Мисливець на віруси: як працює відомий вірусолог, який називає себе «Форрестом Гампом з COVID»

Як тільки Едвард Холмс побачив темні очі єнотовидних собак, які дивляться на нього через бруски залізної клітки, він знав, що повинен захопити момент. Це був жовтень 2014 року. Холмс, біологСіднейського університету,поїхав доКитаю, щоб вивчити сотні видів тваринна нові типи вірусів .

Під час візиту до Ухань, торгового центру з 11 мільйонів людей, вчені з міського Центру контролю та профілактики захворювань відвезли його на оптовий ринок морепродуктів Huanan. Водному кіоску за іншим в задушливому просторі він бачив живих диких тварин(змій, борсуків, ондатр, птахів), які продавалися в їжу. Алесаме єнотовидних собак змусили його вийняти мобільний телефон, щоб захопити реальність.

Як один зі світових експертів з еволюції вірусів, Холмс мав інтимне розуміння того , як віруси можуть переходити з одного виду на інший , іноді із смертельно небезпечними наслідками. СпалахГРВІ 2002 року був викликаний коронавірусом кажанів у Китаї , який заразив певний тип диких ссавців перед зараженням людей. Серед основних підозрюваних є проміжна тварина: єнотовина собака.

« Ви не могли отримати кращий приклад підручника про початок хвороби, яка збирається відбутися »,- сказав 57 років Холмсв інтерв'ю. Англієць зробив все можливе, щоб не привертати уваги, коли сфотографував єнотовидних собак, які схожі на довгоногих єнотів, але більш тісно пов'язані з лисицями. Потімвін зробив ще кілька фотографій інших тварин у власних клітках. Колипродавець почав бити одного з істот, він поклав телефон в кишеню і втік. Або, принаймні, це те, що запевняє профіль фахівця, опублікований The New York Times в рамках своїх спеціальних профілів в науці.

Фотографії зникли з його розуму до останнього дня 2019 року. Підчас серфінгу в Twitterз дому в Сіднеївона дізналася про тривожний спалах у Ухані:пневмонія, подібна до ГРВІ, з ранніми випадками, пов'язаними з ринком Хуана . «Єнотовидних собак», - подумав він.

« Це була пандемія, яка чекала, що станеться, і тоді це сталося», - сказав він. З цього дня його втягнули у вир відкриттів та суперечок, пов'язаних із походженням вірусу ,що змусило його відчути себе «Форрест-Гампом коронавірусу»,- жартував він.

Едвард Холмс вважає, що єнотовиді собаки на ринку могли спровокувати пандемію коронавірусу (кредит Едді Холмс)

Він і китайський колега першими поділилися геном нового коронавірусу зі світом . Потімвін виявив важливі підказки щодо того, як збудник, ймовірно, еволюціонував від коронавірусу кажанів.

І в суперечливих геополітичних суперечках щодо того, чи міг вірус просочитися з лабораторії в Ухані, Холмс став одним з найсильніших прихильників протилежної теорії: що вірус пролився з дикої тварини . Зколегами в США він нещодавно опублікував привабливі підказки про те,що єнотовидних собак, що трималися в тій же залізній клітці, яку він сфотографував у 2014 році, могли спровокувати пандемію.

Дослідження фахівця COVID-19 принесло йому міжнародне визнання, включаючи найважливішу наукову нагороду Австралії. Але він також отримав твердження, що його слідство було під наглядом китайських військових,а також повінь нападів на соціальних медіа і навіть загрози смерті. Незважаючина все, Холмспродовжував публікувати торрент досліджень щодо коронавірусу. Його давні колеги відносять його постійне виробництво в нестабільні часи винятковою здатністю формувати великі наукові колективи і готовність зануритися в спірні дебати.

« Він правильний вид людини з правильним видом мислення, тому що він може бути відкритим, залученим і думати, а не бути оборонним», - сказав Пардіс Сабеті, генетик з Широкого інституту MIT та Гарварду . Тим часом американський дослідник, кардіолог і генетик Ерік Тополь, нинішній головний редактор Medscape , зазначив у своєму акаунті в Twitter проти Холмса: «Він називає себе « Форрестом Гампом коронавірусу», і це не що інше».

