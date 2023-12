Nicolás Maduro volvió a cargar contra María Corina Machado: llamó a denunciar a los opositores “en cada calle”

Nicolás Maduro llamó este viernes a sus simpatizantes a “denunciar” a varios opositores (EFE/ Prensa Miraflores)

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes a sus simpatizantes a “denunciar” a varios opositores, entre ellos la candidata presidencial María Corina Machado, “en cada calle”, por supuesta traición a la patria, en medio de la disputa que mantiene el país con Guyana por un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados.

Frente a cientos de chavistas que se congregaron a las afueras del palacio presidencial, en Caracas, Maduro rechazó las críticas del antichavismo al referendo unilateral del domingo pasado, cuando la mayoría de votantes aprobaron anexionarse la zona en litigio, que sigue bajo control de Guyana.

Están “hablando contra el pueblo, apoyando a la Exxon Mobile, a Guyana. Llamo al pueblo a denunciarlo en cada calle, en cada comunidad”, dijo el mandatario, tras nombrar a Machado y a otros opositores, como el ex candidato presidencial Henrique Capriles y los ex presidentes del Parlamento Juan Guaidó y Julio Borges.

“Ya basta de traiciones”, remarcó, en alusión al grupo de antichavistas al que calificó como “la casta corrupta de la ultraderecha oligárquica”, sin explicar la forma en la que espera que los ciudadanos denuncien “en cada calle” a sus adversarios políticos.

Varios opositores han cuestionado los resultados oficiales del referendo, según los cuales casi el 51% del censo electoral participó, lo que contrasta con la baja concurrencia registrada el día de las votaciones.

Machado, candidata de la principal coalición opositora, mostró este jueves su preocupación ante la posibilidad de que el régimen opte por una escalada bélica con Guyana para evitar la celebración de las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de 2024.

Los países suramericanos instaron este jueves a Venezuela y Guyana a evitar "acciones unilaterales", en medio de la creciente tensión entre ambas naciones (EFE/Antonio Lacerda)

La ex diputada, quién ganó las primarias opositoras del pasado 22 de octubre con un 92,35% de los votos, está inhabilitada por la Contraloría para ejercer cargos públicos de elección popular, por lo que, de no levantarse la sanción, no podrá participar en los comicios de 2024.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este viernes a Guyana de disponer “unilateralmente” del mar del Esequibo -en un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados disputado por ambos países y “pendiente por delimitar”-, al otorgar allí “concesiones” petroleras que son “ilícitas e ilegítimas”.

En X (antes Twitter), la funcionaria dijo que Georgetown “instrumentaliza” a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que media en la controversia, con el objetivo de “desviar la atención sobre la flagrante y grave violación del derecho internacional al disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar”.

A diferencia de Guyana, Venezuela no ha pisado el terreno, de momento, sino que se ha limitado a elaborar planes a futuro, nombrar gestores en la distancia y hacer promesas sin fecha de vencimiento.

Los países suramericanos instaron este jueves a Venezuela y Guyana a evitar “acciones unilaterales”, en medio de la creciente tensión entre ambas naciones, según recogieron en una declaración divulgada al final de la cumbre semestral del Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay), celebrada en Río de Janeiro, que también fue suscrita por Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

(Con información de EFE)