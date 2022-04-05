Чи може смарт-годинник виявити серйозні проблеми з серцем?

Цеможе здатися привабливим для людей з проблемами серця: наручний годинник, який попереджає, коли з серцем щось не так.

Вданий час ці так звані «носяться» (носяться технології) вже пропонують різні функції, за допомогою яких можна записати стан серцево-судинної системи, наприклад, вимірюючи частоту серцевих скорочень або зробивши просту електрокардіограму.

Але, на думку фахівців, ці пристрої мають свої межі, особливо і саме тоді, коли мова йде про виявлення серйозних захворювань. Тому завжди необхідно мати професіонала при аналізі даних і, якщо необхідно, вимагати подальших досліджень.

Оглядтого, що можуть робити смарт-годинники та де їх межі: - Вимірювання пульсу:

Використовуючи інфрачервоне світло, «носяться» проводять аналіз пульсу, який надає інформацію про частоту серцевих скорочень і, таким чином, може розпізнавати та документувати аритмії.

Засловами кардіолога Томаса Майнерца з наукової консультативної ради Німецького фонду серця, надійність смарт-годинників при вимірюванні пульсу вище 90 відсотків і відповідає точності вимірювання грудним ремінцем.

Слідуточнити, що для того, щоб результати вимірювань не були помилковими, і датчик, і зап'ястя повинні бути чистими. Крім того, годинник слід розташовувати дуже близько до шкіри.

-Електрокардіограма: Щоб зробити одноканальну електрокардіограму, годинник вимірює електричний імпульс серцебиття. Зазвичай це робиться натисканням датчика, а потім чекаючи 30 секунд.

Одноканальнаелектрокардіограма має щось більш інформативне значення, ніж вимірювання чистого імпульсу, коли мова йде про аритмії. Але, попереджає Майнерц, не варто покладатися на це поодинці.

Томущо, наприклад, одноканальна електрокардіограма не може виявити порушення кровообігу. «Тому ні Apple Watch, ні інші смарт-годинники не підходять для виявлення серцевого нападу або важкої аритмії», - зазначає Майнерц.

Томузагальна порада: при сильних болях у грудях, які можуть свідчити про інфаркт, не слід зволікати з смарт-годинником. У серйозному випадку дорогоцінний час витрачається даремно. Найкраще в цій ситуації - викликати надзвичайні ситуації безпосередньо і дозволити лікарю поставити діагноз.

дпа