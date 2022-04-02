Ернестіна Годой сказала, що її обдурили підлеглі, які віддали перевагу колишньому магістрату, звинуваченому у сексуальному насильстві

CIUDAD DE MÉXICO, 09DICIEMBRE2020.- Un grupo de al menos diez feministas protestaron al exterior de la sede central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar un caso de acoso sexual en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Las manifestantes realizaron pintas y posteriormente caminaron hasta la Alameda Central. FOTO: CRISTIAN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

Через рік після того, як прокурор Мехіко Ернестіна Годой Рамос дізналася про внутрішні порушення персоналу під її командуванням, досі не було наслідків проти тих, хто чинив тиск на колишнього мирового судді Мануеля Горасіо Кавазоса Лопеса , звинуваченого в сексуальненасильство над двома неповнолітніми дочками.

На сьогоднішній день відповідей на процес досі немає, незважаючи на визнання та одкровення прокуратури, яка вирішила заперечити проти нездійснення кримінальних проваджень, а також підхід у прямій зустрічі з прокурором та Лаурою Борболлою Морено, генеральний координатор розслідування гендерних злочинів та догляду за жертвами.

У заклику, до якого Infobae Мексика мала доступідокумент, підготовлений про розбіжності, міністерський агентКароліна Еспінозазаявила, що виступила проти рішення не ініціювати процес визначити обов'язки колишньої посадової особи Вищого суду Мехіко (TSJCDMX).

Але Генеральна прокуратура Мехіко (FGJCDMX) проігнорувала аналіз посадової особи, відповідальної за це питання, і змінила резолюції . У березні минулого року вони вказали на звільнення, оскільки не вистачало елементів для підтримки звинувачень перед суддею . Вони стверджували, що вичерпали всі засоби, що знаходяться в їх розпорядженні.

МаріельАльбарран, яка з кінця 2019 року домагалася справедливості для двох маленьких дівчаток, сказала в інтерв'ю, щоКароліна Еспіноза прагнула її повідомити їй про тиск, який зазнавДаніель Осоріо Роке, керівник Координації асистентів прокуратури громадськості Прокуратура, яка відхилила порушення у справі.

Cavazos López buscaba su permanencia vitalicia en el TSJCDMX cuando fue denunciado (Foto: Twitter/pauvalpa)

Крім обов'язків Едуардо Еміліо Сентено Домінгеса, який керував так званою прокуратурою «А». Мати дівчаток попросила чиновника засудити примуси начальства, вийти з піднятим високо чолом, вказавши на несправедливість з тих самих екземплярів, які повинні її шукати. Але прокуратуразаявила, що подумає про це, тому що він може опинитися в біді, і робочі простори будуть закриті для нього, коли стикається з інституцією.

У березні минулого року, коли прокурор столиці дізнався про аномалії всередині підрозділу, який її відповідала, вона сказала, що відчуває себе обдуреною юніорами і здивована, тому що вона не знала цього питання, як розповіла в цьому ЗМІ мати дівчат, яка її виховала безпосередньо і з формальні скарги.

Ernestina Godoy negó que Rix haya sido exonerado del delito de violación agravada contra Nath Campos (Foto: FGJCDMX)

ВладаFGJCDMX попросилаМаріель Альбарран не повторювати багато в пресі суми міністерських змін, які вона визначила на користь Кавазоса Лопеса. Але він висловив процесуальний розлад у слуханні і стикається з двома скаргами з чотирьох поданих у столичному кабінеті, плюс ще одну, яка переросла в Генеральну прокуратуру .

Все, для того, щоб вичерпати його і дати йому десистувати, тому що він воював з ампаросом і було встановлено більше змін на тих же оборонних ресурсах. Наприклад, спробуйте скористатися показаннями педіатра і клінічною книжкою дівчат, які надав фахівець.

Коли лікар з'явився через місяці, він вирішив зарезервувати свідчення , а юристи та FGJCDMX закрили папку досліджень, яка раніше була втрачена. У разі відсутності злочинних дій буде оскарження для цієї справи.

Fuentes Cruz ha sido responsabilizado por irregularidades en procurar justicia en el pasado (Foto: Contraloría-PGJ)

Крім того, у березні 2021 року фальшиві співробітники Слідчої поліції виступили запросити конкретну інформацію про людей, які жили в будинку Маріель Альбарран . Передбачувані офіцери повідомили офіцеру спостереження, що вони виконають ордер на арешт Оскара Мануеля.

