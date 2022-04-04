Що сталося з MySpace та Hi5, соціальними мережами, які змогли домінувати над світом і провалилися

Зростання соціальних мереж , безумовно, було експоненціальним в останні роки, просто подивившись 15 років тому, щоб зрозуміти, наскільки вони змінилися,подивіться, які з них впали на шляхута всі нові проекти, які сьогодні є незамінний у щоденній процедурі людей

Переважна більшість змогла побачити зростання гігантів, таких як Facebook, а також,безумовно, мають записиHi5абоMySpace. Далі, Infobae пропонує дві найпопулярніші соціальні мережі, які більше не доступні, але були піонерами у підключенні людей через Інтернет.

Щосталося з MySpace, і чому це не вдалося в зростанні соціальних медіа

Myspace був платформою 2003 року народження, яка протягом багатьох років завоювала славу серед населення. Через вісім років після дебюту мережа мала 33 мільйони відвідувачів у Сполучених Штатах .

З 2005 по 2008 рік Myspace стала найбільш відвідуваною соціальною мережею у світі, оскільки вона також була однією з перших. Однак з появою нових сторінок і порталів їх популярність помітно знизилася, особливо в Латинській Америці.

Red social MySpace. (foto: MuyComputer)

Хоча він залишився серед найбільш відвідуваних платформ, все змінилося з присутністю Facebook, створеного Марком Цукербергом . Такий вплив було після приходу нової соціальної мережі, що працівники платформи перейшли з 1600 до лише 200 за два роки.

Платформа для блогів фотографій була дуже популярна серед підлітків; хоча вона була доступна всім людям з адресами електронної пошти. MySpace базувався в Аргентині, і це значно допомогло тому, що більшість його користувачів були з Латинської Америки, як і Hi5, про який піде мова пізніше

Окрім можливостей обміну фотографіями, на веб-сайті були такі послуги, як приватні повідомлення та налаштування розміру шрифту, колір фону та посилання.

MySpace. (foto: iSenaCode)

Ще однією особливістю цієї соціальної мережі було розміщення зображення та списку файлів з більш важливими факторами особистого життя людей; таких як спорт, телевізійні програми, музика та посилання, які користувач відвідував регулярно.

Ще одна важлива інформація, яка не дуже сподобалася користувачам платформи, - це те, що MySpace уклав угоду з Google, що вдвічі збільшило кількість оголошень на своєму сайті. У порівнянні зі спрощеною пропозицією Facebook, переповнений дизайн реклами MySpace був буквально оком.

Anuncios en MySpace. (foto: El Economista)

Іщо сталося з Hi5, соціальною мережею, яка підкорила Латинську Америку

Соціальна мережа, заснована Раму Яламанчі, була створена в 2003 році зі світовим успіхом, накопичивши понад 70 мільйонів зареєстрованих користувачів через 4 роки. Напіку платформа стала одним із 40 найбільш відвідуваних веб-сайтів у світі, особливо в Латинській Америці.

Perfil de un usuario en Hi5. (foto: Aweita)

Однак його популярність знизилася, щоб стати зовсім іншою ідеєю: розвитком відеоігор. У 2010 році hi5 перестав бути соціальною мережею і став частиною всесвіту соціальних ігор; однак, після реєстрації майже 3 мільярдів відвідувань на місяць, сайт знизився до всього 46 мільйонів. Черезце він був проданий Tagged.

Потім, коли людина натисне наступне посилання, воназрозуміє, що інтерфейс вже не той. Приспробі отримати доступ і відновити обліковий запис говорить про те, що пошта більше не активована. Але, ви все одно можете створити новий профіль.

Hi5. (foto: Hi5)

Існує п'ять варіантів: « Знай мене», «Дослідити», «Вхідні», «Грати» та «Профіль»:

- Пізнайте мене , як Tinder ; з'являються профілі, які можна прийняти або відхилити.

- У Перегляді є кілька профілів, ви можете вибрати один і зв'язатися з цією людиною.

- Грати - це розділ ігор .

- Вхідні - це прямі повідомлення, а профіль - це профіль користувача.

Так, якщо в певний час користувач задумався про можливість відновлення ваших фотографій, це вже неможливо.

Залишається лише пам'ять про роки, якими користувався Hi5, коли школярі приходили додому зі школи і вони могли годинами проводити перед комп'ютером , редагуючи профіль різними варіантами для встановлення фону, довгого одягу, GIF, серед інших інструментів.

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