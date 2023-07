Una modelo transgénero desafía las normas sociales tras postularse para competir en Miss Venezuela

Sofía Salomón sostiene a su perra Barbie en su casa en Caracas, Venezuela, el martes 30 de mayo de 2023. La influencer y modelo de Instagram ha solicitado participar en el concurso Miss Venezuela de este año. Si es aceptada, será la primera mujer transgénero en participar. (AP Foto/Matias Delacroix)

El entusiasmo de Venezuela por los concursos de belleza no tiene paralelo, y Miss Venezuela, la joya de la corona de todas, puede ser el único evento capaz de unir al país profundamente dividido. Una vez al año, la clase, la raza y la política se dejan de lado mientras la nación sudamericana sintoniza para ver quién representará a Venezuela en el escenario global.

Detrás de los vítores y aplausos para las mujeres que compiten por el codiciado título hay una sociedad profundamente conservadora con poca o ninguna tolerancia para cualquier desafío a los estándares heteronormativos. Sofía Salomón está lista para desafiar eso.

La influencer y modelo de Instagram ha solicitado participar en el concurso Miss Venezuela de este año. Si es aceptada, será la primera mujer transgénero en participar.

“Creo que es una gran plataforma para dar visibilidad a mi comunidad, hacer eco de las cosas positivas y mostrarle a la gente la realidad de las mujeres transgénero”, dijo Salomón.

Sin un final a la vista para la prolongada crisis que ha empujado a millones de venezolanos a la pobreza y 7,3 millones a migrar, los derechos LGBTQ+ no son un tema de mesa para las familias o un tema de campaña dominante en la carrera para derrocar al presidente Nicolás Maduro en 2024.

La marcha del Orgullo planeada para el domingo en la capital, Caracas, puede atraer a cientos de personas, pero casi no hay aceptación de la comunidad LGBTQ + en todo el país, a diferencia de otras naciones latinoamericanas con valores conservadores basados en la Iglesia Católica Romana. Y los venezolanos que a menudo idolatran el estilo de vida europeo se han resistido en gran medida a la amplia inclusión de la comunidad en ese continente y su rechazo de la homofobia y la transfobia.

El máximo tribunal de Venezuela derogó en mayo una ley que castigaba la conducta consensuada entre personas del mismo sexo por parte del personal militar, pero ha estado retrasando durante siete años la decisión de un caso que apunta a otorgar a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse.

Tampoco se ha pronunciado en el caso de Tamara Adrian, que presentó ante el tribunal en 2004. La mujer transgénero quiere cambiar legalmente su nombre y sexo en su certificado de nacimiento y en los registros públicos. El gobierno argumenta que la ley ya lo permite, pero Adrián y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que examina las violaciones de derechos humanos en el hemisferio, no están de acuerdo. Ella ha solicitado audiencias y presentado más de 30 escritos en su caso sin respuesta.

Sin embargo, Adrián se convirtió en la primera legisladora transgénero del país en 2015, representando a un distrito en Caracas, y en junio de este año, ingresó a la carrera primaria presidencial de la oposición, con la esperanza de derrocar a Maduro.

“Para ver cambios en materia social, el Estado debe implementar políticas públicas, y en ese sentido sin duda hay una penetración de cambios (en otros países latinoamericanos) que no se puede ver en Venezuela”, dijo Adrián. “A menudo ni siquiera hay conciencia aquí de que cierta frase es racista u homofóbica o transfóbica o misógina”.

El año pasado, Salomón terminó entre las seis primeras de Miss International Queen, el concurso de belleza más grande del mundo para mujeres transgénero. Durante el evento, mencionó la ley contra la que Adrian está luchando.

“Me gustaría que esa ley cambiara para que las mujeres transgénero pudieran ser aceptadas con el nombre que se sienten más seguras”, dijo.

Una mujer transgénero fue seleccionada en febrero para participar en Puerto Rico Miss Universo, la primera en la isla caribeña, reforzando las esperanzas de Salomón de su entrada en el concurso de Venezuela. Ella dijo que sus padres, hermanos y novio apoyan su decisión de postularse, y los comentarios y emojis en sus publicaciones de Instagram son abrumadoramente positivos.

La organización Miss Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Las ganadoras de Miss Venezuela compiten en Miss Universo, y el concurso mundial se abrió a las competidoras transgénero en 2012. Esa decisión llevó a Osmel Sousa, entonces jefe de Miss Venezuela, a declarar que “el humilde público cristiano venezolano nunca aceptará esa posición”.

Marcia Ochoa, profesora asociada de estudios feministas, críticos de raza y etnia en UC Santa Cruz, aplaudió los esfuerzos de Salomón.

“Ella está haciendo algo que tiene mucho sentido para una persona venezolana”, dijo Ochoa, insistiendo en que la cultura venezolana tiene espacio para una identidad de género idiosincrásica: señorita. “Puedes ver a alguien y decir si están o no en concursos de belleza porque parecen concursantes de concursos de belleza. Puedes decir: ‘es toda una miss’”. La frase encapsula un cumplido verdaderamente venezolano, que una mujer perfectamente organizada “es absolutamente una señorita (Venezuela)”.

En 2018, Angela Ponce de España se convirtió en la primera mujer transgénero en participar en Miss Universo, y el año pasado, un magnate de los negocios tailandés y mujer transgénero compró la Organización Miss Universo, una vez en parte propiedad del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por 20 millones de dólares.

Las ganadoras de Miss Venezuela ganan fama instantánea que puede conducir a posiciones de influencia. La ganadora de Miss Universo 1981, Irene Sáez, se convirtió en alcaldesa de un municipio de Caracas, y se postuló para presidente en 1998, perdiendo ante Hugo Chávez.

Josefina Mejía, residente de Caracas, ha visto Miss Venezuela durante décadas con familiares y amigos. Eligen favoritos y tienen una competencia amistosa sobre quién ganará la elección. Mejía, de 65 años, dijo que no se opone a los esfuerzos de Salomón, pero preferiría que las mujeres transgénero se mantuvieran fuera de la contienda.

“Esta es una sociedad conservadora, y a veces juzgamos a las personas aunque no deberíamos juzgar”, dijo Mejía. “Me gustaría un concurso separado para ese género”.

El Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, dirigido por activistas, informó al menos 97 casos de violencia contra miembros de la comunidad en todo el país en 2022, incluidos 11 homicidios. Es probable que las cifras sean un recuento insuficiente porque muchos casos no se denuncian. Se presentó una denuncia formal ante las autoridades en al menos el 10% de los casos.

Salomón, quien está interesada en una carrera en bienes raíces, recibió un correo electrónico de confirmación de que la organización Miss Venezuela había recibido su solicitud, pero aún no sabe si ha sido aceptada. Ella dijo que cree que su experiencia como modelo y concurso le da una ventaja sobre otros concursantes.

“Soy de la opinión de que la experiencia no es improvisada”, dijo Salomón. “Es por eso que la gente confía en que haré historia en el país”.

