Lo que sabemos hasta ahora sobre el diagnóstico de cáncer del rey Carlos

El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda a su salida de la clínica de Londres el 29 de enero de 2024. EFE/EPA/ANDY RAIN EFE

El rey Carlos III ha sido diagnosticado con cáncer y se alejará de los compromisos públicos mientras recibe tratamiento, dijo el lunes el Palacio de Buckingham.

Su diagnóstico llega en un momento en el que la familia real ya estaba escasa de personal, con Kate, princesa de Gales, recuperándose de una cirugía abdominal y el príncipe William, heredero al trono, alejándose de sus deberes reales para cuidarla.

Los expertos reales dicen que la revelación pública de la enfermedad de Carlos marca un cambio en el enfoque del Palacio de Buckingham, que tradicionalmente ha sido reservado sobre la salud del monarca. Esto es lo que debe saber sobre su diagnóstico.

¿Qué sabemos hasta ahora sobre el diagnóstico de cáncer del rey Carlos?

El Palacio de Buckingham no ha ofrecido detalles sobre qué tipo de cáncer tiene el rey, salvo decir que no es cáncer de próstata. Durante un procedimiento reciente para tratar un agrandamiento benigno de la próstata se observó un “cuestión de preocupación aparte”, y las pruebas posteriores revelaron que era canceroso.

La tasa máxima de casos de cáncer en Gran Bretaña se produce entre las edades de 85 y 89 años, según Cancer Research UK. Los cánceres más comunes entre los hombres británicos de 75 años o más incluyen el cáncer de próstata, pulmón e intestino.

¿Qué edad tiene el rey Carlos?

El rey Carlos III tiene 75 años.

En los últimos tiempos, los miembros de la familia real británica han vivido hasta una edad notable. La abuela de Carlos, la reina madre, vivió hasta los 101 años. Su padre, el príncipe Felipe, murió a los 99 años, siendo la causa oficial la “vejez”. La madre de Carlos, la reina Isabel II, vivió hasta los 96 años.

La reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en el palacio de Buckingham en Londres, Reino Unido. REUTERS / Chris Jackson REUTERS

Pero los historiadores dicen que hay antecedentes de cáncer en la familia. Su abuelo, el rey Jorge VI, tuvo cáncer de pulmón antes de morir a los 56 años en 1952. Al público británico, y según algunos, al propio Jorge VI, no se les informó de su diagnóstico. La causa oficial de muerte fue “trombosis coronaria”.

“Hoy tenemos una situación muy diferente. Sabemos que el rey ha querido compartir su diagnóstico… para evitar especulaciones”, afirmó Cindy McCreery, historiadora cultural y experta en la realeza británica de la Universidad de Sydney. “Pero también sabemos que quiere crear conciencia sobre el cáncer”.

¿Quién es el siguiente en la línea de sucesión al trono después del rey Carlos?

El palacio ha dicho que Carlos seguirá ocupándose de “asuntos de Estado” y se espera que reciba sus “cajas rojas” que contienen documentos del gobierno que el monarca debe revisar. No se espera que nombre un “consejero de Estado” u otro miembro de alto rango de la familia real en quien pueda delegar sus funciones.

La Ley de Regencia de 1937 establece quién sustituirá a Carlos si ya no puede ejercer sus funciones. La ley establece que el regente es la persona siguiente en la línea de sucesión, siempre que sea un adulto, un súbdito británico y viva en Gran Bretaña.

El orden de sucesión tiene 24 nombres e incluye tanto a adultos como a niños. Empieza con:

1. El Príncipe William, Príncipe de Gales, el hijo mayor de Carlos;

2. El Príncipe George de Gales, hijo de William y Kate, Princesa de Gales, nacido en 2013;

3. Princesa Carlota de Gales, nacida en 2015;

4. Príncipe Luis de Gales, nacido en 2018;

5. Príncipe Harry, duque de Sussex, segundo hijo de Carlos.

La familia del Príncipe William (Créditos: Instagram/@princeandprincessofwales)

¿Qué podría significar esto para el título de la reina Camilla?

El título oficial de Camilla es Reina consorte, término dado a la esposa de un monarca gobernante, para distinguirla del soberano británico, que actúa como jefe de Estado. Esto no cambiará. No tiene ningún poder constitucional y no forma parte de la línea de sucesión.

Pero McCreery, el experto real, dijo que el hecho de que el palacio haya dicho que ella continuará con un “programa completo” de deberes públicos mientras Carlos recibe tratamiento debería ayudarla a “avanzar por el camino de la rehabilitación completa en público” - habiendo sido implicada, de manera justa o no, en la ruptura del primer matrimonio de Carlos con la inmensamente popular princesa Diana.

“Camilla fue odiada amargamente durante muchos años por un gran sector del público británico, tal vez el público estadounidense, con sus recuerdos de Diana”, dijo McCreery. “Esta es una prueba más de que ella está haciendo lo mejor que puede, que está apoyando a Charles al 100 por ciento”.

¿Qué significa la enfermedad del rey Carlos para el príncipe Harry?

El príncipe Harry ha hablado con el rey sobre su diagnóstico de cáncer y viajará a Gran Bretaña para ver a su padre en los próximos días, informó The Washington Post.

Los expertos reales lo ven como un posible acercamiento de Harry -tanto con su padre como con la prensa y el público británico- después de su muy publicitada separación de la vida real y su traslado a América del Norte.

“La noticia de que Harry regresará al Reino Unido para visitar a su padre es importante”, dijo McCreery.

Harry ha renunciado a sus deberes reales pero conserva su lugar en la línea de sucesión.

