La empresa satelital de Elon Musk ofreció Internet gratis en Venezuela tras la captura de Maduro

SpaceX ofreció su servicio Starlink sin costo hasta el 3 de febrero.

La empresa SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, anunció el domingo que ofrecerá acceso gratuito a su servicio de internet satelital Starlink en Venezuela hasta el próximo mes. El anuncio se produce tras una serie de ataques aéreos de Estados Unidos en territorio venezolano y la detención de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por conspiración narco-terrorista.

A través de un breve comunicado publicado en la red social X, la compañía informó que “Starlink proporcionará acceso gratuito de banda ancha a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua”.

La medida fue respaldada personalmente por Musk, quien citó la publicación con el mensaje: “En apoyo al pueblo de Venezuela”.

La oferta de conectividad surge en un momento de extrema tensión en la región. El sábado por la noche, instalaciones civiles y militares en Caracas, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, fueron blanco de bombardeos por parte de las fuerzas estadounidenses. Los operativos culminaron con la captura de Maduro, quien se encuentra actualmente en un centro de detención federal a la espera de juicio.

Obstáculos técnicos y económicos

Sin embargo, el despliegue del servicio gratuito ha generado una rápida oleada de escepticismo y frustración entre la población venezolana debido a las barreras económicas y técnicas. Aunque el uso de la red no tendrá costo mensual durante las próximas semanas, los usuarios señalaron que el acceso requiere de un kit de hardware —compuesto por una antena y un router— que debe adquirirse por separado.

Grok, el asistente de inteligencia artificial integrado en la plataforma X, detalló públicamente el procedimiento para la conexión, confirmando que el costo del equipo es de aproximadamente 500 dólares. Esta cifra resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de la población en un país donde, para diciembre de 2025, el salario mínimo se ubicaba en torno al medio dólar mensual.

“Es casi imposible para un venezolano comprar eso”, escribió un usuario en respuesta al anuncio de la empresa. El propio chatbot de la red social reconoció que el precio del equipo representa un “desafío” significativo dadas las condiciones económicas del país, sugiriendo a los interesados buscar opciones de financiamiento externas.

Cruce Musk-Petro

La situación en Venezuela también ha provocado un agrio cruce diplomático en redes sociales entre Elon Musk y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El mandatario colombiano expresó su “profunda preocupación” por la actividad aérea y las explosiones en el país vecino, haciendo un llamado urgente a la desescalada de la violencia y al respeto por la paz regional.

Musk, quien se ha desempeñado como consejero superior del presidente estadounidense Donald Trump, respondió al llamado de Petro con la frase: “¿Plata o plomo?”.

La frase “plata o plomo” (dinero o muerte) es mundialmente reconocida como el sello distintivo de Pablo Escobar, el fallecido líder del Cartel de Medellín. Durante las décadas de 1980 y 1990, Escobar utilizaba esta expresión para someter a políticos, jueces y policías: quienes no aceptaban sus sobornos (la plata) eran asesinados (el plomo).

El presidente colombiano rechazó la postura del empresario, afirmando que no utiliza la violencia ni posee los recursos de Musk. “Ni plata ni plomo amigo, amor y libertad es lo que hace que podamos tener una mejor humanidad”, replicó Petro.

No es la primera vez que Starlink se involucra en escenarios de conflicto geopolítico. El sistema ha sido una herramienta crítica para las fuerzas militares en Ucrania tras la invasión rusa, permitiendo mantener las comunicaciones en zonas donde la infraestructura terrestre fue destruida.