Exatlon Mexico: коли кінець сезону буде живим

Видання цього реаліті-серіалу під назвою Exatlon All Star вже в останні тижні, цього 10 квітняСандра Сместероголосила, що останній епізод буде транслюватися повністю в прямому ефірі 1 травня з пляжів Домініканської Республіки:

«Грандіозний фінал @ExatlonMx Неділя 1 травня Live!» написавгенеральний директор Content and Distribution TV Azteca у своєму акаунті в Twitter, цього ж дня повідомлялося, що під час останніх трансляцій місяця Exatlon Mexico матиме новий графік:

(Foto: Twitter/@ssmester)

-З понеділка по п'ятницю він розпочнеться о 19:30 годин. У цих епізодах щоденні змагання транслюються на схемах.

-Неділях о 9:00 вечора Ці дні присвячені щотижневим усунень.

«Насолоджуйтесь останніми тижнями найбільшого сезону в історії в своєму новому графіку з понеділка по п'ятницю о 19:30 і по неділях ліквідації о 21:00 по сигналу Azteca UNO, все хвилювання змагань наприкінці MasterChef Junior». це реаліті-шоу.

(Foto: Exatlón México IG)

В даний час залишилося всього вісім учасників реаліті-шоу, від синьої команди все ще знаходяться в змаганнях:

-ЕвелінГуйярро

-ДевідХуарез Звір

-Хав'єрМаркес

-КокеВоїн

-АристеоКазарес

А від команди представлений червоним кольором:

-МатіАлварес

-ГеліюдПулідо

-АрауджоКачка

Ya quedan pocos competidores (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Щоб дивитися Azteca Uno, шанувальники можуть налаштуватися наканал 101 від сервісних компаній Izzi , Dish , Star TV, Sky і Megacable; в той час як користувачі Izzi зможуть вибрати 801 длясигналу високої чіткості .

Останні епізоди та фінал сезону Exatlón також можна насолоджуватися в Інтернеті на офіційному веб-сайті TV Aztecaабо на мобільному додатку TV Azteca на vivo, якіможна отримати безкоштовно як на Android, так і на системі iOS.

Нещодавно Маті Альварес та Евелін Гуйярро - єдині жінки, які все ще змагаються в цьому сезоні - зробили важливе одкровення щодо своєї дружби, спортсмени грають у командах, відмінних від Exatlon Mexico , тому вони постійно стикаються один з одним на схемах цієї програми, однак, кілька тижнів тому вони знялися в гарячій сутичці під час епізоду.

Конфлікт між ними виник тому, що, мабуть , Евелін з блакитної команди намагалася зіграти жарт над Золотим Чемпіоном. Це відволікання викликало б відволікання Маті, який програв гонку проти Доріса дель Мораль і сердито повернувся на своє місце.

Fotos: IG @matialvarezs @evelynguijarro

У цьому епізоді Маті дуже засмутилася Евелін Гуіярро, яка намагалася стверджувати, що просто намагається жартувати, а також підкреслила, що вона також отримала подібний коментар від неї. «Але я більше не збираюся говорити з вами, я отримав це», - сказав він наприкінці дискусії.

Майже через місяць після інциденту спортсмени приєдналися до трансляції Instagram з офіційного акаунта шоу і пояснили, що вони насправді мають хороші стосунки, навіть якщо вони не грають за одну і ту ж команду. .

«Ми дуже любимо один одного, я впевнений, що буду бабусею, і я збираюся їй говорити. Гей, приходьте сюди!» , сказав «Термінатор». Зі свого боку, Маті згадала наступне: «Коли Евелін матиме дітей, я буду улюбленою тіткою і тією, хто завжди буде підтримувати її».

Таким чином спортсмени дали зрозуміти, що їх бурхлива дискусія - це подія, характерна для гри, і між ними немає суперництва, оскільки вони є останніми жінками, які залишаються на змаганнях, вони вирішили підтримати один одного до кінця сезону.

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