Полюванняна віруси

У суперечливій геополітичній дискусії щодо того, чи міг вірус просочитися з лабораторії в Ухані, Холмс став одним з найсильніших прихильників протилежної теорії: що вірус пролився з дикої тварини (REUTERS)

Холмс вивчав еволюціюмавп ілюдини , а потім звернувся довірусів . За три десятиліття, працюючи в Единбурзі, Оксфорді, Пенсільванії і, нарешті, Сіднеї Холмс опублікував понад 600 статей наеволюцію вірусів, в тому числі ВІЛ, грипу та Еболи.

Коли його запросили до Сіднейського університету в 2012 році, він скористався можливістю наблизитися до Азії , де побоювався, що торгівля дикою природою може спровокувати нову пандемію . «Він іде там, де пожежа», - сказав Ендрю Ред, еволюційний біолог з Університету штату Пенсільванія, який працював з ним у той час.

Готуючись до переїзду, Холмс отримав несподіваний електронний лист від китайського вірусолога на ім'я Йон-Чжень Чжан, запитавши його, чи хоче він вивчати віруси з ним у Китаї. Їхспівпраця швидко розширилася до радикального пошуку нових вірусів у сотень видів тварин. Вонививчали відірваних від стін хатин павуків і рибу, взяту з Південно-Китайського моря.

Нарешті, вони знайшли понад 2000 видів вірусів, нових для науки, серед них багато сюрпризів. Вчені думали, що віруси грипу в основному заражають птахів, наприклад, що вони можуть передавати їх таким ссавцям, як ми. Але Холмс і Чжан виявили , щориба і жаби також отримують грип . «Це було досить показово», - сказав Ендрю Рамбо,еволюційний біолог з Единбурзького університету, який не брав участі в опитуваннях. «Різноманітність вірусів, які існують, величезна».

Під час однієї зі своїх розвідувальних поїздок у 2014 році два експерти співпрацювали з вченими Центру контролю та профілактики захворювань Ухань для вивчення тварин у навколишньої провінції Хубей . ВченіCDC вивели їх на ринок Huanan, щоб побачити тривожний випадок торгівлі дикими тваринами. Післявізиту Холмс сподівався, що він та його колеги зможуть використовувати методи генетичного секвенування, які вони розробилидля своїх обстежень тварин, щоб шукати віруси у тварин на ринку. Алейого колегам більше було цікаво шукати віруси у хворих людей.

Так було те, що разом з Чжан ом він почав працювати з лікарями центральної лікарні Ухань, шукаючи вірусну РНК у зразках легеневої рідини у людей з пневмонією. Черезцю співпрацю він був призначений запрошеним професором Китайського центру контролю та профілактики захворювань з 2014 по 2020 рік. Минулогомісяця Холмста його колеги опублікували свій перший звіт про проект, заснований на зразках від 408 пацієнтів, зібраних у 2016 та 2017 роках. Виявилося, що багато хворіли не одним вірусом, а деякі також були заражені бактеріями або грибками. Дослідникинавіть бачили докази прихованого спалаху: шість пацієнтів були інфіковані генетично ідентичними ентеровірусами. Дослідники також продовжувалививчати вірусосферу,досліджуючи грунт, опади і фекалії тварин з усього Китаю. Але наприкінці грудня 2019 року ця робота припинилася.

ПрихідCOVID-19

Чжан і Холмс були тими, хто зібрав геном SARS-CoV-2. Хоча інші наукові групи в Китаї також секвенували вірус, ніхто не оприлюднював його, оскільки китайський уряд заборонив вченим публікувати інформацію про нього (Getty Images)

Коли доктор Чжан почув про нову пневмонію в Ухані , він попросив своїх колег з центральної лікарні Ухань відправити йому легку рідину від пацієнта. Він прибув 3 січня і використовував методи, які він і Холмс вдосконалили для пошуку вірусів. Черездва дні його команда зібрала геном нового коронавірусу, SARS-CoV-2. Іншінаукові групи в Китаї також секвенували вірус. Аленіхто з них не оприлюднював це, оскільки уряд Китаю заборонив вченим публікувати інформацію про нього.

