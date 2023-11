Netanyahu y Hamas dependían el uno del otro: ambos pueden estar cerca de su fin

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

En 2009, cuando Benjamin Netanyahu regresó al poder por segunda vez como primer ministro de Israel, cargo que ha ocupado casi ininterrumpidamente desde entonces, tuvo que hacer frente a un importante cambio en la región: Hamas, un grupo islamista militante, había sido elegido al poder en la Franja de Gaza tres años antes.

Desde el principio, Hamas prometió destruir a Israel y, en su campaña de 2009, Netanyahu prometió destruir a Hamas. Lo que ocurrió en su lugar fue una década y media de coexistencia incómoda, durante la cual los gobiernos en serie de Netanyahu y los líderes de Hamas se encontraron mutuamente útiles para sus propios fines.

La extraña simbiosis perduró -a través de años de escaladas y acomodos, esperanzas de calma y periodos de caos- hasta ahora, cuando tanto Hamas como Netanyahu se enfrentan a un posible final de su permanencia en el poder.

Los líderes de Hamas, tras dirigir el ataque que mató al menos a 1.200 israelíes el 7 de octubre, están siendo bombardeados y perseguidos por un ejército israelí que ha prometido que el grupo no volverá a gobernar en Gaza. En medio de los devastadores ataques que han matado a más de 11.000 personas en Gaza, según funcionarios palestinos, incluso algunos gazatíes han dado el raro paso de criticar públicamente a Hamas por el ataque de octubre y dejar a los civiles expuestos a la embestida militar.

Netanyahu, que el mes pasado accedió a compartir poderes de guerra de emergencia con su principal rival político, se enfrenta a una ira pública sin precedentes por su incapacidad para impedir el ataque de octubre y una respuesta desordenada del gobierno tras el mismo. Las encuestas muestran que el 75% de los israelíes piden que dimita ahora o que sea sustituido cuando cesen los combates.

“Es una extraña alianza que ha seguido su curso”, dijo el historiador israelí Adam Raz, que ha hecho un estudio de la relación entre el primer ministro y el grupo militante. “Hamas no será el gobierno de Gaza. Y creo que podemos asumir que Netanyahu se acerca al final de su carrera política”.

Miembros de Hamas en Gaza (Reuters/archivo)

Las circunstancias están cambiando rápidamente y el destino de ninguno de los dos es seguro. El viernes comenzó una pausa de cuatro días en los combates que Israel y Hamas acordaron. El primero de los 50 rehenes israelíes fue liberado el mismo día como parte del acuerdo. Netanyahu ha prometido continuar la lucha tras la pausa con el objetivo de “erradicar a Hamas”.

Raz, y otros observadores, dejaron claro que Netanyahu no previó el ataque de Hamas y la captura de unos 240 israelíes el 7 de octubre, el día más mortífero para los judíos desde el Holocausto.

Pero dicen que en cuanto recuperó el poder, Netanyahu -que como candidato había prometido “acabar con el gobierno de Hamas en Gaza”- siguió en su mayor parte una estrategia que no alteraba el statu quo de una población palestina dividida, dejando que Hamas gobernara en Gaza y la rival Autoridad Palestina en Cisjordania.

Según los analistas, este cisma sirvió a los propósitos de Netanyahu y de quienes se oponen a una solución negociada del conflicto basada en dos Estados, al mermar la capacidad de los palestinos para oponerse a la ocupación israelí.

“Sin un liderazgo unificado, Bibi pudo decir que no podía avanzar con las negociaciones de paz”, dijo Dahlia Scheindlin, encuestadora y analista política israelí, refiriéndose a Netanyahu por su apodo. “Le permitió decir: ‘No hay nadie con quien hablar’”.

La situación permitió a Netanyahu dejar de lado en gran medida la “cuestión palestina”, un tema que había marcado los mandatos de los líderes israelíes durante las cuatro décadas anteriores. En su lugar, Netanyahu se centró en Irán y otras amenazas y en el desarrollo de Israel como potencia económica, según Anshel Pfeffer, biógrafo de Netanyahu.

“Netanyahu siempre tuvo la sensación de que el conflicto palestino era una distracción que se utilizaba como cuña en Israel”, dijo Pfeffer. “Él lo llamaba una ‘madriguera de conejo’”.

Netanyahu visita la Franja de Gaza durante la tregua (via Reuters)

Año tras año, los sucesivos gabinetes de Netanyahu aprobaron medidas que tuvieron el efecto de aliviar la presión sobre Hamas: Israel aceptó la liberación periódica de prisioneros, la transferencia de dinero desde Qatar para pagar los salarios públicos en Gaza, mejorar las infraestructuras y, según los críticos, financiar las operaciones militares de Hamas.

El primer ministro esperaba impedir cualquier reconciliación entre Hamas y la Autoridad Palestina, incluso cuando ambas partes estuvieron a punto de acercarse en 2018.

“En los últimos 10 años, Netanyahu trabajó para bloquear cualquier intento de demoler a Hamas en Gaza”, dijo Raz.

La oficina de Netanyahu declinó proporcionar a nadie para responder en el registro. Pero un alto funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato negó que el primer ministro haya seguido alguna vez una política de mantener a Hamas en el poder.

“Es el primer ministro más citado de la historia, y no creo que se encuentre una sola declaración suya que abogue por fortalecer a Hamas”, dijo el funcionario. “Ha sido todo lo contrario. Golpeó a Hamas con más dureza que ningún primer ministro de la historia. Dirigió tres operaciones militares a gran escala contra Hamas en 2012, 2014 y 2021″.

“No destruyó a Hamas, que es lo que su gabinete de guerra ordenó [a las Fuerzas de Defensa de Israel] que hicieran tras las atrocidades del 7 de octubre”, dijo el funcionario. “Eso es lo que las FDI están haciendo ahora”.

Durante esos años, surgió una volátil distensión. Hamas siguió lanzando cohetes contra Israel, la mayoría de los cuales fueron interceptados por sofisticados sistemas de defensa aérea. Hubo guerras, pero todas acabaron en alto el fuego negociado. Hamas permaneció en el poder y crecieron las esperanzas de que el grupo se estuviera convirtiendo en un órgano de gobierno más fiable, centrado en la construcción de Gaza en lugar de en la guerra total.

Netanyahu no era el único que veía ventajas en la situación. Los moderados israelíes empezaron a vislumbrar un futuro junto a una Gaza estabilizada con un mejor nivel de vida. Las empresas aplaudieron la mejora de las relaciones de Israel con sus vecinos árabes, dispuestos a estrechar lazos con el Estado judío.

Las exportaciones de Gaza crecieron. Y en los últimos años, tanto Netanyahu como un gobierno de 18 meses dirigido por partidos de la oposición menos conservadores concedieron a los gazatíes un número cada vez mayor de permisos para trabajar en Israel. El número había superado los 18.000 el 7 de octubre.

Ahora, la estrategia que permitió a Hamas atrincherarse en Gaza está siendo examinada por israelíes traumatizados. La ira de todo el espectro político ha llevado el apoyo a Netanyahu a mínimos históricos. Según Scheindlin, sólo el 25% de los votantes dicen ahora a los encuestadores que es el político más adecuado para ser primer ministro.

“La derecha desearía que hubiera acabado con Hamas y el centro y la izquierda desearían que no hubiera abandonado la vía de las negociaciones”, dijo.

En Gaza, donde no ha habido elecciones desde 2006, calibrar el apoyo a Hamas es más difícil. Antes de la guerra, el temor a las represalias de Hamas hacía que las críticas al régimen se limitaran a susurros. Ahora, las perturbaciones masivas de los bombardeos y los desplazamientos hacen que las encuestas sean casi imposibles. Algunas encuestas recientes muestran un apoyo continuado a Hamas, a medida que crece la ira contra Israel durante el asalto militar en curso.

Pero cada vez más gazatíes están dispuestos a criticar a Hamas en las redes sociales y en entrevistas con The Washington Post.

“No tengo miedo de decirlo: No queremos a Hamas, y no sólo por la guerra, sino desde hace años”, dijo Ahmad, de 44 años, farmacéutico de Deir al-Balah, en el centro de Gaza. El Post no utiliza su nombre completo para protegerlo de posibles represalias. “La falta de un gobierno competente nos ha sumido en la pobreza y la miseria, agravadas por esta guerra devastadora. Las acciones de Israel no perdonan a nadie, esté o no afiliado a Hamas”.

Motaz, de 39 años, dijo que el ataque de Hamas contra Israel lo dejó sumido en el “horror” y dejó a su familia expuesta a los ataques israelíes que destruyeron su tienda de comestibles en Jan Yunis el mes pasado.

No cree que Hamas pueda sobrevivir. Pero no ve qué diferencia supondría para sus devastados ciudadanos cualquier cambio de liderazgo en Gaza.

“Aunque Hamas siga en el poder, ¿qué nos quedará aquí?” preguntó Motaz. “No tenemos casas donde vivir ni trabajo para mantenernos. He perdido mi única fuente de sustento”.

© The Washington Post 2023