Mickey Mouse finalmente es de dominio público: qué significa

ARCHIVO - Walt Disney, creador de Mickey Mouse, posa para una foto en el Hotel Pancoast, el 13 de agosto de 1941, en Miami (Foto AP, Archivo)

El día de Año Nuevo ahora también se conoce como el Día del Dominio Público, cuando cada año un tesoro de creaciones artísticas vintage se vuelve disponible para que cualquiera las use, adapte y explote a medida que los derechos de autor expiran. Y al menos de manera simbólica, la gran noticia de este año es la primera aparición cinematográfica de Mickey Mouse —el personaje símbolo de las extensiones de derechos de autor.

Para ser claros, para la mayoría esto ni siquiera es el Mickey y Minnie Mouse de tu padre los que están ingresando al mercado libre de adaptaciones el lunes. El público ha ganado el derecho a utilizar creativamente a los personajes de Disney en blanco y negro tal como aparecen en el cortometraje animado de 1928 “Steamboat Willie”, así como en la versión silente de ese año del corto “Plane Crazy”.

Esta versión aprovechable del pícaro Mickey es descrita por algunos académicos como “parecida a una rata” y carece de su aspecto pulido y vestimenta bien conocidos. Sin embargo, este Mickey temprano, tal como fue representado por Walt Disney y Ub Iwerks durante la era del jazz, es todo tuyo: sin guantes, sin camiseta —servicio completo.

El primer Mickey Mouse, el de 1928

Jennifer Jenkins, profesora de derecho y directora del Centro para el Estudio del Dominio Público de la Universidad de Duke, dice que desde el ángulo de los derechos de autor —las consideraciones de marca registrada son otro asunto— “Puedes usar a Mickey y Minnie 1.0 de ‘Steamboat Willie’ y ‘Plane Crazy’, pero no puedes usar al Mickey acumulado posterior que, por ejemplo, aparece en una de mis películas favoritas, ‘Fantasía’. No puedes usar el aspecto protegido por derechos de autor del personaje de obras posteriores que aún están bajo derechos de autor”.

Entonces, ¿por qué es importante, si no se puede adaptar al personaje como la mayoría de la gente lo reconoce? Desde el punto de vista creativo, ¿no estamos haciendo de un grano de arena una montaña?

FOTO DE ARCHIVO: La torre de agua de The Walt Disney Co., con el personaje Mickey Mouse en la sede de la compañía en Burbank, California (REUTERS/Fred Prouser)

De hecho, cualquier Mickey que entre en el dominio público es significativo por varias razones, dicen los expertos.

“Cuando Mickey apareció por primera vez en ‘Steamboat Willie’, fue un cambio de juego”, dice Joe Wos, un historiador de dibujos animados y presentador ganador del Emmy de la “Academia de Dibujos Animados” de PBS. Fue “uno de los primeros dibujos animados sonoros, con el propio Walt proporcionando los sonidos de Mickey. Lo que diferenciaba a ‘Steamboat Willie’ era la narración emocional”.

Una estatua de Walt Disney y Mickey Mouse frente al castillo de Cenicienta en el parque temático Magic Kingdom en Walt Disney World (AP Photo/John Raoux, Archivo)

Mickey, quien pilotea un barco de vapor en el corto animado, “era un personaje del hombre común” modelado al menos en parte en Charlie Chaplin. “Las audiencias se identificaban con sus alegrías y frustraciones. Le apelaba a todas las edades”, dice Wos.

“Él también aseguró el éxito del estudio de Disney. Para aferrarse a su vaca de efectivo —eh, ratón— Disney luchó por extender las leyes de derechos de autor”.

Disney no fue el único impulsor detrás de los esfuerzos legales exitosos en la década de 1970 y en los años 90 para extender la protección de los derechos de autor, lo que resultó en que personajes como Mickey fueran protegidos por casi un siglo. Muchas compañías hicieron lobby para proteger los derechos de propiedad intelectual al abogar con éxito por la Ley de Extensión de Derechos de Autor de 1998, que protegió muchas obras artísticas por 20 años adicionales. Sin embargo, algunos académicos dicen injustamente, fue tildada de manera despectiva como la Ley de Protección de Mickey Mouse.

Imagen del cortometraje 'Mickey Mouse: Construyendo un edificio'

“Todos los estudios de cine querían [esa ley]”, dice Zvi S. Rosen, profesor asistente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Southern Illinois. Él también señala que la Ley de Extensión del Término de Derechos de Autor de Sonny Bono —su nombre oficial— también protegió prominentemente canciones compuestas por George e Ira Gershwin. Y Disney fue parte de una coalición más amplia que hizo lobby para la extensión de derechos de autor en 1976, dice él.