Надсилаючи реквізити таблички, економічний номер та більш детальну інформацію про захід, Комісія з прав людини попросила FGJCDMX повідомити про причини, але все вказує на те, що чоловіки не були міністерськими працівниками. З цієї причини мати неповнолітніх притягувала до відповідальності колишнього мирового судді та його адвокатів.

МаріельАльбарран отримала ампаро в жовтні минулого року, щоб відновити суд проти колишнього мирового судді , однак вона подала апеляцію що дозволило б провести аналіз дна справи. Останнє можна було вирішити пізніше цього місяця, щоб не було місця для місцевого вирішення, а порушення кримінальних проваджень проти Мануеля Горасіо Кавазоса Лопеса виключено.

Тим часом розслідування проти Хосе Мануеля Фуентеса Крус, який відкрив дослідницьку папку23 вересня 2019 року, оскільки він відповідав за зміну, також очікуються. Цей суб'єкт двічі змінив своє відрядження, щоб бути на трьох позиціях, близьких до справи, в яких він хоче продовжувати мати вплив.

Daniel Osorio Roque (izquierda) es actual encargado de revisar el no ejercicio de acción penal en casos de la Fiscalía (Foto: INFO-DF)

Раніше знадобилося три місяці, щоб відправити Папку до таблиці обробки після того, як прибуло письмове інтерв'ю Кавазоса Лопеса, і навіть не проаналізувавши аудіо, де неповнолітні розповідають, що вони стали жертвами сексуальних злочинів. Цей час очікування мав би колишній магістрат підготувати свій захист, оскільки він мав доступ до аудіо записів, за словами Маріеля Альбарран, наданої Фуентесом Крус.

Документи, з якими консультувалися Infobae Mexico , вказуютьна те, що цей чиновник має запис дій, за які він навіть був санкціонований за втрату наборів розслідувань, які перешкоджали переслідуванню правосуддя у випадку, що сталася в 2011 році. Він був покараний лише п'ятиденним припиненням до 2016 року.

На додаток до цього, він вже мав запис про дисциплінарну адміністративну неспроможність в Органі внутрішнього контролю, що складається з публічної догани у файлі CI/PGJ/D/0817/2007 . Отже, Хосе Мануель Фуентес Крус наполегливо займався поведінкою, що спричинить недоліки у правильному здійсненні правосуддя.

Справа залишається невирішеною, незважаючи на суму внутрішніх порушень, а також три записи, які навіть чують голос колишнього мирового судді, медичний звіт, постанови FGJCDMX, повідомлення про симптоми потерпілих, незалежні звіти та , найголовніше, свідчення дівчат.

«Є кілька аудіо, де мої дочки живим голосом розповідають про введення пальців та агресії. Аудіо, в яких мої дочки, перша з них плаче з проханням піти за нею до місця, де вона була, зі своїм нападником, з батьком. Сьогодні я знаю, що вона плакала, бо він напав на неї в громадській ванній», - сказав Альбарран у березні 2021 року.

México ocupa el primer lugar en abuso infantil y, por cada mil casos, se denuncian 100 y sólo 10 van a juicio, donde sólo uno de ellos alcanza condena: impunidad de 99.99% (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Злочинискоювалися кілька разів: у будинку дівчат, в парку, у відділі Кавасоса Лопеса та в його фургоні, коли він залишив їх у школі; як це було зафіксовано у розслідуваннях, які мати неповнолітніх віднесла до цього засобу.

МануельГорасіо Кавазос Лопес прагне повернутися на посаду, незважаючи на звинувачення, яким він піддався , і використовував зустрічні вимоги та залякування проти своєї колишньої дружини. Він навіть хотів підтримати свою оборону, стверджуючи, що неповнолітніх навчили тому, що розповідали про зґвалтування.

Оскільки він був звільнений у лютому 2020 року, він був захищений, щоб бути ратифікованим на своїй посаді, цього разу, довічно. Йому було відмовлено в мовчазній ратифікації, але йому було надано, що столичний конгрес обґрунтував не тримати його на посаді, те, що було оскаржено і знаходиться в очікуванні.

При цьому Маріель Альбарран вказує на розширення доступу до правосуддя в змові влади , які прагнуть захистити один одного. Тим часом столична прокуратура не надала своєчасного реагування, коли було проведено консультації щодо внутрішніх проваджень щодо державних службовців, про які йдеться у цій справі.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:

Вони засудили суддю Верховного суду CDMX за передбачуване зґвалтування його дочок у віці 5 і 7років











