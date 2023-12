Murió Hugh Aynesworth, periodista presente en el asesinato de JFK

Desde su experiencia cercana al tiroteo en Dealey Plaza hasta la captura de Oswald, Aynesworth relató momentos históricos que definieron su carrera. (Dallas Morning News)

Hugh Aynesworth, periodista del Dallas Morning News que se tomó un descanso para almorzar para ver al presidente John F. Kennedy visitar la ciudad en noviembre de 1963, y luego escribió algunos de los relatos de primera mano más apasionantes sobre el asesinato de JFK y la detención de Lee Harvey Oswald como presunto autor de los disparos, murió el 23 de diciembre en su casa de Dallas. Tenía 92 años.

Su familia anunció el fallecimiento, pero no especificó la causa. El mes pasado fue tratado por problemas de salud relacionados con un derrame cerebral anterior.

La carrera periodística de más de seis décadas de Aynesworth le valió premios y elogios por investigaciones que incluían desmentir las afirmaciones de un autoproclamado asesino en serie e investigar el derramamiento de sangre de otro, Ted Bundy.

Aquella tarde del 22 de noviembre de 1963 en Dallas ya había cimentado el lugar de Aynesworth en el periodismo. Su reportaje en primera persona, escrito con brevedad y fuerza, llevó a los lectores a las escenas de tres momentos grabados en la memoria histórica: el tiroteo contra Kennedy y su comitiva, la detención de Oswald en un cine más tarde ese mismo día y el tiroteo mortal contra Oswald el 24 de noviembre a manos del propietario de un club nocturno, Jack Ruby.

“Estaba a menos de una manzana. El presidente acababa de pasar, radiante y saludando”, escribió Aynesworth, que cubría el sector aeroespacial y se acercó a un lugar en el borde de Dealey Plaza con la esperanza de echar un vistazo al presidente y a la primera dama, Jacqueline Kennedy.

“Oí el primer disparo. Miré inmediatamente hacia el coche del presidente y me pareció ver que se le alzaba el pelo. . . Corrí hacia la caravana”, continúa el relato. “Había mucha confusión. Alguien gritó: ‘Le he visto ahí arriba’, y señaló hacia el edificio del Texas School Depository”.

Aynesworth se quedó cerca de una radio de la policía. Sabía que el principal sospechoso era Oswald, un empleado del School Book Depository que acababa de disparar mortalmente a un agente de policía, según los testigos. Aynesworth oyó el chivatazo de que un hombre que se creía que era Oswald se había metido en el Teatro Texas, a unos cinco kilómetros de Dealey Plaza. La película que proyectaban era “La guerra es el infierno”.

Aynesworth corrió al lugar junto con la policía. “La gente gritaba: ‘Mátenlo’. Oí a Oswald decir: ‘Me ofende esta brutalidad policial’”, escribió Aynesworth, “y entonces la policía le tapó la boca con las manos.”

Dos días más tarde, mientras Oswald era conducido desde la comisaría camino de la cárcel del condado, Aynesworth estaba en el sótano cuando Ruby saltó hacia delante y disparó una bala del calibre 38 en el estómago de Oswald. El hombre fue declarado muerto en el mismo hospital donde Kennedy fue trasladado. (Casualmente, Aynesworth se había sentado junto a Ruby en la cafetería del Dallas Morning News poco antes del asesinato de Kennedy, cuando Ruby acudió al periódico para poner un anuncio de su club nocturno, el Carousel Club).

“A veces casi se me saltan las lágrimas cuando pienso en lo que pasó, y en la sensación y el desgarro de no saber qué hacer”, escribió Aynesworth en su libro de 2003, JFK: Breaking the News, coescrito con el periodista Stephen G. Michaud. “Pero fue tan crudo y tan brutal. Un día precioso se convirtió en un caos”, dijo.

Aynesworth se convirtió en algo más que un testigo de la historia. Sondeó las diversas teorías conspirativas relacionadas con el asesinato de Kennedy y las fue desmontando una a una. Aynesworth apoyó la conclusión de la Comisión Warren de que Oswald fue el único pistolero. Las sugerencias de que otros movieron los hilos -el crimen organizado o la Unión Soviética, o cualquier otra afirmación- nunca llegaron a ser más que conjeturas pintorescas, señaló el periodista en repetidas ocasiones.

Aynesworth rastreó meticulosamente el pasado de Oswald y su ruta de escape tras el tiroteo. El hombre de prensa investigó los viajes anteriores de Oswald a la Unión Soviética. En lugar de retratar a Oswald como un posible hilo de conspiración, Aynesworth lo describió como un hombre inestable que no encajaba en la vida soviética y tenía que pedir dinero prestado a su hermano para el billete de avión de vuelta a casa.

