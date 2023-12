María Corina Machado dijo que el fracaso del referéndum fue en repudio al chavismo, pero defendió los derechos de Venezuela sobre el Esequibo

Fotografía de archivo de la opositora venezolana María Corina Machado. EFE/ Miguel Gutiérrez

La líder opositora y candidata a las elecciones del año que viene en Venezuela, Corina Machado, habló este jueves ante el Parlamento Europeo sobre la situación actual tras la primarias del 22 de octubre y el referéndum del Esequibo y aseguró que la baja participación en la consulta fue “fue un repudio al sistema”.

“Venezuela, un país que se veía derrotado, fue tomando ánimo, organizándose. Esta energía se fue organizando alrededor de un evento para elegir el nuevo liderazgo. Fue muy difícil, el régimen intentó impedirlo, amenazó y agredió físicamente”, afirmó Machado.

La opositora denunció una “presión brutal” del régimen en los días previos a las primarias. Sin embargo, destacó que dos millones y medio de venezolanos se presentaron a votar, un millón más de lo que esperaba.

“El régimen respondió amenazando y con una absurda sentencia diciendo que no era reconocida. Necesitaba distraer la atención y comenzó con algo muy peligroso, que es plantear un conflicto territorial”, expresó la candidata.

Con respecto a al referéndum consultivo sobre el Esequibo, dijo que las preguntas eran “profundamente peligrosas por su contenido”.

“El pasado domingo, a pesar de las amenazas del régimen a empleados públicos y de todo tipo de intimidación, los venezolanos no participaron”, señaló.

Dijo que la convocatoria fue “bajísima” y que se trató de un “referéndum a Maduro y no al Esequibo”. “Esto fue un repudio al sistema”.

“Fue un rechazo a Maduro, no a nuestra justa reclamación sobre el Esequibo. El régimen vio que perdió su base social, ni el chantaje ni el régimen le sirven. En las zonas más populares donde el chavismo ejercía un control total, la gente se ha rebelado”, aseguró.

Asimismo, expresó su preocupación de que que “el régimen use una escalada bélica para salirse de la ruta electoral”.

“Las familias están aterradas, esto genera una enorme angustia. Pero aquí seguimos adelante, con más fuerza para continuar, entendemos la responsabilidad que asumimos frente a la región, la comunidad internacional y nos vamos a mantener firmes en avanzar hacia una transición pacífica que nos devuelva la libertad”, señaló.

“Nada ni nadie nos va a detener en este proceso de lograr elecciones presidenciales en una ruta pacifica que nos lleve a la libertad”, concluyó.

La consulta, que no supone en sí misma un cambio sobre el área disputada con Guyana, pregunta a los ciudadanos si están o no de acuerdo con anexionar al mapa nacional el territorio del Esequibo, del que Venezuela no ejerce control desde 1899.

Conflicto entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo

Este territorio de 159.542 kilómetros cuadrados, ubicado en la región caribeña de Sudamérica, ha sido objeto de un largo y complejo conflicto entre ambos países desde hace más de un siglo.

La disputa se remonta al período colonial, cuando el territorio estuvo bajo el dominio de España, Holanda y Gran Bretaña, sin que se definieran claramente sus límites.