunes por la noche, las canciones adicionales comenzaron a retirarse también, según las personas, que pidieron no ser identificadas discutiendo información no pública.

Aún se podría alcanzar un acuerdo de último minuto, aunque parece cada vez menos probable, dijeron las personas.

La eliminación del catálogo de publicación de Universal de TikTok afectará no solo a los artistas firmados con las discográficas de la compañía, sino también a muchos otros intérpretes de toda la industria. Harry Styles, por ejemplo, lanza música a través de Sony Music Entertainment, pero está firmado con Universal para sus derechos de publicación.

El tamaño exacto de la purga próxima sigue siendo incierto. El catálogo de música grabada de la empresa incluye más de 3 millones de canciones; a partir de 2022, la operación de publicación tenía casi 4 millones de canciones que poseía y administraba. Un portavoz de TikTok dijo que Universal y su unidad de publicación representan colectivamente alrededor del 20% al 30% de la música popular en la plataforma, dependiendo del territorio.

TikTok podría perder hasta el 30% de la música popular debido a la disputa con Universal (EFE/ANDY RAIN)

“El alcance de una compañía de publicación como Universal es mucho más amplio que una discográfica y una grabación de sonido”, dijo David Israelite, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Editores de Música. “Va mucho más allá de las grabaciones de Universal, la discográfica - el impacto es mucho mayor”.

La lucha en aumento podría hacer mucho para remodelar la complicada relación entre las compañías de redes sociales y los músicos. Universal está tratando de obligar a TikTok, que es propiedad del conglomerado de internet chino ByteDance Ltd., a aumentar sus pagos a las discográficas y artistas.

La compañía también quiere protecciones contra el uso de su música para entrenar modelos de inteligencia artificial. Hasta ahora, TikTok ha rechazado los términos de Universal argumentando que su aplicación proporciona una promoción invaluable para los artistas.

A finales del año pasado, los ejecutivos de TikTok pensaron que habían hecho las paces con la industria de la música, que durante años había criticado a la compañía por su compensación a los artistas. Entrando en 2024, Ole Obermann, el jefe global de música de la plataforma, había cerrado acuerdos con Sony y Warner Music Group Corp., asegurando que las canciones de las dos grandes discográficas seguirían apareciendo en la plataforma.

El servicio también estaba trabajando en un nuevo acuerdo con Universal y extendió su contrato por un mes para resolver los detalles finales, según personas familiarizadas con las conversaciones que no estaban autorizadas para hablar sobre ello públicamente. Pero el 30 de enero, la semana de los premios Grammy en Los Ángeles, Universal publicó una carta abierta diciendo que estaba en un punto muerto con TikTok.

La carta tomó por sorpresa al equipo de la red social china, y el momento no podría haber sido peor. Al día siguiente, el CEO de la compañía, Shou Chew, estaba programado para testificar frente al Congreso de Estados Unidos y la noticia rápidamente se convirtió en el tema de conversación de la semana de los Grammy.

En declaraciones escritas, las compañías intercambiaron críticas. TikTok llamó a Universal “avaro”. Universal llamó a TikTok un “abusón”. Aproximadamente dos días después de la primera carta, la música de la empresa comenzó a desaparecer de la plataforma, y numerosos videos se quedaron sin sonido.

En las últimas semanas, muchas compañías musicales se han alineado detrás de Universal. En general, TikTok paga a las discográficas una suma global por los derechos de sus catálogos, con la posibilidad de pagos mayores dependiendo de cuántas veces se creen videos usando pistas.

Muchos en la industria de la música creen que TikTok no está pagando lo suficiente considerando que ha construido un negocio publicitario sustancial alrededor de videos con bandas sonoras. Las ventas de ByteDance superaron los USD 110 mil millones el año pasado, mientras que TikTok está valorado en más de USD 250 mil millones.

Los artistas no están seguros de a quién culpar. Algunos han criticado a TikTok mientras que otros han expresado descontento con Universal o confusión sobre cómo el desacuerdo corporativo podría socavar sus medios de vida.

Los artistas enfrentan incertidumbre sobre el impacto de las tensiones corporativas en sus medios de vida (REUTERS/Mike Blake)

Hasta ahora, el impacto del estancamiento en los consumidores ha sido moderado. Después de ventilar inicialmente su frustración, muchos usuarios de TikTok se han ajustado, configurando videos con canciones que aún están disponibles. Con una competencia reducida en la plataforma, canciones del Billboard Top 100 que no fueron atrapadas en la retirada inicial de Universal han crecido en uso, según Round, una agencia digital que opera una herramienta de análisis de TikTok.

Se espera que las pérdidas financieras de Universal por la disputa sean mínimas, en parte, porque la red china solo representa alrededor del 1% de sus ventas anuales. Desde el inicio de la purga en TikTok, el consumo general de canciones de Universal en otros canales de distribución ha cambiado mínimamente, dijeron las personas.

La próxima fase de la disputa - retirar canciones basadas en derechos de publicación - probablemente será un proceso complicado. Incluso si un compositor representado por Universal contribuyó con solo un par de líneas a una canción grabada por un artista en otra discográfica, la música será eliminada. Como resultado, es probable que toda la industria se vea envuelta en los cambios venideros.

Mientras tanto, muchos de los atajos actuales favoritos de los usuarios de TikTok - como elegir versiones de covers de canciones grabadas por Universal - probablemente sean menos efectivos.

