Venezuela: al menos 6 autos se incendiaron esta semana por el combustible adulterado que suministra Pdvsa

Varios incendios en vehículos se han reportado principalmente en ciudades como Maracaibo

Varias denuncias se han registrado en Venezuela, específicamente en el estado Zulia, al oeste del país, de que al menos seis autos se han incendiado en menos de una semana, producto del uso de combustible adulterado que se está vendiendo en las estaciones de servicio de la estatal PDVSA, en las diferentes zonas de la entidad, entre ellas la capital, Maracaibo.

Tal es el reciente caso de Isabella Baticcini, quien se encontraba manejando su vehículo de manera regular y acababa de cagar combustible, cuando se percató de que otro conductor le comenzó a tocar bocina y a hacerle señas porque se había dado cuenta que el auto se estaba prendiendo fuego desde la parte inferior.

La mujer se bajó del carro para tratar de endender qué pasaba, pero en cuestión de segundos su auto se consumió en llamas, de acuerdo con reportes del medio local, El Nacional.

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Maracaibo llegó al lugar para atender el incendio y logró combatir las llamas. Sin embargo Baticcini sufrió la pérdida total de su carro.

De acuerdo con las denuncias, las explosiones de los vehículos se han registrado incluso en las adyacencias de las estaciones de servicio, una vez salen de cargar combustible, como fue el caso de uno de los incendios que se reportó esta semana en la gasolinera El Portal, ubicada en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo.

Varios incendios en vehículos se han reportado principalmente en ciudades como Maracaibo

Con las seis explosiones de esta semana ya suman más de 20 en lo que va de año, sólo en el estado Zulia, producto del uso de combustible en mal estado, lo que ha generado conmosión en los usuarios debido a que la gasolina es adquirida en las estaciones de servicio de la estatal PDVSA, bajo el control del régimen de Nicolás Maduro.

Además, los ciudadanos también han denunciado que no sólo los incendios son una de las consecuencias que los está afectado por el combustible adulterado, sino que además, los repuestos de los vehículos también terminan dañados por el mismo problema y lo peor es que en los consecionarios no cubren la garantía de las autopartes cuando es por gasolina en mal estado, esto afecta directamente el bolsillo de las personas.

Jesús Castillo Molleda, director de la agencia Polianalítica, dedicada al monitoreo de acontecer político en Venezuela, dijo que las personas estarían gastando entre 30 y 200 dólares para reparar los autos por la mala calidad de la gasolina.

Autos explotan en Venezuela por gasolina adulterada

Asimismo Ángel Suárez, ingeniero electrónico en automatización y control de procesos aseguró que una de las razones que estaría generando los problemas en los autos de los zulianos es por el alto contenido de azufre en el combustible que está llegando a las estaciones de servicios, según reportó el medio El Diario.

La solución del régimen a los incendios

En medio de la fuerte ola de denuncias que se han generado en todo el Zulia por los incendios y los autos afectados, el régimen de Nicolás Maduro, a través de su aparato de propaganda política, hicieron circular un video de la estatal PDVSA promoviendo una insólita solución al problema que aqueja a las personas.

Varios incendios en vehículos se han reportado principalmente en ciudades como Maracaibo

En las imágenes se logra aprenciar a varios funcionarios civiles de PDVSA como policales, dándole a oler a los ciudadanos la gasolina en recipientes de agua mineral, para que puedan “constatar la calidad” del producto.

PDVSA recomienda a los usuarios "oler la gasolina" para verificar su calidad

“Este es el inicio de algo positivo”, dice uno de los funcionarios chavistas en el supuesto experimento.

“De esta manera podemos destacar el trabajo que viene realizando PDVSA para garantizar la calidad, distribución y comercialización del combustible en todos los rincones del país”, dicen en el video.

Seguir leyendo: