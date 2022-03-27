Бруно Джордано: «Ліквідація Італії не дивує, є багато технічних менеджерів, які продають дим»

Збірна Італії знову була ліквідована з чемпіонату світу і буде не менше дванадцяти років без участі в топовому футбольному заході. Колишнійнападник Бруно Джордано, який був частиною того «Чарівного» нападника (Для Марадони, Джордано та Кареки), який відзначив період у Наполі у 1980-х роках, і який носив сорочку національної збірної 58 разів (з 35 голами),говорив виключно з Infobaeпро кризу «азуррі», і те, що він думає, має трапляються в майбутньому.

—Як ви думаєте, що відбувається, щоб збірна Італії знову залишалася поза завершальною фазою чемпіонату світу?

«Це справді прикро, але якщо я скажу вам, що це було сюрпризом, я б брехав вам.

Чомути мені це говориш?

«Тому що я думаю, що це було щось, що приходило.

«Але Італія просто виграла Єврокубок у Лондоні проти Англії, і цього не було навіть рік тому.

«Це був оазис, щось, що могло статися через місяць, речі, які трапляються через непередбачуваність футболу, і тому, що тренерРоберто Манчіні зумів зібрати шматки, і все сталося по-особливому, але тоді все повернулося до сумної норми.

На фігурці альбому, коли Бруно Джордано грав разом з Марадоною та бразильською Карекою в Napoli

—На що ви маєте на увазі? Не могли б ви бути більш конкретними, будь ласка?

—Італійським місцевим футболом давно нехтували. Лише тридцять відсотків гравців ліги - італійці. Решта - це всі іноземці. Я розумію, що ми повинні привести цифри. Це вже відбувалося у вісімдесятих роках, коли Італія була Меккою світового футболу, але зараз перебільшено привезти гравців з-за кордону, щоб замінити наших, і ми втрачали ідентичність.

Вимаєте на увазі Закон Босмана 1995 року?

«Трохи так, але це ще не все той закон, який сильно шкодить Італії, тому що тепер кожен гравець з паспортом Європейського співтовариства може грати за будь-яку команду в цій галузі, а це означає, що багато іноземців шукають, і до цього додають до цього гравці, які не є членами ЄС, навіть якщо на це є квоти. Але він також продає багато диму...

-Багато диму? Хто?

—Багато тренерів, які ходять до ЗМІ, переміщують карти, пишуть на дошках, розмовляють дуже приємно, але це все теорія. Це все тактична система, рухи з одного боку в інший, але технічно вони залишають бажати кращого. Коли справа доходить до істини, вони не показують на суді все, що вони, мабуть, знають. Це завдає великої шкоди італійському футболу, а не відтепер.

Футболісти італійської футбольної команди рік тому відзначали на чемпіонаті Європи, сьогодні в найсумніший для футболіста момент: поза чемпіонату світу

«З тих пір, коли, на вашу думку, проблема настає?

—Як мінімум, оскільки останній титул світу був виграний у Німеччині в 2006 році. Після цього зауважте, що Італія більше не з'являлася в еліті з Південної Африки 2010 року. Він не пройшов цього через перший тур ні там, ні в Бразилії 2014, і він не поїхав до Росії 2018 року, і він також не поїде до Катару 2022 року. Іншими словами, в найпозитивнішому випадку було б повернутися в 2026 році, вони пройдуть двадцять років від футбольної еліти, коли мова йде про команду з чотирма світовими титулами та головною роллю в історії змагань. І якщо це займе клуби, оскільки «Ювентус» виграв Лігу чемпіонів у 1996 році до цього часу, йому виповнилося 26 років лише з трьома європейськими кубками.

—Наминулорічному Єврокубку здавалося, що збірна Італії намагається змінитися до більш творчої гри, що вже відбувається з деякими їх командами, такими як Сассуоло, Аталанта де Гасперіні, Фіорентина. Чи не добре нарешті вийти з «Катеначчо» (Bolt) минулого, який характеризував італійські команди, ефективною, але середньою грою для шоу?

«Подивіться, я збираюся вам щось сказати, і я був нападником: я хотів би, щоб Катеначчо повернувся, навіть якби це було! Але вони навіть не знають через цих теоретичних тренерів, що на практиці вони не можуть захопити все, про що говорять!

-Ви кажете, що такий тренер, як Марчелло Ліппі, який виграв чемпіона світу в Італії в 2006 році, або «Ювентус де Європа» в 996 році, не залишив учнів?

«Я не думаю... це покоління Ліппі, Фабіо Капелло, сьогодні зникло. Нечисленні, хто слідує за цією лінією, Карло Анчелотті (зараз у Реал Мадриді) або Массіміліано Аллегрі (Ювентус) чинили опір, шукаючи людей, які підсолодили свою промову, які продають у ЗМІ.

Джордано поруч зі статуєю Марадони в Сан-Паоло (@brunogiordano .9)

—А Манчіні, нинішній тренер збірної Італії? Тому що він мав приголомшливий успіх у 2021 році, як перемога на чемпіонаті Європи, і дуже великий провал зараз, не кваліфікуючись на чемпіонат світу...

«Я думаю, що Манчіні має продовжувати. Він добре попрацював на чемпіонаті Європи і показав, що може знайти спосіб гри, але я уявляю, що йому буде важко йти в ногу з тиском, який буде. У мене є сумніви, що у нього є можливість продовження роботи.

«А потім? Хто може бути технічним директором збірної Італії на наступному етапі?

—Фабіо Каннаваро. Він був ключовим, коли виграв чемпіонат світу 2006 року, він великий постать, який виграв Золотий м'яч, його поважають всі. Можливо, він є аглютинуючою фігурою, яка дозволяє йому спокійно працювати, але якщо він не поглибить техніку і не покращить становище італійських гравців і тренерів Серії А, ми будемо продовжувати страждати, як це відбувається зараз.

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