Reveló lo que gasta en una salida con su novio y en las redes no tardaron en criticar su actitud

El video tuvo más de 10 millones de reproducciones y superó el millón de likes (@02mariadiaz)

Un video compartido en redes sociales generó un debate sobre quién debe costear los gastos en una cita. La usuaria María Díaz se volvió viral luego de documentar su experiencia durante una salida con su novio, en la que decidió limitarse a un presupuesto de 50 pesos mexicanos.

En el video, María relata cómo durante la cita logró satisfacer sus antojos sin gastar un solo peso: desde helados, panchos hasta papas fritas, todo fue cubierto por su pareja. Incluso, al final del día, su suegra la invitó a cenar, y el gasto de combustible también le resultó gratis. Así, María regresó a casa con su dinero intacto, dejando en claro su estrategia de no gastar más de lo planeado.

El contenido, que rápidamente alcanzó más de 10 millones de reproducciones en TikTok, disparó un debate sobre quién debe asumir los gastos en una relación. Mientras algunos defienden la tradición de que sea el hombre quien pague, otros abogan por la idea de dividir los costos equitativamente.

La chica mostró todo lo que comió durante la salida y generó debate en las redes sociales.

El video obtuvo más de 11 mil comentarios de los usuarios de TikTok y superó el millón de likes. “A mi me da ansiedad salir con poquito dinero, y dejar que pague todo jaja”, “Trabajamos una semana entera para gastarlo en un día y después nos terminan”, “Los novios que no dejan que pagues nada son de lo mejor; yo aprecio y valoro mucho lo que me da aunque sean solo unos chetos”, “Que ganas de ser tu, hermana pero a mi me pagan algo y me siento apenada y quiero pagárselos o comprarles algo”, “Yo soy la que le compra”, “Yo siempre pongo jajaja aunque sea la propina, estacionamiento, mi coche o a veces la mitad de la cuenta. Pero siempre pongo algo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.