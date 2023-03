Abandonaron a un perro en un taxi con la excusa de ir a un cajero y le dejaron instrucciones al chofer

Al chofer le dejaron instrucciones y el caso se viralizó. (Facebook)

El abandono de un perro viejito recorrió las redes sociales luego de que un taxista compartiera que lo dejaron en su auto con la excusa de ir al cajero automático a retirar dinero. Asimismo, se dio cuenta que estas personas no volvieron y dejaron unas instrucciones sobre el cuidado del animal.

“Dentro de esta caja estaba este perro. Me dijo el usuario que iba a retirar plata y que ya venía, ingresó al centro comercial Plaza Imperial y no volvió a salir. El perrito ya está viejito, no lo vamos a abandonar tampoco, por si el dueño me está viendo”, explicó el taxista sobre el hecho que ocurrió en Bogotá, Colombia.

El conductor señaló que “abandonaron a un perro” y compartió un video que se volvió viral, con el fin de poder conseguir un nuevo hogar. El perrito estaba en una caja y con una lista de instrucciones.

El video se volvió viral en las redes sociales. (Facebook)

En la carta, hay un listado de cuidados para el bienestar del animal: “Servir comida en la mañana y cuando se le acabe, no soltar correa por ninguna razón, mantener agua, tratar de no jugar con él (manos). Si se pone gruñón por ponerle la pechera, darle galleta, tener cuidado con las puertas (se sale), mezclar comida con sobre de comida”.

El taxista lamentó lo ocurrido con el perro y, por el momento, tiene el animal en su casa hasta que éste encuentre un nuevo hogar. El clip se viralizó y los usuarios dejaron sus opiniones sobre el lamentable episodio.

“Abandonaron un perro precioso en Bogotá”, “¿Hasta cuándo tendremos que soportar el cruel abandono de perritos indefensos por parte de gente malvada e irresponsable?” y “Pudo haberle pasado algo a esa persona en el centro comercial o se le olvidó” son algunos de los mensajes.

Seguir leyendo: