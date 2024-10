La CIDH otorgó medidas cautelares al opositor venezolano Juan Pablo Guanipa ante la persecución del régimen chavista (REUTERS/Gaby Oraa)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este miércoles medidas cautelares en favor del líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, tras considerar que su derecho a la vida e integridad personal corre riesgo de daño irreparable en Venezuela.

Guanipa ha denunciado en reiteradas ocasiones que ha sido víctima de persecuciones y acoso por parte de agentes de seguridad de la dictadura de Nicolás Maduro.

Según la CIDH, la situación de Guanipa se ha agravado a raíz de su participación en manifestaciones contra el régimen chavista después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el dictador venezolano fue proclamado ganador por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, aliado del propio Maduro. Dichos comicios han sido calificados como fraudulentos por la oposición venezolana.

El propio Guanipa expresó su agradecimiento a la CIDH a través de la red social X.

“Agradezco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otorgar medidas cautelares por la persecución de la que tanto yo como mi familia hemos sido objeto, la cual ha arreciado en los últimos meses”, escribió el ex diputado y ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN).

La solicitud de medidas cautelares fue presentada por representantes de Guanipa, quienes argumentaron que desde 2016 el opositor ha sido objeto de “intimidaciones, hostigamientos y agresiones” por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otros cuerpos de seguridad.

El diputado denunció que casi fue arrestado por el SEBIN

La situación se tornó especialmente crítica en agosto pasado, cuando Guanipa fue perseguido al menos en dos ocasiones por agentes del Sebin tras manifestarse públicamente a favor de Edmundo González Urrutia, que se encuentra exiliado en España.

Además de Guanipa, su familia también ha sufrido represalias. El pasado 26 de septiembre, su hermano fue detenido de forma arbitraria y, hasta la fecha, se desconoce el lugar de su reclusión.

La CIDH solicitó al régimen venezolano que adopte “las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal” del líder opositor y que se garantice que los agentes de seguridad “respeten los derechos” de Guanipa, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

La Comisión también instó a las autoridades a tomar acciones para prevenir actos de violencia y acoso por parte de terceros en contra de Guanipa y su familia.

“El Estado venezolano debe asegurar la protección y el respeto a la integridad personal del señor Guanipa, así como el cese de cualquier acción de persecución en su contra”, indicó el organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su declaración oficial.

Guanipa es uno de los numerosos líderes opositores que han denunciado persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. La líder de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la situación de hostigamiento hacia los opositores, quienes se ven forzados a abandonar las calles y, en muchos casos, a exiliarse para proteger su integridad y la de sus familias.

Guanipa es uno de los numerosos líderes opositores que han denunciado persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro (EFE/ Ronald Peña R)

Según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, actualmente hay al menos 157 políticos opositores y activistas sociales detenidos en Venezuela. La mayoría de ellos son colaboradores de González Urrutia y Machado, quienes han estado al frente de las protestas contra el régimen y denunciando constantemente las violaciones a los derechos humanos en el país.

(Con información de EFE)