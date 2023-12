Volvió a su casa después de un año y sorprendió a su familia pero la reacción de su abuelo se volvió viral

El video tuvo más de 40 mil reproducciones y decenas de comentarios en la plataforma china (@catastolo)

Los reencuentros, esos momentos que destilan emociones genuinas y reviven recuerdos profundos, son experiencias que tocan el corazón de todos. En un mundo donde la distancia a menudo se interpone entre seres queridos, la hora de volver a casa adquiere un valor inmenso.

Catalina compartió un video en su cuenta de TikTok que capturó el regreso de su hermano después de un año viviendo en el extranjero. La escena, completamente emotiva, se volvió viral por la reacción de su abuelo.

En el video, se puede apreciar al joven caminando sigilosamente por el interior de la casa, mientras que su mamá, la primera en verlo, entre lágrimas y gritos de alegría fue la primera en abrazarlo con un emocionante “qué hermoso, no lo puedo creer”. El impacto de su regreso se reflejó en las expresiones de todos los familiares, quienes corrieron para abrazar al joven, inundados de emoción.

Sin embargo, la situación fue completamente distinta para el abuelo, quien observaba la escena desde la parrilla a unos metros de distancia, y no logró reconocer al recién llegado. Mientras el joven saludaba a cada miembro de la familia, se escuchó la desconcertante pregunta del hombre: “¿Me pueden poner en tema?. ¿El único boludo que no lo conoce soy yo?”. Fue entonces cuando su hija intervino para aclarar la identidad del misterioso visitante: “¡Es Felipe!, no lo reconoce. Papi es Pipe”.

Las palabras de su hija parecieron desencadenar una oleada de emociones en el abuelo, quien soltó al joven para mirarlo directamente a los ojos y, con un grito lleno de emoción, exclamó: “Pipeeee”. El reencuentro entre el abuelo y su nieto fue, sin dudas, el punto culminante de este emotivo regreso.

El video tuvo más de 40 mil reproducciones. “Jajaja ‘me pueden poner en tema’”, “Cuando se da cuenta: ‘PIPEEEEEEE’”, “Amo que él lo abrazaba igual aunque no lo conocía”, “Lo amo señor, así de colgada soy yo también”, “Esto es espectacular”, “Jajajajajaj es un crack, no lo había reconocido y ya le daba tremendo abrazo, ¡tipazo!”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.