Sin embargo, el estatus icónico de Mickey Mouse —y su considerable valor— lo hicieron el rostro de los esfuerzos para extender y proteger el material con derechos de autor, si por ninguna otra razón más que por ser aún más ampliamente reconocible que los autores y compositores de la Era del Jazz.

Disney también tiene una reputación por su intensa vigilancia legal cuando se trata de proteger sus propiedades —lo que Wos llama “una ironía para Disney, que construyó su imperio en cuentos de hadas de dominio público” tales como Cenicienta y La Bella Durmiente. Jenkins llama a esa dinámica el “triángulo amoroso” entre Disney, sus esfuerzos de protección de Mickey y su habilidad para adaptar obras no protegidas.

Entonces, ¿qué le espera legalmente a Mickey y Minnie? Eso es difícil de predecir, dicen los expertos, mientras señalan que en los últimos años, Disney ha ofrecido el corto completo de “Steamboat Willie” gratis para el público y ha presentado al personaje prominentemente junto al logotipo de la compañía.

“Desde la primera aparición de Mickey Mouse en el cortometraje de 1928 ‘Steamboat Willie’, la gente ha asociado al personaje con las historias, experiencias y productos auténticos de Disney. Eso no cambiará cuando los derechos de autor de la película ‘Steamboat Willie’ expiren”, dijo la compañía Walt Disney Co. en un comunicado a The Washington Post. “Las versiones más ‘modernas de Mickey permanecerán sin afectarse por la expiración de los derechos de autor de ‘Steamboat Willie’, y Mickey continuará desempeñando un papel principal como embajador global de la compañía Walt Disney en nuestras narraciones, atracciones de parques temáticos y mercancías”.

Disney señala que no renunciará por completo: “Por supuesto, continuaremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que siguen estando sujetas a derechos de autor, y trabajaremos para salvaguardar contra la confusión del consumidor causada por usos no autorizados de Mickey y nuestros otros personajes icónicos”.

Un posible precedente es la temprana iteración de Winnie-the-Pooh —antes de que la obra de A.A. Milne fuera adaptada por Disney— que entró en el dominio público hace dos años. (Cabe destacar: el compañero de Winnie del Bosque de los Cien Acres, Tigger, también entró en el dominio público el 1 de enero, junto con películas mudas como “The Cameraman” de Buster Keaton y el debut cómico de Laurel y Hardy como dúo “Should Married Men Go Home?”, así como la canción “Let’s Do It (Let’s Fall in Love)” de Cole Porter y obras literarias tales como “Orlando,” “El amante de Lady Chatterley,” “La ópera de los tres centavos” y “Home to Harlem”).

Nada creado con Pooh de Dominio Público desde 2021 ha alterado las percepciones populares de la propiedad original, dice Jenkins, mientras señala que parodias de una sola vez como un Pooh del cambio climático que presenta la deforestación en el Bosque de los Cien Acres atrajeron algo de atención, al igual que la película slasher “Winnie the Pooh: Blood and Honey” que ha recaudado casi 5 millones de dólares. (En una vena similar, Rosen señala que se ha lanzado un tráiler para un juego de disparos planeado inspirado en la apariencia de “Steamboat Willie”).

Entonces, ¿qué podría ser justo juego para aquellos que buscan adaptar a Mickey Legal, que todavía se parece bastante al Mickey actual?

Toma el estilo de baile temprano de Mickey, que es alegre y “un poco más torpe”, en comparación con sus movimientos fluidos posteriores, dice Jenkins. “Estos son los tipos de rasgos de carácter genéricos que no están sujetos a protección de derechos de autor. Estas son características aisladas e incopiables de iteraciones posteriores”.

Tampoco es elegible para derechos de autor tener a tu personaje de ratón antropomórfico hablando en una voz aguda y chillona: “¿Cómo crees que va a sonar? ¿Como Barry White?”.

Jenkins señala que dos iteraciones de Mickey están entrando en el dominio público debido a cuán diferente luce el Mickey de “Steamboat Willie” del Mickey de “Plane Crazy”: este último “tiene, estos ojos grandes que cubren la mitad de su rostro”.

Jenkins insta a los posibles adaptadores de Mickey a seguir algunas pautas generales.

“Haz exactamente lo que la expiración de los derechos de autor te permite hacer y crea algo increíble con Mickey y Minnie de dominio público... Solo no lo hagas de una manera que confunda a los consumidores. Y no lo hagas de una manera que use elementos posteriores protegidos por derechos de autor de iteraciones con derechos de autor de los personajes”. Mantente en la zona de lo que “la ley de marca registrada y derechos de autor te permiten hacer”.

“No comiences a vender tu mercancía de Mickey Mouse y no hagas un dibujo animado y engañes al público haciéndolo pensar que es una producción de Disney”, aconseja.

De lo contrario, dice: “Arranca tus motores creativos”.

© 2023, The Washington Post