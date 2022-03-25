Кофес оштрафував AICM майже на 849 мільйонів песо за монополістичні практики

Федеральна комісія з економічної конкуренції (Cofece) оштрафувала Міжнародний аеропорт Мехіко (AICM) у четвер на суму 848,8 млн песо за потрапляння в монополістичну практику.
У заяві вони детально описали, що після розслідування за позовом DE-013-2018 було підтверджено, що AICM невиправдано відмовився надавати дозвіл компанії наземного UNE (UNE) автобусного транспорту, яка прагнула запропонувати послуги пасажирського транспорту до та з Пуебли. Однак, оскільки він не отримав схвалення органів аеропорту, виключні переваги були встановлені на користь двох власників дозволів на одному маршруті, що ізолювало їх від конкуренції на шкоду користувачам.
Регулюючий орган зазначив, що це вже не перший раз, коли AICM діяв таким чином, а що вже існує історія санкцій за монополістичні практики, тому вже вважається повторним правопорушником.
З метою перевірки скасування антиконкурентної поведінки Cofece може вимагати від AICM протягом п'яти років і в будь-який час документацію, що підтверджує дотримання покладених зобов'язань.
На додаток до того, що він повинен «гарантувати послугу доступу в аеропорту, як для ЮНЕ, якщо вони все ще зацікавлені і вимагають його знову, а також для економічних операторів, які отримують або отримали дозвіл, наданий Секретаріатом інфраструктури, зв'язку та транспорту», йдеться у заяві читає.
Після того, як рішення буде повідомлено AICM, економічний оператор має право звернутися до судової влади Федерації, щоб переглянути дії Комісії через непрямий ампаро судовий розгляд.
Більшеінформації в розробці.