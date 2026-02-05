Venezuela

Ascendieron a 30 los presos políticos excarcelados este miércoles en Venezuela

Lo confirmó el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero. La medida se da en el contexto del proceso anunciado el 8 de enero

La reacción de familiares de
La reacción de familiares de presos políticos, organizaciones sociales y oposición al anuncio de la ley de amnistía general en Venezuela

La organización no gubernamental Foro Penal, dedicada a la defensa legal de presos políticos, confirmó 30 excarcelaciones en Venezuela este miércoles. Esta medida se da en el contexto del proceso anunciado el 8 de enero por las autoridades para un “nuevo momento político” en el país.

“El día de hoy, 30 excarcelaciones de presos políticos verificadas, hasta ahora”, informó en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, a las 20:24 hora local (00:24 GMT), sin brindar más información.

Familiares de presos de las cárceles de El Rodeo (estado Miranda, cerca de Caracas) indicaron a la agencia de noticias EFE que al menos cuatro personas fueron liberadas de El Rodeo I y II.

Hasta la mañana de este miércoles, Foro Penal registraba 350 excarcelaciones desde principios de enero, tras el anuncio del presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un “número importante” de detenidos.

Alfredo Romero informó sobre la
Alfredo Romero informó sobre la liberación de 30 presos políticos

Posteriormente, su hermana y presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló que estas excarcelaciones forman parte de un “nuevo momento político”, declaración realizada pocos días después de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Por otra parte, el régimen sostiene que el proceso de excarcelaciones comenzó en noviembre. El lunes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien rechaza la existencia de presos políticos en Venezuela, elevó la cifra total de liberados a 895.

Delcy Rodríguez también presentó el viernes pasado una propuesta de ley de amnistía ante el Parlamento para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la fecha, abarcando las administraciones del chavismo. Los detalles de esta iniciativa aún no se han hecho públicos.

Según Foro Penal, hasta el 2 de febrero había 687 presos políticos en Venezuela, de los cuales 600 son hombres y 87 mujeres. Dentro de este grupo, 505 son civiles y 182 militares, conforme al informe más reciente.

