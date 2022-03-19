«Справжній детектив» матиме четвертий сезон на HBO

Минуло три роки до великого повернення Справжнього детектива, телевізійної антології поліцейського жанру, що транслюється на HBO файл. В історії серіалу Метью МакКонахі та Вуді Харрельсон знялися в першому сезоні; Колін Фаррелл і Рейчел МакАдамс зіграли центральні ролі другого; а третій зробив Магершалу Алі першим чорним детективом, побаченим у цій фантастиці.

За словами The Hollywood Reporter, творець цього поліцейського всесвіту Нік Піццолаттоцього разу не буде залучений, і сценарій потрапить до мексиканської режисерки Ісси Лопеса( Вони повертаються і все погано ). Вона поділиться виконавчою постановкою з Баррі Дженкінсом, режисером, який виграв «Оскар» за місячне сяйво . Проект для наступних розділів наразі розробляється, і Лопес буде відповідати за режисуру пілота. Піцзолатто може мати лише одну роль виконавчого продюсера, хоча він не пов'язаний з виробництвом.

Оригінальна історія, створена Ніком Піццолатто, відразу була визнана критиками. (ГБО Макс)

У січні 2020 року шоураннер провів зустрічі з керівниками HBO та запевнив, що вони погодилися, що всім найкраще йти окремими шляхами. Що стосується відходу американського сценариста та продюсера, телевізійний будинок відповідав за всі права на драму, і разом з цим йому надавповну силу вибрати абсолютно нову команду письменників та продюсерів для вивчення інших перспектив поліцейського та злочинного всесвіту.

Оригінальний сезон заслужив Справжній детектив загалом чотири номінації «Еммі», і він здобув перемогу в найкращому напрямку драматичного серіалу для Кері Джоджі Фукунага. Після третього ефіру Алі вважався в категорії «Кращий головний актор» в обмеженому серіалі або телевізійному фільмі.

Другий внесок також привернув двох кінозірок (Колін Фаррелл і Рейчел МакАдамс), але не досягли такого ж успіху. (ГБО Макс)

Тепер саме Дженкінс стоїть за цим поверненням виробництва до телебачення та блискучою фільмографією, яка передує цьому. Він здобув найвище визнання Голлівудської академії за свій фільм Місячне світло в 2017 році і працював разом з Prime Video для серіалу The Undergroad Railroad в останні роки.

Відомийсезон, який розпочався Справжній детектив

МакКонахі та Харрельсон дали життя відповідно Руст Кол та Мартіну Харту, двом детективам відділу кримінальних розслідувань державної поліції штату Луїзіана, яким у 1995 році було присвоєно жахливу справу про вбивство жінки. Відстежуйте за треком, агенти йдуть за правдою через деталі, які не були відомі, і відвідуючи місця, які були пов'язані з жертвою.

У 2019 році Магершала Алі знялася в третьому сезоні, в якому вперше були афро-американські головні герої. (ГБО Макс)

Всі три сезони True Detective доступні переглянути в каталозі HBO Max .

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