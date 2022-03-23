Коліма додає 184 вбивства і лише 4 заарештовані досі у 2022 році: прокуратура

У Колімі, яка довгий час залишалася в безпеці від насильства в країні, 25 січня спалахнуло пекло з тюремним бунтом, який залишив принаймні Сім поранених і дев'ять загинули в нібито бійки між двома протилежними клітинами картеля нового покоління Халіско (CJNG) у спальнях A і B Центру соціальної реінтеграції міста.

Наступне було невпинною хвилею насильства та безкарності: 50 вбивств у січні; 68 у лютому; 66 поки що в березні; і лише четверо заарештовано у першому кварталі того, що формується як один із найгірших років для суб'єкта господарювання з точки зору безпеки.

БрайантАлехандро Гарсія Рамірес, генеральний прокурор Коліми, повідомив у вівторок, 22 березня, що «практично всі»з 184 жертв вбивства, які були зареєстровані в суб'єкті господарювання в той період, мають записпро торгівлю наркотиками, кримінальне об'єднання, організовану злочинністьта деякі з них навіть повністю ідентифіковані як члени злочинних угрупувань.

«Поки що чотири людини були заарештовані за різні насильницькі дії, що сталися в державі, де триває робота над інтеграцією наборів розслідувань для їх переслідування», -пояснив прокурор.

Він також пояснив, що розслідування інших осіб триває, так що після отримання відповідних доказів вимагати ордерів на арешт на їх арешт; він також повторив, що в деяких випадках проводяться відповідні розслідування, їх приналежність або через родичів, або безпосередньо тих, хто бере участь.

«Ми працюємо в мережах родинних зв'язків або з організованими злочинними організаціями», - сказав він.

Сам прокурор присудив збільшення насильства в суб'єкті спору в державі Цересо між двома осередками CJNG. Першим очолили Феліпе Пеньялоза, Червоний, та Віктор Олександр Торрес Брізуель, племінник Хосе Бернабе Брізуела Мераса, лідера Мескале.

Генеральна прокуратура штату Коліма повідомила у вівторок, що практично всі передбачувані винуватці (щонайменше 10 осіб) заколоту були ідентифіковані. Виявлено, що прокуратура буде переслідувати справи по черзі, щоб зробити стратегію більш ефективною, тому було заявлено, що діятиме «сила» щодо персонажів, повністю ідентифікованих зображеннями та іншими доказами, представленими протягом усього процесу.

Виявлено, що прокуратура буде переслідувати справи по черзі, щоб зробити стратегію більш ефективною, тому було заявлено, що діятиме «сила» щодо персонажів, повністю ідентифікованих зображеннями та іншими доказами, представленими протягом усього процесу.

Офіс Генерального прокурора держави відкрив папку розслідування, яка включає в себе наступні докази:

- З жертвами подій зібрано 40 інтерв'ю , усі вони позбавлені волі; свідки та співробітники безпеки та опіки Cereso.

- 38 експертних висновків з різних спеціальностей, таких як польова кримінологія, балістика, судова хімія, лофоскопія, генетика та судова медицина.

- 14 звітів, поданих органом Цересо.

- 7 звітів, поданих установами у секторі охорони здоров'я, включаючи Мексиканський інститут соціального забезпечення (IMSS) та Регіональна університетська лікарня (HRU).

- 13 повідомлень від Слідчої поліції.

- Огляд 43 графічних відеопапок камер, розташованих в Cereso.

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