Причини, чому обвалилася дорога між Боготою та Жирардо та її коригувальні заходи

Після того, як дорога між Боготою та Жирардо обвалилася у вівторок ввечері, 12 квітня та рано вранці середи, 13 квітня, змусивши десятки мандрівників застрягти у своїх транспортних засобах від трьох до чотирьох годин, чекаючи їх, щоб дозволити проїзд, концесія Vía 40 Express пояснила, чому дорога розвалився, і оголосив про нові заходи, які будуть вжиті для полегшення мобільності в цьому дорожньому коридорі.

Згідно з поясненнями, наведеними Vía 40, у вівторок було мобілізовано 35 000 транспортних засобів, на 15 000 більше 20 000, які зазвичай транзитують шосе, які, крім аварії поблизу платного Chusacá в Соача, в якому транспортний засіб соди зазнав поломки і збирався перекинутися і трактор-вантажівкабув На додаток до закриття тунелю Сумапаз, крім закриття тунелю Сумапаз, в рамках виконання робочого графіка будівництва третьої смуги на шосеБогота-Гірардо, спричинило обвал дороги.

Секретар мобільності Хорхе Годой попередив, що крім більш ніж 12 пунктів втручання, що «передбачувано» вплине на мобільність у цих місцях, був також ранній виїзд тисяч мандрівників, які виявили, що вантажні транспортні засоби також рухаються по дорозі, оскільки обмеження для них було заплановано станом на середу.

«Люди, оскільки вони виграли в середу, почали виїжджати з вівторка і опинилися з вантажними транспортними засобами, і концесія також не припинила працювати; це додалося, щоб створити цей хаос», - пояснив Годой Ель Тіемпо.

Новізаходи

Концесія, щоб відповісти на проблеми на дорозі, активувала план надзвичайних ситуацій, який передбачає призупинення нічних затворів тунелю Сумапаз.

«У ці дні, що залишилися Страсного тижня, і до наступного тижня ми відновимо роботу всередині тунелю Гільєрмо Леон Валенсія, тобто в ці ночі і починаючи сьогодні ввечері, ми не будемо заплановані закриття», - заявив Ернан Аларкон, директор операцій концесії, через соціальні мережі.

Однак він сказав, що через складність робіт закриття смуги руху продовжуватиметься постійно, «лише ті заходи, які проводяться на закритій смузі, яку ми зазвичай маємо всередині тунелю для завершення робіт, які ми розробляли».

Так само концесія також оголосила через заяву, що скоротила активні будівельні фронти з середини 13 квітня, і що для полегшення руху, плани надзвичайних ситуацій реалізуються з Національною поліцією, щоб дозволити мобільність користувачів.

Зі свого боку, керівник відділу транзиту та транспорту Кундінамарки, підполковник Дієго Едіксон Мора Муньос, оголосив через відео, яке поділилося у Twitter, обмеження вантажу для транспортних засобів на 3,4 тонни і далі, під час Страсного тижня. Для Страсного четверга, з 6 ранку до 3 години дня, п'ятниця не застосовуватиме цей захід, в суботу ми будемо мати його з 12 полудня до 11 вечора, закінчуючи в неділю з 10 ранку до 11 ночі».

Нарешті, він нагадав, що для плану повернення у суботу та неділю через сектор Наріс-дель-Діабло буде виділено ще одну смугу, причому дві залишилися у напрямку Богота і лише одна, що працює до Жирардо.

«Великий трафік - субота та неділя, яка від Жирардо до Боготи. Ось чому в плані повернення ми гарантуємо дві смуги до Боготи, на всіх ділянках дороги. Отже, у суботу та неділю від Боготи до Жирардо залишиться лише одна смуга», - пояснив Аларкон.

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