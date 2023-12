Los ganadores y perdedores del cuarto debate republicano

Los cuatro participantes del debate en Tuscaloosa (Reuters)

Cuatro de los aspirantes que compiten contra Donald Trump por la nominación presidencial del Partido Republicano se reunieron en el escenario en Tuscaloosa, Alabama, el miércoles por la noche. La ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, el gobernador de Florida Ron DeSantis, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el empresario tecnológico Vivek Ramaswamy se enfrentaron a medida que se estrecha el margen para alcanzar a Trump a menos de seis semanas de que los caucus de Iowa den el pistoletazo de salida a la contienda por la nominación.

He aquí algunos ganadores y perdedores del cuarto debate.

Ganadores

Donald Trump

Trump no estuvo en el escenario porque no tenía que estar. Mientras se defiende de las acusaciones de 91 cargos criminales en cuatro casos distintos, las encuestas y los totales de recaudación de fondos muestran que ha seguido dominando la carrera mientras sus partidarios abrazan sus afirmaciones de que está siendo perseguido por sus oponentes políticos a través del sistema judicial.

El miércoles por la noche, Trump se mantuvo relativamente indemne a lo largo de las dos horas. Se enfrentó a algunos duros ataques de Christie, quien advirtió que Trump quiere venganza y sólo se preocupa por sí mismo, no por la gente a la que representaría como presidente. Pero el ex gobernador de Nueva Jersey fue rotundamente abucheado por el público cuando dijo durante su intervención final que Trump no votaría en las elecciones de noviembre porque sería un delincuente convicto. Bajo preguntas directas de los moderadores, DeSantis sugirió que la edad de Trump era un problema y que “el padre tiempo es invicto”. Pero nadie lanzó un ataque particularmente memorable, por lo que es poco probable que nada de lo que los rivales de Trump dijeron el miércoles por la noche lo haga descarrilar como el gran favorito para la nominación del Partido Republicano.

El ex presidente aventajó a sus rivales del Partido Republicano por al menos 43 puntos en noviembre, según el promedio de encuestas de The Washington Post, Durante su intervención del martes en el programa “Hannity” -una especie de contraprogramación por adelantado- se le preguntó si nunca abusaría del poder como represalia contra nadie”, respondió Trump: “Excepto el día 1″, antes de pasar a hablar de la perforación en busca de petróleo y el cierre de la frontera.

Nikki Haley

El cara a cara del miércoles por la noche fue esencialmente el final de las semifinales para Haley y DeSantis en su lucha por un lejano segundo puesto tras Trump en Iowa, que celebrará la primera contienda por la nominación de 2024 el 15 de enero.

Nikki Haley tuvo un mejor desempeño que Ron DeSantis (Reuters)

Haley fue repetidamente el principal objetivo de DeSantis y Ramaswamy, pero una vez más aguantó el embate. El gobernador de Florida marcó el tono del debate al atacar a Haley en su primera respuesta, acusándola entonces y durante todo el debate de “ceder” ante los titanes de Wall Street, los donantes liberales y los moderados del Partido Republicano, pintándola como una figura del establishment de una época pasada. Ramaswamy calificó a Haley de “corrupta” en su primera respuesta, la presentó como un peón de los titiriteros de los donantes y, finalmente, mostró un cartel escrito a mano en mayúsculas en su bloc de notas en el que se leía “NIKKI = CORRUPTA”.

Haley se encogió de hombros ante los ataques al principio del debate con un toque ligero: “Me encanta toda la atención, amigos” - y procedió a elegir cuidadosamente cuándo participar y cuándo seguir adelante, en lugar de quedarse atascada en la defensa. La disciplina del mensaje de la ex candidata de Carolina del Sur y su capacidad para asestar golpes han sido las señas de identidad de su candidatura, y ambas se pusieron de manifiesto en Tuscaloosa el miércoles por la noche.

Cuando DeSantis cuestionó sus acciones como gobernadora o sus posiciones políticas, a menudo no perdió el tiempo en enredarse en los detalles, basándose en simples frases que volvían a la fuerza disminuida de su candidatura: “Ron ha seguido mintiendo porque está perdiendo”. Cuando él la acusó de estar en deuda con los grandes donantes liberales que respaldan su candidatura, ella replicó: “Está enfadado porque esos donantes de Wall Street le apoyaban a él y ahora me apoyan a mí”. Cuando se le preguntó si quería responder a una de sus diatribas contra Ramaswamy, en la que la llamaba corrupta, ella respondió: “No”: “No”, respondió, “no merece la pena que le responda”.

Es poco probable que su actuación la sitúe a poca distancia de Trump, pero sigue haciendo lo necesario para impresionar a los donantes e impulsar lo que espera que sea una sorpresa en New Hampshire.

Chris Christie

Christie está en un solo dígito en las encuestas nacionales y sus ataques a Trump han bombardeado a menudo a un electorado de las primarias republicanas que adora al ex presidente. Pero el ex gobernador de Nueva Jersey encontró la manera de reinsertarse en la conversación el miércoles, a veces como una especie de comentarista al criticar a otros candidatos sin que nadie se lo pidiera, y en repetidas ocasiones dirigiendo el debate hacia una discusión sobre Trump, a quien llamó dictador y matón.

Chris Christie (Reuters)

Se presentó como el único “narrador de la verdad” que denunció la conducta de Trump y la amenaza que podría suponer para las aspiraciones republicanas a la Casa Blanca si sufre daños irreparables en el proceso judicial al que se enfrenta el año que viene. En ocasiones, intervino para tratar de obligar a otros candidatos como DeSantis a responder a preguntas que esquivaban. “¿Es apto para ser presidente o no lo es?”. exigió Christie a DeSantis cuando el gobernador de Florida no respondió directamente a la pregunta del moderador sobre Trump.

