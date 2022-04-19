«Не все винна супротивників»: Джон Аккерман попросив Морену за самокритику

Поразкачетвертої трансформації (4 квартал) у Палаті депутатів через відмову від електричної реформи впала глибоко в рамках Національного руху регенерації (Морена), ситуації, яка висвітлювала сварки, які вже відбувалися кілька місяців серед її членів.

Джон Акерман був сильним критиком дій цього політичного руху, незважаючи на те, що він був войовничим. Йогоголовний - Маріо Дельгадо Каррілло, національний лідер вишневої партії, якого він неодноразово публічно засуджував за те, що використовував цю організацію на свою користь і не слухаючи низових та засновників.

Перед закінченням голосування в нижній палаті письменник звинуватив лідера Моренисти в можливій поразці, яка була здійснена. Тепер, через 24 години, він попросив самокритику в русі, щоб зрозуміти, що винуватцями є не тільки противники, але й самі.

«Це не вся вина зовнішніх супротивників, зрадників PRIANRDMC, засобів масової інформації, проданих олігархії чи фейковим демократам, які очолює виборчу владу. Митакож винні морености», - написав Аккерман у своїй колонці в газеті « Ла-Жорнада».

La derrota en la Reforma Eléctrica abrió más las rencillas dentro del movimiento (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

Одним з перших невдач було Відкликання мандату, яке, хоча врешті-решт набрало понад 15 мільйонів голосів, не називав таку ж кількість людей, як у 2018 році, коли Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO), зазначив академік UNAM, «перебував у набагато менш сприятливій ситуації, ніж сьогодні».

У той час вона подолала безліч перешкод, таких як виборчі округи, журналісти «чайотерос» та невелика партія, яка отримала лише 10% державного виборчого фінансування. Зараз, за зовсім іншим сценарієм, зі швидкістю схвалення не менше 65 відсотків і найрішучішою політичною партією країни не вдалося зібрати навіть 20% виборчого ролу.

«Вибори повинні були переповнитись на користь Президента. Але сталося прямо протилежне. Замість того, щоб збільшити голос, його скоротили вдвічі. У 2018 році 30 мільйонів громадян заплатили за Лопеса Обрадора, але в 2022 році лише 15 мільйонів», - сказав Аккерман.

Його надія на покращення під час голосування за реформу електроенергії була високою, оскільки він нагадав, що протягом першої половини шестирічного терміну Лопес Обрадор зміг затвердити 18 конституційних реформ, смугу, яка була порушена минулої неділі, 17 квітня «невеликою групою депутатів PRIANRDMC, які обслуговують транснаціональні корпорацій».

Mario Delgado es para Ackerman el mayor responsable de la soledad de AMLO (Foto: Morena)

Однак він також зазначив, що члени правлячого блоку (Морена та її союзники) повинні визнати, що вони не будуть в цій ситуації, якби не погана робота на виборах минулого червня, коли У Палаті депутатів було втрачено більше 50 місць.

Виною в цій ситуації, за його словами, є не Лопес Обрадор, а його політичні оператори, яких він відповідав за те, що він не зміг перетворити популярність президента на голоси. За його словами, ця «залишення» Табаскеньо була спровокована Маріо Дельгадо та його «надмірно впевненим у своїх найманих арміях», які мають привілейовані політичні «коники», а не основи руху.

На щастя Морени Аккерман сказав, що в останні місяці серед «найбільш автентичних мореностів» існує широке середовище для порятунку руху. Цей успіх в повній мірі спостерігався на Моренистській національній конвенції, яку вона назвала «останнім шансом відродити партію».

«Майбутнє Четвертої Трансформації буде залежати від здатності до самокритики та автономної мобілізації Мореноїстської войовничості на користь виправлення курсу до того, як буде занадто пізно», - сказав аналітик.

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