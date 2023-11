Ahora que los autos son como los smartphones, en realidad no somos sus dueños

Un Subaru WRX STI (AFP)

CitySide Subaru, un concesionario de coches de la zona de Boston, pierde regularmente clientes potenciales por una razón sorprendente: Subaru ha desactivado parte de su propio software en un punto muerto sobre el control de los datos de su coche.

Eso significa que no hay llamadas de emergencia automáticas si el coche sufre un accidente, no hay notificaciones inalámbricas del concesionario sobre problemas de mantenimiento y no hay opción de arrancar el coche a distancia y encender la calefacción. (No juzgues, en Massachusetts hace frío).

Nathan White, director general de CitySide, dice que su personal advierte a los compradores de coches de que características como las que requieren transmisión inalámbrica no funcionan en los nuevos modelos de Subaru vendidos en el estado.

La falta de esas características es una “conversación que tenemos que tener con el cliente”, dijo White. “Para ser honesto con usted, es un par de por ciento al mes” en las ventas de vehículos perdidos.

Subaru paralizó su tecnología a causa de una ley estatal que pretendía permitir a la gente compartir la información inalámbrica de reparación de su coche con cualquier taller de servicio, no sólo con el concesionario autorizado.

Los votantes de Massachusetts aprobaron la ley por abrumadora mayoría en 2020, pero los fabricantes de automóviles la han combatido en los tribunales desde entonces.

Un local de venta de autos Kia (REUTERS/Andrew Boyers)

Dos de las compañías, Subaru y Kia, han respondido desactivando las funciones de acceso remoto en los vehículos nuevos en el estado. Subaru declinó hacer comentarios. Kia no respondió a las preguntas.

La ley de Massachusetts, y otra similar aprobada esta semana por los votantes de Maine, demuestran nuestro deseo de influir en lo que ocurre con los montones de datos que recogen nuestros coches.

Las tácticas de Subaru y Kia también ponen de manifiesto que cuando el teléfono, el coche, la televisión, el timbre de la puerta o las zapatillas de deporte están conectados de forma inalámbrica, nunca son totalmente de tu propiedad. El fabricante sí.

Ese poder puede ser útil o perjudicial. Tu smartphone recibe actualizaciones periódicas de seguridad de forma inalámbrica. O el fabricante de tu impresora puede desactivarla a distancia si usas tinta de otra marca.

Y tu coche, que puede saber a qué velocidad conduces, cuándo frenas y por dónde vas, puede utilizar los datos en tu contra o desactivar por completo funciones útiles.

El callejón sin salida sobre quién controla los datos de tu coche

Las leyes de Massachusetts y Maine permitirían al propietario de un coche enviar un aviso en el salpicadero sobre el desgaste de las pastillas de freno al taller de su elección para programar la reparación. En la actualidad, un coche sólo puede transmitir esa información al fabricante o al concesionario.

Los fabricantes de automóviles dicen que se oponen a las leyes estatales porque la información sensible de su coche está en peligro si cualquier taller de reparación tiene acceso.

El grupo de presión de los fabricantes también ha dicho que las leyes no son necesarias porque los talleres ya tienen acceso a la información y las herramientas de mantenimiento y diagnóstico necesarias.

Varios expertos me dijeron que los fabricantes se equivocan.

Según ellos, las empresas pueden crear programas informáticos y datos de diagnóstico seguros y transmitidos a distancia en un formato estándar al que podrían acceder los talleres.

Joshua Siegel, profesor de ingeniería de la Universidad Estatal de Michigan, dijo que no es una tarea sencilla y que los fabricantes de automóviles están haciendo un trabajo razonable al intentar cumplir el espíritu de una ley pionera en Massachusetts.

Los defensores de las leyes de Massachusetts y Maine afirman que, aunque la transmisión inalámbrica de información sobre el coche no sea esencial para muchas reparaciones hoy en día, cada vez lo es más a medida que los coches se transforman en teléfonos inteligentes sobre ruedas.

Dicen que si la información sobre reparaciones inalámbricas sigue siendo exclusiva del fabricante y los concesionarios, es posible que pagues más por las reparaciones y otros servicios.

Independientemente del bando que se crea, Massachusetts no ha cumplido una ley que quería el 75% de los votantes.

Los compradores de automóviles Subaru y Kia de Massachusetts están sufriendo las consecuencias inmediatas, como la pérdida de prestaciones disponibles para los propietarios de automóviles de cualquier otro estado.

Los fabricantes de automóviles también se opusieron a la nueva ley de Maine, lo que podría frustrar a más compradores de coches nuevos. Alrededor del 84% de los votantes de Maine dijeron sí a la votación de esta semana sobre los datos de los coches.

Panorama general

Los autos son cada vez más parecidos a teléfonos inteligentes

La oposición de las empresas automovilísticas a las leyes sobre datos de vehículos pone de manifiesto la cantidad de información que sale de nuestros coches y lo poco que controlamos lo que ocurre con ella.

Los datos utilizados para avisos de mantenimiento, ayuda en caso de emergencia y actualizaciones inalámbricas de software pueden ayudarnos. Pero, ¿necesita algún coche contar constantemente al fabricante de por dónde y a qué velocidad conduces, de los mensajes de texto de tu teléfono y de tus preferencias por McDonald’s?

Siegel, de la Universidad Estatal de Michigan, afirma que la gente se beneficia al menos de parte de esa recopilación de datos, que las empresas automovilísticas podrían utilizar para diseñar coches mejores y más fiables.

En CitySide Subaru, White espera que los fabricantes de automóviles encuentren la forma de que los propietarios puedan proporcionar datos de mantenimiento a distancia a cualquier taller. Sabe que el resultado podría ser que menos personas revisaran sus Subarus en su concesionario.

“Todo se reduce a quién es el propietario de la información”, afirma White. “¿No debería tener algo que decir el cliente?”.

Una pequeña victoria

Si te has sentido incómodo al leer cuántos datos recopila tu coche sobre ti, te animo a que leas estos consejos de privacidad para propietarios de coches de la Fundación Mozilla.

Hay consejos detallados para cada marca de coche.

En general, Mozilla dice que puedes evitar usar la aplicación para smartphone de la marca de tu coche o limitar los permisos de la aplicación en tu teléfono.

La mala noticia es que “comparado con toda la recopilación de datos que no puedes controlar, estos pasos parecen pequeñas gotas en un enorme cubo”, dijo Mozilla. “Además, mereces beneficiarte de todas las funciones por las que pagas sin tener que renunciar también a tu privacidad”.

© 2023, The Washington Post