Christie también creó uno de los momentos más memorables de la noche cuando defendió a Haley de los ataques de Ramaswamy a su inteligencia. Ramaswamy había provocado ese intercambio afirmando que su hijo de tres años podía mostrar a Haley la distancia que separaba Israel de Estados Unidos en un mapa. A continuación, la acusó de no conocer los nombres de tres provincias de Ucrania a las que, según él, quería enviar tropas estadounidenses. “La experiencia en política exterior no es lo mismo que la sabiduría en política exterior”, dijo Ramaswamy. “Hace falta alguien de fuera para ver esto. Fíjense en su expresión inexpresiva. No conoce los nombres de las provincias”.

Fue Christie, y no Haley, quien respondió, diciendo a Ramaswamy que le habrían votado como “el fanfarrón más odioso de Estados Unidos” en los primeros 20 minutos del debate.

Christie defendió a Haley de los ataques a su inteligencia (AP)

“Mira, si quieres estar en desacuerdo en los temas, está bien”, intervino Christie. “Pero les diré una cosa: La conozco desde hace 12 años, que es más tiempo del que él [Ramaswamy] lleva votando en las primarias republicanas. Y aunque discrepamos en algunas cuestiones -y discrepamos sobre quién debería ser presidente de Estados Unidos”, dijo refiriéndose a sí mismo y a Haley-, “en lo que no discrepamos es en que es una mujer inteligente y consumada y deberías dejar de insultarla.”

Perdedores

El intento de remontada de DeSantis

DeSantis necesitaba diseñar un cambio dramático en su trayectoria en la noche del miércoles para revertir la caída precipitada de su candidatura desde su posición una vez elevada como el retador más fuerte y mejor financiado frente a Trump. Ofreció una actuación nítida y equilibrada, sin cometer errores notables y poniendo repetidamente a Haley a la defensiva en cuestiones como su fomento de la inversión de China cuando era gobernadora de Carolina del Sur.

Pero no fue capaz de asestar el golpe de gracia que necesitaba para superarla en esta coyuntura de la contienda.

Ron DeSantis no consiguió un momento memorable que lo destaque sobre el resto (Reuters)

Su principal imperativo era argumentar por qué los votantes de las primarias republicanas que buscan un candidato que no sea Trump deberían elegirle a él y no a Haley. Tenía que demostrar que Haley es una alternativa menos viable que Trump -como su equipo ha sostenido durante mucho tiempo- porque ella no puede atraer a la mayoría pro-Trump y anti-establishment del partido como él. Trató de disminuirla a los ojos de esos votantes atacándola como liberal y señalando que aprobó proyectos de ley que han impulsado la agenda política republicana -la legislación de Florida que limita la discusión de temas transgénero en las escuelas, por ejemplo-. Pero DeSantis y Haley estuvieron bastante igualados el miércoles por la noche, lo que sugiere que su lucha por el segundo puesto continuará en serio.

Vivek Ramaswamy

Ramaswamy, que experimentó un aumento en algunas encuestas de este año, pero desde entonces se ha desvanecido, ha impresionado a muchos como el contendiente más desagradable en todos los debates hasta ahora - y estuvo a la altura de esa reputación en muchos sentidos la noche del miércoles.

Los moderadores del debate no le pusieron freno cuando abrazó teorías conspirativas desacreditadas, como que las elecciones de 2020 estaban amañadas y que el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio fue un “trabajo desde dentro”. Siguió dando crédito a la “teoría del gran reemplazo”, que postula que los judíos, las minorías raciales y los inmigrantes están tratando de reemplazar a los estadounidenses blancos a través de mayores tasas de fertilidad y migración. En repetidas ocasiones se excedió en sus ataques a Haley, desde menospreciar su inteligencia hasta sostener el bloc de notas en el que la llamaba corrupta.

Vivek Ramaswamy acusó a Haley de corrupta (Reuters)

El público respondió repetidamente ahogándole con abucheos. Su capacidad para autofinanciar su campaña puede mantenerle en la carrera, pero no hay ningún misterio sobre por qué no está superando un solo dígito en las encuestas nacionales.

Civismo

Trump ha transformado para siempre el tono de la política estadounidense, convirtiendo en habituales los insultos y los ataques personales. Estos debates son un recordatorio constante de lo incivilizada que se ha vuelto nuestra política. Innumerables acólitos de Trump, como Ramaswamy, han adoptado su estilo, tratando de crear momentos virales con insultos que atacan el carácter y las convicciones de sus rivales. El debate del miércoles por la noche se convirtió a menudo en una pelea a gritos entre los contendientes que parecía fuera de control.

Señalamientos literales. Líneas de ataque y respuestas tajantes como “¡No me interrumpas!”, “Ron sigue mintiendo porque va perdiendo” y “Nikki, si no puedes distinguir en un mapa dónde está Israel y dónde está Estados Unidos, puedo hacer que mi hijo de 3 años te enseñe la diferencia”.

“¡Nadie puede oírlos!”, dijo la moderadora Megyn Kelly en un momento dado.

(Reuters)

Los candidatos ya no se molestan en seguir las reglas. Y aparte de la defensa que hizo Christie de la inteligencia de Haley, los momentos de civismo fueron escasos.

El debate de dos horas

Dos horas es demasiado tiempo. Demasiado tiempo. La energía de estos debates ha decaído palpablemente durante los últimos 30 minutos.

© The Washington Post 2023