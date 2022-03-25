Кофес оштрафував AICM майже на 849 мільйонів песо за монополістичні практики

FOTO DE ARCHIVO. Vista de un avión Boeing 737-852 de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, México. Foto tomada el 10 de enero de 2018. REUTERS/Daniel Becerril

Федеральна комісія з економічної конкуренції (Cofece) оштрафувала Міжнародний аеропорт Мехіко (AICM) у четвер на суму 848,8 млн песо за потрапляння в монополістичну практику.

У заяві вони детально описали, що після розслідування за позовом DE-013-2018 було підтверджено, що AICM невиправдано відмовився надавати дозвіл компанії наземного UNE (UNE) автобусного транспорту, яка прагнула запропонувати послуги пасажирського транспорту до та з Пуебли. Однак, оскільки він не отримав схвалення органів аеропорту, виключні переваги були встановлені на користь двох власників дозволів на одному маршруті, що ізолювало їх від конкуренції на шкоду користувачам.

(Скріншот: Twitter)

Регулюючий орган зазначив, що це вже не перший раз, коли AICM діяв таким чином, а що вже існує історія санкцій за монополістичні практики, тому вже вважається повторним правопорушником.

З метою перевірки скасування антиконкурентної поведінки Cofece може вимагати від AICM протягом п'яти років і в будь-який час документацію, що підтверджує дотримання покладених зобов'язань.

На додаток до того, що він повинен «гарантувати послугу доступу в аеропорту, як для ЮНЕ, якщо вони все ще зацікавлені і вимагають його знову, а також для економічних операторів, які отримують або отримали дозвіл, наданий Секретаріатом інфраструктури, зв'язку та транспорту», йдеться у заяві читає.

Літак авіакомпанії Aeromexico приземляється в міжнародному аеропорту Беніто Хуареса, в Мехіко, 20 травня 2020 року, на тлі нової пандемії коронавірусу Covid-19. - Від призупинення всіх рейсів до зменшення заробітної плати своїх співробітників, латиноамериканські авіакомпанії вживають крайніх заходів і плачуть про державну допомогу перед обличчям розширення коронавірусу, що може залишити їм збитки в 15 000 мільйонів доларів в цьому році. (Фото ПЕДРО ПАРДО/AFP)

Після того, як рішення буде повідомлено AICM, економічний оператор має право звернутися до судової влади Федерації, щоб переглянути дії Комісії через непрямий ампаро судовий розгляд.





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