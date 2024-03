Polémica en Venezuela: la CAF incluyó en las medallas de su maratón de Caracas al Helicoide, el centro de torturas del chavismo

El Helicoide es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el mayor centro de torturas de Venezuela y de América Latina

Desde hace años la dictadura de Nicolás Maduro viene siendo denunciada por múltiples violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La comunidad internacional ha puesto especial atención en los crudos relatos de ex presos políticos sobre las terribles torturas perpetradas en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que se convirtió en el mayor centro de torturas del país y de América Latina. Por eso, familiares de prisioneros políticos y ex detenidos pidieron este lunes a la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– que elimine toda simbología de ese centro de reclusión de su maratón anual de Caracas.

“La petición a CAF, una institución que vela por las democracias, por la igualdad social, por las libertades, es que no reivindique el centro de torturas a través de algo tan simbólico”, manifestó Víctor Navarro en diálogo con Infobae.

El pedido de este grupo de víctimas es que se retire la imagen del Helicoide de la medalla que se le entrega a todos los corredores, y que los organizadores modifiquen la ruta del maratón para no pasar frente a las instalaciones del SEBIN, donde miles de personas han sido -y son- torturadas a diario.

“Estamos trabajando para que en Venezuela no se normalice esta situación”, afirmó Navarro, quien recordó, además, que actualmente en esa cárcel atroz se encuentran detenidos los activistas Rocío San Miguel y Javier Tarazona, entre otros.

“Este recinto, tristemente convertido en epicentro de graves abusos contra los derechos humanos y el centro de tortura más grande de América Latina, no debe ser ensalzado ni incorporado en eventos que promueven la unidad y el espíritu deportivo”, señala la carta enviada a Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF.

Y agrega: “La presencia de El Helicoide en la medalla y en el mapa del maratón, lejos de representar un icono arquitectónico, evoca dolor y sufrimiento para aquellos directamente afectados por las atrocidades allí cometidas. Es una afrenta a la memoria de las víctimas y una banalización de su padecimiento”.

Según plantearon, pasar por alto este pedido “significaría omitir el llamado de quienes han sufrido, además de contradecir los principios de integridad, respeto por la dignidad humana y la promoción del desarrollo en un marco de equidad y justicia social que la CAF se compromete a defender”.

El activista Víctor Navarro exige el cierre de los centros de tortura en Venezuela

“Lo más duro es escuchar cómo torturan a otros”

Navarro conoce en primera persona el sufrimiento y las atrocidades que se sufren en El Helicoide. No hace falta que nadie se las cuente. Como a otros cientos, tal vez miles, de activistas venezolanos, en 2018 el régimen de Maduro lo acusó de haber creado una “célula terrorista”. Esa “célula” consistía en una fundación que ayudaba a jóvenes en situación de calle. Pero el 24 de enero de ese año, 35 oficiales lo buscaron en su casa, sin orden de captura ni de allanamiento, y se lo llevaron pasadas las 4 de la madrugada. Durante unas horas lo mantuvieron desaparecido, y lo llevaron a El Helicoide.

Hoy, a poco más de seis años de aquella fatídica noche, Víctor tiene la suerte de poder contar su historia y, al mismo tiempo, dedicar sus días para lograr su principal objetivo: que se cierren esos centros de torturas en Venezuela.

Según relató a Infobae, durante los 129 días que permaneció detenido arbitrariamente fue víctima de torturas físicas y psicológicas: “En esos días no vi el sol, no me permitieron visitas, nunca pude ver a mi mamá, estuve completamente aislado… El régimen no me llevaba a los tribunales, fui víctima de desaparición forzada”.

Sin embargo, contó que lo más duro que le tocó vivir fue “ver y escuchar cómo torturaban a otros”: “A mí me pusieron una pistola cargada en la boca; escuchaba cómo violaban a mujeres, cómo golpeaban, torturaban y le pasaban corrientes a otras personas”.

“Fueron los peores cinco meses de mi vida”, afirmó.

Manifestantes venezolanos exigen el cierre de El Helicoide, en Caracas (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Ese año se celebraban elecciones presidenciales en Venezuela. En su afán de conseguir legitimidad, el régimen accedió a negociar la liberación de algunos presos políticos a cambio de que ciertos partidos de oposición lo reconocieran como presidente. Así es cómo Navarro logró su libertad. Una libertad a medias porque tenía prohibido salir del país, debía presentarse ante los tribunales chavistas y no podía retomar su vida anterior.

Al año siguiente decidió escapar de la persecución del régimen. Cruzó a Colombia, donde permaneció durante diez días, hasta que finalmente se exilió en Argentina.

Actualmente dirige la organización no gubernamental Voces de la Memoria y trabaja para mostrar al mundo el calvario que sufren los presos de El Helicoide y otros tantos centros de detención en Venezuela para así concientizar y conseguir el apoyo de la comunidad internacional para que, de una vez por todas, cierren los centros de torturas en su país.

El año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su informe sobre el Caso 14.238, que refiere a la situación de Víctor Alfonso Navarro López, y concluyó que fue víctima de torturas y que se violaron aspectos básicos de su integridad personal.

Venezuela es el primer país en América Latina en tener una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional (CPI). La Misión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) confirmó la existencia de al menos tres grandes centros de tortura: El Helicoide, La Tumba y la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), además de otras 17 casas clandestinas de tortura en toda el área metropolitana de Caracas.