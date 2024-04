Descubrió el número de una mujer en el WhatsApp de su marido y le escribió para agredirla: “¡Qué vaya a terapia!”

El video tuvo más de 200 mil reproducciones y superó los 16 mil likes (@lunamia937)

Luna, una joven usuaria de TikTok, vivió una situación inusual cuando recibió un mensaje de una desconocida a través de WhatsApp. Todo comenzó con un simple “¿Quién sos?” desde un número que Luna no tenía registrado. Intrigada, la usuaria de la plataforma, le respondió de manera similar, dando lugar a un inesperado intercambio.

La respuesta de la mujer del otro lado del teléfono dejó a Luna perpleja. Le explicó que Luna estaba agendada en el teléfono de su marido como “Personal”, pero sin nada más que la identificara. Ante la confusión de Luna, la mujer continuó con un tono cada vez más enfadado, exigiendo saber quién era y por qué tenía el número de su marido.

Luna intentó explicar que ya no trabajaba en la empresa mencionada, y que ese era su número personal. Sin embargo, la mujer no parecía dispuesta a escuchar, expresando su molestia de manera agresiva. “No me importa donde trabajás, ya está. No tenés por qué tener el número de mi marido”, le dijo.

A pesar de la tensión de la situación, Luna decidió tomárselo con humor y compartió la conversación en sus redes sociales. “Los peligros de trabajar con tu celu personal”, escribió la chica en el video que causó indignación en las redes.

Luna intentó explicar que ya no trabajaba en la empresa mencionada, y que ese era su número personal. Sin embargo, la mujer decidió agredirla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video tuvo más de 200 mil reproducciones y superó los 16 mil likes. “Me destruye la música de JBalvin como introducción para la bardeada”, “Una inseguridad maneja la flaca”, “Nunca entendí porque las minas siempre se la agarran con otras minas y no con los tipos, que inseguras y dependientes que son”, “Jajajaja ¿Qué carajo le pasaba? ¿El marido es de oro o qué? Tanto lo vas a celar jajaja”, “‘Decile a tu marido que me deje de buscar, pedazo de cornuda’, eso le hubieras dicho jajaja”, “Fuiste demasiado educada y diplomática. ¿Sabés cómo le canto el abecedario? No le perdono nada por gorreada”, “Que vaya a terapia, Dios”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.