Чжан іХолмс почали писати статтю про геному, яка пізніше з'явиться в журналі Nature . Чжанзнущавсянад забороною і завантажив геном вірусу в загальнодоступну базу даних,розміщену Національним інститутом охорони здоров'я США,але цевимагало тривалого огляду, томупройшло кілька днів без публікації інформації в Інтернеті. Холмс закликав свого співробітника знайти інший спосіб поділитися геном зі світом. «Здавалося, що це повинно статися», - сказав він.

10січня вони погодилися поділитися ним на форумі для вірусологів, аХолмс виклав це онлайн. Церішення стало переломним, за словами Джейсона Маклеллана, структурного біолога Техаського університету в Остіні, який працював над технологією мРНК, яка керує вакциною Moderna . Тільки з цією генетичною послідовністю дослідники могли почати працювати над тестами, препаратами та вакцинами. До тих пір, за словами Маклеллана, вчені, як він, були схожі на бігунів у своїх стартових блоках, чекаючи стартової гармати. «Це злетіло в той момент, коли Едвард і Йон-Чжен опублікували послідовність геному», - зазначив він. «Відразу ж Twitter був наповнений хвилюванням, обмінювалися електронними листами і почалася гонка».

Але згідно з повідомленнями китайських ЗМІ, Чжан заплатив ціну за оскарження інформаційної заборони своєї країни. На наступний день після того, як було введено секвенування геному, його лабораторії в Шанхайському клінічному центрі охорони здоров'я було наказано закрити, щоб «виправити» його . ПізнішеЧжан наполягав на репортера Nature , що цей крок не був покаранням, і що його лабораторія пізніше знову відкрилася. Запити електронною поштою до експерта прокоментувати історію The New York Times залишилися без відповіді. І Холмс відмовився коментувати поточну ситуацію доктора Чжан .

Холмс допоміг дослідникам з Університету Гонконгу проаналізувати коронавірус, виявлений у панголіні, який був тісно пов'язаний з SARS-CoV-2. Вірус був особливо схожий за своїм поверхневим білком, який називається піко, який вірус використовує для входу в клітини (Europa Press)

Після секвенування геному коронавірусу Холмс здивувався, побачивши деякі фрагменти генетичного матеріалу, які, здавалося, були розміщені там за допомогою генної інженерії . Під час конференції 1 лютого 2020 року вчений поділився своїми проблемами з іншими експертами з вірусів, включаючи доктора Френсіса Коллінз, директора NIH , та Ентоні Фаучі, провідного експерта з інфекційних захворювань у США. Інші вчені пояснили в заклику, що ці характеристики геному могли легко відбутися через природну еволюцію вірусів.

Незабаром Холмс допоміг дослідникамз Університету Гонконгу проаналізувати коронавірус, виявлений у панголіні , який був тісно пов'язані з ГРВІ-CoV-2. Вірусбув особливо схожий за своїм поверхневим білком, званим піко, який вірус використовує для потрапляння в клітини. Знаходження такого іншого біологічного підпису у вірусу диких тварин зміцнило впевненість експерта в тому, що SARS-CoV-2 не є продуктом генної інженерії . «Раптом те, що здається дивним, явно природно»,- підкреслив він.

Холмс та його колегивиклали деякі з цих висновків у листі , опублікованому в березні 2020 року. Тогож місяця він опублікував деякі свої фотографії тварин в клітці на ринку Хуанав коментарі , який він написав з доктором Чжаном, припускаючи, що це могло бути місцем розливу тварин. Аледумка про те, що вірус був розроблений в лабораторії, продовжувала набирати тягу, і вірусолога атакувала його робота з китайськими вченими.

