Zelensky viajará a Washington a reunirse con Biden tras su visita a la Argentina

Imagen de archivo de septiembre de 2023: el presidente estadounidense Joe Biden yel presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca (DPA)

El presidente Biden recibirá al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca esta semana, según anunció la administración el domingo, en un momento en que parece cada vez más improbable que el Congreso apruebe financiación adicional para Ucrania y mientras funcionarios estadounidenses advierten de que el país se quedará sin dinero a finales de año para luchar contra la invasión rusa.

Zelensky también se reunirá el martes con algunos líderes del Congreso. El líder de la mayoría, el demócrata Charles E. Schumer, y el líder de la minoría, el republicano Mitch McConnell, invitaron a Zelensky a hablar con los senadores el martes por la mañana, según un asesor de los líderes del Senado. El portavoz de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, también se reunirá con Zelensky.

Biden recibirá a Zelensky el martes “para subrayar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar al pueblo de Ucrania en su defensa contra la brutal invasión rusa”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado. “Mientras Rusia intensifica sus ataques con misiles y aviones no tripulados contra Ucrania, los líderes discutirán las necesidades urgentes de Ucrania y la importancia vital del apoyo continuo de Estados Unidos en este momento crítico.”

La invitación de Biden llega en un momento crítico. El Congreso ha aprobado miles de millones de dólares de financiación militar y económica para Ucrania con mayorías bipartidistas desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, pero conseguir dinero adicional se ha vuelto más difícil a medida que más republicanos han cuestionado la magnitud de la financiación y cómo se ha utilizado.

Para complicar aún más la aprobación de más fondos para Ucrania está el aparente estancamiento en el que se encuentra la guerra desde hace un año. La esperada contraofensiva ucraniana, para la que Estados Unidos y sus aliados europeos enviaron material militar avanzado por valor de miles de millones de dólares, no produjo los resultados esperados por las autoridades estadounidenses y ucranianas.

Pero el principal obstáculo para conseguir más fondos para Ucrania se encuentra en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, donde Zelensky aún no ha sido invitado a hablar con los republicanos de la Cámara.

El debate sobre la financiación de Ucrania también se ha visto envuelto en una batalla más amplia sobre un suplemento de seguridad nacional de 110.000 millones de dólares solicitado por la Casa Blanca, que incluye unos 61.000 millones de dólares para Ucrania, así como financiación para Israel, ayuda humanitaria para Gaza y dinero para la frontera entre Estados Unidos y México. Los republicanos del Senado bloquearon la semana pasada una votación de procedimiento para avanzar en el proyecto de ley de seguridad nacional porque no incluía cambios en la política fronteriza.

La semana pasada, Biden hizo un llamamiento urgente a los legisladores para que aprobaran la medida, advirtiendo de que no hacerlo daría una victoria al presidente ruso Vladimir Putin y le envalentonaría para invadir países europeos más allá de Ucrania.

“Esto no puede esperar”, dijo Biden. “Es asombroso que hayamos llegado a este punto en primer lugar... Republicanos en el Congreso que están dispuestos a darle a Putin el mayor regalo que podría esperar y abandonar nuestro liderazgo global no sólo en Ucrania, sino más allá”.

Al comienzo de la invasión rusa, hubo un amplio apoyo bipartidista para ayudar a Ucrania a defenderse, sobre todo porque Biden se comprometió a no poner tropas estadounidenses sobre el terreno. Aunque asegurar la financiación se politizó cada vez más a medida que más miembros del Partido Republicano -especialmente en la Cámara de Representantes- empezaron a oponerse a enviar miles de millones de dólares al extranjero, el Congreso siempre ha conseguido aprobar la cantidad total que ha pedido la Casa Blanca.

En el gobierno de Biden crece la preocupación de que el Congreso no apruebe más dinero para Ucrania y que la financiación militar se agote en cuestión de semanas. El tipo de situación desesperada en la que la Casa Blanca dice encontrarse ahora no tiene precedentes en los casi dos años de guerra.

El domingo, The Guardian informó de que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, un político de extrema derecha, se reunirá con legisladores republicanos en Washington para discutir el fin de la financiación militar estadounidense para Ucrania. La reunión, según The Guardian, será organizada por la Heritage Foundation, un think tank conservador, como parte de un evento de dos días que comenzará el lunes y en el que participarán miembros del Instituto Húngaro de Asuntos Internacionales y personal de la embajada húngara.

Orban, que mantiene una estrecha relación con Putin, ha sido crítico con los esfuerzos para apoyar a Ucrania en la guerra y ha mantenido los lazos de Hungría con Rusia a pesar de las tensiones entre Europa y Moscú. También se ha opuesto a los esfuerzos por incorporar a Ucrania a la Unión Europea.

Portavoces de la Fundación Heritage no respondieron inmediatamente a una petición del Washington Post para comentar la reunión. No está claro qué legisladores republicanos fueron invitados al acto.

La invitación de la Casa Blanca a Zelensky forma parte de un esfuerzo más amplio por apuntalar el apoyo, sobre todo teniendo en cuenta que los funcionarios estadounidenses consideran al presidente ucraniano como el defensor más eficaz de su país, capaz de convencer a la gente cuando se reúne con ella cara a cara.

Sin embargo, cuando Zelensky visitó Washington en septiembre, el entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, denegó su petición de dirigirse a una reunión conjunta del Congreso.