En un reportaje tras otro, Aynesworth atacó con bolas de demolición las tramas conspirativas esbozadas por uno de los más destacados escépticos de las versiones oficiales, el fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, que proponía ideas como que la CIA había organizado el asesinato de Kennedy para mantener la guerra de Vietnam. La cobertura y la investigación de Aynesworth sobre las afirmaciones de Garrison acerca del asesinato de JFK acabaron llenando docenas de armarios y cubos de almacenaje en casa del periodista.

“Sabes, nada me complacería más que encontrar una conspiración”, dijo a Texas Monthly en 1976. “El problema es que, a pesar de tener algunos agujeros y de haber sido elaborado con demasiada rapidez, el Informe de la Comisión Warren sigue siendo sólido”.

Sin embargo, el trabajo de comprobación de la realidad resultó agotador. Aynesworth pasó cientos de horas en varios programas de radio y otros programas, tratando de cortar la niebla en relación con el asesinato de JFK. En una ocasión, en la década de 1970, alguien afirmó que había visto a Oswald y Ruby juntos en un YMCA.

“Le pregunté en qué pierna tenía Ruby la cicatriz de la mordedura de tiburón y me respondió: ‘En la derecha’”, recuerda Aynesworth. “Ruby no tenía ninguna cicatriz, y mucho menos de tiburón”.

Más tarde, Aynesworth utilizó sus habilidades para desacreditar otra historia: las afirmaciones de un asesino convicto, Henry Lee Lucas, de que era responsable de cientos de otros asesinatos. En 1986, Aynesworth y un colega, Jim Henderson, escribieron una serie de artículos en los que echaban por tierra la versión de Lucas y lo describían como un inventor que disfrutaba de los focos y de los batidos que le proporcionaban las autoridades mientras inventaba historias. Más tarde, Lucas se retractó de sus afirmaciones de ser un asesino en serie.

Las historias publicadas en el Dallas Times Herald también sugerían que las fuerzas del orden de todo el país estaban deseosas de creer a Lucas para cerrar casos de asesinato sin resolver. Aynesworth y Henderson fueron finalistas para el Premio Pulitzer en varias categorías - una de las cuatro veces que Aynesworth sería finalista para un Pulitzer.

De vez en cuando se le pedía a Aynesworth que volviera a Dealey Plaza para describir el día del asesinato. Señalaba el lugar en el que Oswald se subió a un autobús y, después de unas manzanas, se bajó y cogió un taxi. Oswald no sabía conducir y no tenía un plan de huida aparente.

“Sé lo que estás pensando”, dijo una vez Aynesworth. “Estás pensando que un hombre que acababa de matar a un presidente no haría eso, ¿verdad? Yo tampoco lo creía. . . Puede sonar extraño, pero es lo que pasó”.

‘Échales un vistazo a todos’

Hugh Grant Aynesworth nació el 2 de agosto de 1931 en Clarksburg, Virginia Occidental. Fue criado por su madre, que se dedicaba a la lavandería para ayudar a llegar a fin de mes.

Aynesworth cursó un semestre en el Salem College (actual Universidad de Salem) y lo abandonó para trabajar como freelance en el Exponent Telegram de Clarksburg. Trabajó como reportero en Arkansas y Texas y una temporada en United Press International en Denver antes de incorporarse al Dallas Morning News en 1960 para cubrir temas aeroespaciales y científicos. Mientras trabajaba en UPI, un ladrón irrumpió en su apartamento en 1959 y apuñaló a Aynesworth en el cuello, dejándole una cicatriz de 15 centímetros que casi le cuesta la vida.

Tras dejar el Dallas Morning News en 1967, pasó ocho años en Newsweek y luego formó parte de los equipos de investigación del programa “20/20″ de ABC News de 1979 a 1981 y del Dallas Times Herald de 1984 a 1986. Coescribió varios libros con Michaud, entre ellos Ted Bundy: Conversations with a Killer (1989), basado en sus entrevistas en la cárcel con el asesino en serie. Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida en 1989.

Los matrimonios de Aynesworth con Paula Ruth Eby y después con Leslee Marie May acabaron en divorcio. Se casó con Paula Kathleen Butler en 1987. Tuvo tres hijos de su primer matrimonio: las hijas Allyson y Allyssa, y un hijo, Grant, que murió en 2016. La información completa sobre los supervivientes no estaba disponible de inmediato.

Aunque Aynesworth se labró una reputación derribando teorías conspirativas, aconsejaba a los jóvenes periodistas que nunca despreciaran un chivatazo.

“No saques conclusiones precipitadas”, dijo, “el siguiente chivato al que escuches puede tener la verdad. Hay que comprobarlo todo. Yo nunca me creo nada de lo que me dicen, pero siempre investigo. Si llamara mi propia madre, la investigaría”.

(*) The Washington Post

(*) Brian Murphy se incorporó a The Washington Post tras más de 20 años como corresponsal en el extranjero y jefe de la oficina de Associated Press en Europa y Oriente Medio. Murphy ha informado desde más de 50 países y ha escrito cuatro libros.