У травні 2020 року австралійська газета The Daily Telegraph пов'язала її з китайськими військовими зі статтею під назвою «Як Червона армія курирувала дослідження коронавірусу». Устатті ґрунтується його твердження на тому, що два вчені, залучені до вивчення панголіну, мали вторинні стосунки з китайською військовою лабораторією. Холмс, який сказав, що ніколи не зустрічався з вченими, зазначив, щоїм допомагала послідовність РНК з тканини панголіну.

Сіднейськийуніверситет відповів від імені фахівця заявою: «Ми рішуче захищаємо право наших дослідників співпрацювати з вчені по всьому світу відповідно до всіх відповідних австралійських урядових законів і керівних принципів». Університет зазначив, що дослідження експерта фінансувалося повністю австралійськими грантами.

Наприкінці 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я організувала експертну групову поїздку до Китаю для розслідування походження нового коронавірусу. Холмснадіслав їм свої фотографії на ринку 2014 року, але вони ніколи не потрапляли до звіту ВООЗ. «Деякі члени китайської делегації припустили, що я міг би зробити ці зображення», - попередив Холмс( Пітер Дасак, президент Альянсу EcoHealthі один з дослідників у звіті ВООЗ, підтвердив цей рахунок: китайські дослідники заявили, що фотографії «не підлягають перевірці і могли бути сфальсифіковані», - сказав Дашак).

Профілактикамайбутніх розливів

Холмс стверджує, що є більш ніж достатньо доказів того, що ринки тварин можуть спричинити чергову пандемію (AFP)

У звітах, опублікованих минулого місяця, Холмс та понад 30 співробітників проаналізували перші випадки COVID-19, виявили, що вони були скупчені на ринку та вивчили мутації в перших зразках коронавірусу. Кріс Ньюман, біолог дикої природи з Оксфордського університету та співавтор одного з досліджень, сказав, що його китайські колеги бачили кілька диких ссавців для продажу на ринку Huanan в кінці 2019 року. За словамиексперта, будь-який з них міг бути відповідальним за пандемію . «Єнотовидних собак ще не можна перевірити, але вони, безумовно, підозрілі», - сказав він.

Деякікритики ставили під сумнів, наскільки певним докторомХолмсом та його колегами може бути винуватцем,що тварина з Хуана була винуватцем. Хочабагато перших випадків нового коронавірусу були пов'язані з ринком, можливо, інші випадки пневмонії ще не визнані ранніми випадками COVID-19. «Ми все ще дуже мало знаємо про перші випадки, і,ймовірно, є додаткові випадки, про які ми не знаємо, щоб зробити остаточні висновки», - пояснилаФіліпа Лентцос,експерт з біобезпеки вКоролівському коледжі Лондона. «Я залишаюся відкритим як для природних непрямих ефектів, так і для джерел, пов'язаних з дослідженнями».

Ще одна проблема: якщо заражені тварини дійсно розпочали пандемію, їх ніколи не знайдуть. Усічні 2020 року, коли дослідники з китайського CDCприбули на ринок для розслідування, всі тварини зникли. Але Холмс стверджує, щоє більш ніж достатньо доказів того, що ринки тварин можуть спричинити чергову пандемію. Минулогомісяця він і його китайські колеги опублікували дослідження 18 видів тварин, які часто продаються на ринках, постачаються в дикій природі або на племінних фермах. «Вони були абсолютно повні вірусів», - сказав він.

Насвіт з'явилося понад 100 вірусів, які заражають хребетних, включаючи кілька потенційних збудників людини. І деякі з цих вірусів нещодавно стрибали видовий бар'єр: пташиний грип, який заражає борсуків, собачі коронавіруси, які заражають єнотовидних собак. Деякіз тварин також хворіли вірусами людини.

Найпростішийспосіб зменшити ймовірність майбутніх пандемій, стверджував він , - це проводити такі дослідження на інтерфейсі між людей і життя дикої природи. Йоговласний досвід виявлення нових вірусів переконав його, що немає сенсу намагатися каталогізувати всі потенційні загрози в дикій природі. «Ви ніколи не могли перевірити кожен вірус, який існує, а потім визначити, хто з них може заразити людей. Я не думаю, що це можливо», - сказав він.

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