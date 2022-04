Ще один з шахраїв, із загадковою смертю і втраченим криптовалютним скарбом: «Нікому не довіряйте»

Trust No One: The Hunt for the Cryptoking. Photograph of Gerald Cotten. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Спочатку це був Трутовик шахрая (The Tinder шахрая); потім Хто така Анна? (Винахід Анни); потім поганий веган: слава, шахрайство і втечі. Гроші + брехня, здається, є базовою формулою останніх хітів Netflix, лінія документального фільму про шахраїв: серед основних пошуків користувачів платформи виділяється Не довіряйте нікому: На слід короля cryptocurrencies (Не довіряйте нікому: Полювання на криптокороля) , доступні лише з 30 березня.

У 2018 році, під час медового місяця в Індії, через кілька днів після того, як він змінив свою волю, Джеррі Коттен, генеральний директор QuadrigaCX, провідної криптовалютної інвестиційної фірми Канади, несподівано помер. На могилі він взяв пароль, щоб отримати доступ до 250 мільйонів доларів з його більш ніж 75 000 клієнтів. Гроші буквально зникли в кіберповітря.

Однак група інвесторів з обережністю ставилася до фактів: зрештою, Коттен вже здійснював несанкційні фінансові маневри, такі як пірамідні схеми, хоча він завжди був неушкодженим. Поки Королівська канадська кінна поліція (RCMP) та ФБР розслідували цю справу, ці жменьки людей зібралися у Twitter, Reddit, Pastebin та Telegram і робили те, що робиться в мережах: вони спустилися в спіраль фільтра бульбашок і переконалися, що їх обдурили і Коттен був живий, насолоджуючись своїми мільйонами.

Документальний фільм британського режисера Люка Сьюеллаз виконавчою постановкою Софі Джонста Морган Метьюзслідує за історією як справжній злочин, який ще не був закритий з упевненістю, хоча немає твердих доказів гіпотези про помилкову смерть Коттен а RCMP не навіть вважають за необхідне ексгумулювати організм.

Кімберлі Сміт, один із голосів, який зображує історію як справжній злочин, який ще не був закритий. (Netflix)

До захоплюючого ефекту шахрайства на потокову громадськість посилюються темними історіями про криптовалюти (чомусь правило номер один, яке ними керує, дає назву цього розслідування: нікому не довіряйте) та внутрішні складності блокчейну. Як сказала одна з постраждалих сторін, яка захищає свою особу за псевдонімом QCXINT, влада не розуміла характер потенційного злочину: «Я провів пару годин по телефону, пояснюючи основи слідчому RCMP, який в кінцевому підсумку відчував, що йому буде набагато комфортніше з мертве тіло, навантажений пістолет і слід крові».

QCXINTзробив цю заяву Vanity Fair, який виявив випадок у листопаді 2019 року у примітці «Пірамідні схеми, приватні яхти та 250 мільйонів доларів у втрачених крипто: Дивна історія Квадриги», на якій базується документальний фільм Севелла. QCXINTробить вигляд екрана гідним свого псевдоніма: з лисицею, або, можливо, єнотом, надрукованим у 3D.

Один з тих, хто постраждав від зникнення пароля захистив свою особу за псевдонімом QCXINT. (Netflix)

Якщо відкритість, відповідальна за замасковану людину зі спотвореним голосом, приймає серйозність документального фільму, це не має значення в жанрі справжнього злочину , який більше зосереджується на ефективності історії, ніж на її вірності фактам, які її надихнули. Одним із прикладів є припущення про зміну обличчя Коттена на Бермудських островах, приписуються пластичному хірургу настільки ж таємничому, як він.

Крім теорій змови інвесторів-пильників (невелика група по відношенню до великої кількості людей, які втратили гроші в справі Квадриги), Trust No Oneтакож показує журналістам The Globe and Mail, газети, яка слідувала за справою, і деякі експерти, які займалися з службовим розслідуванням. Наповнені драмою припущення - які, з іншого боку, вже були доступні на рахунках YouTube - принаймні співвідносяться з доказами, зібраними Олександрою Посадзкі та Джо Костальдо в Торонто.

Тонг Цзоу - ще один з постраждалих людей, який виступав за «Нікому не довіряйте». (Netflix)

Коттен заснував QuadrigaCX у Ванкувері. Він мав дуже інстаграммуюче життя - поїздки, дорогі автомобілі, яхта, вертольоти, властивості - і ботанічне повітря. Після одруження з Дженніфер Робертсон, у віці 30 років він прибув до Джайпур, щоб провести медовий місяць, але через дев'ять днів він відчув себе погано на курорті Oberoi Rajvilas. У приватній лікарні йому поставили діагноз гострий гастроентерит, через години у нього розвинувся сепсис.

Шок викликав її смерть. Офіційною причиною була встановлена «ускладнення хвороби Крона». Розтину не було. Тіло бальзамували за повернення до Канади в місцевому медичному університеті.

Офіційною причиною несподіваної смерті Коттен в Індії стали «ускладнення хвороби Крона». (Netflix)

Хоча все, що сталося за кілька днів, Квадрига не оголосила про смерть Коттен а через місяць. Протягом цього часу компанія продовжувала приймати кошти, хоча і не виплачувала дивідендів або повернення інвестицій. Коли клієнти почали ставити під сумнів справжність документів, стали відомі факти та наявність забуту. Він говорив про Lexus, Cessna і навіть про фонд догляду за двома чихуахуа, але він не згадував жорсткі диски - холодні гаманці або холодні гаманці - з криптовалютою.

Це було так само підозріло, як Коттен не охороняв ключ з деяким планом B: якщо людина втрачає ключі, він дзвонить слюсарю, пояснив ярмарок марнославства, але якщо він втрачає пароль біткойн-гаманців - дуже довга послідовність знаків, випадково згенерованих і неможливо запам'ятати - кошти просто недоступні. Коли Верховний суд Нової Шотландії зобов'язав Ernst & Young провести аудит Quadriga, з'явилися інші сумнівні історії. Деякі датуються тим, коли Коттен почав інвестувати, у віці 15 років, з передбачуваним колишнім партнером Майклом Патріном.

Постраждалі почали сумніватися, коли дізналися, що Коттен змінив свою волю незадовго до поїздки в Джайпур. (Netflix)

Маючи 89 хвилин, Trust No Oneсприяє тенденції, яка виходить за рамкиNetflix: прем'єра Star+ «Випад: Підйом » і Падіння Елізабет Холмс (історія засновника Theranos, яка за короткий проміжок часу стала наймолодшим мільярдером в історії і опинилася у в'язниці), HBO Max має покоління Hustle (документаліст СеріалАлекса Гібніпро піраміди шахрайства та фішинг у головних ролях тисячоліття в Інтернеті) та Apple TV+ випустили WeCrashed (історія проАдама Неймана, підприємця WeWork).

Алі Мусаві, ще один із постраждалих, який розповів у документальному фільмі про таємницю коштів Квадриги. (Netflix)





