«Справжній детектив» матиме четвертий сезон на HBO

Минуло три роки до великого повернення Справжнього детектива, телевізійної антології поліцейського жанру, що транслюється на HBO файл. В історії серіалу Метью МакКонахі та Вуді Харрельсон знялися в першому сезоні; Колін Фаррелл і Рейчел МакАдамс зіграли центральні ролі другого; а третій зробив Магершалу Алі першим чорним детективом, побаченим у цій фантастиці.
За словами The Hollywood Reporter, творець цього поліцейського всесвіту Нік Піццолаттоцього разу не буде залучений, і сценарій потрапить до мексиканської режисерки Ісси Лопеса( Вони повертаються і все погано ). Вона поділиться виконавчою постановкою з Баррі Дженкінсом, режисером, який виграв «Оскар» за місячне сяйво. Проект для наступних розділів наразі розробляється, і Лопес буде відповідати за режисуру пілота. Піцзолатто може мати лише одну роль виконавчого продюсера, хоча він не пов'язаний з виробництвом.
У січні 2020 року шоураннер провів зустрічі з керівниками HBO та запевнив, що вони погодилися, що всім найкраще йти окремими шляхами. Що стосується відходу американського сценариста та продюсера, телевізійний будинок відповідав за всі права на драму, і разом з цим йому надавповну силу вибрати абсолютно нову команду письменників та продюсерів для вивчення інших перспектив поліцейського та злочинного всесвіту.
Оригінальний сезон заслужив Справжній детектив загалом чотири номінації «Еммі», і він здобув перемогу в найкращому напрямку драматичного серіалу для Кері Джоджі Фукунага. Після третього ефіру Алі вважався в категорії «Кращий головний актор» в обмеженому серіалі або телевізійному фільмі.
Тепер саме Дженкінс стоїть за цим поверненням виробництва до телебачення та блискучою фільмографією, яка передує цьому. Він здобув найвище визнання Голлівудської академії за свій фільм Місячне світло в 2017 році і працював разом з Prime Video для серіалу The Undergroad Railroad в останні роки.
Відомийсезон, який розпочався Справжній детектив
МакКонахі та Харрельсон дали життя відповідно Руст Кол та Мартіну Харту, двом детективам відділу кримінальних розслідувань державної поліції штату Луїзіана, яким у 1995 році було присвоєно жахливу справу про вбивство жінки. Відстежуйте за треком, агенти йдуть за правдою через деталі, які не були відомі, і відвідуючи місця, які були пов'язані з жертвою.
Всі три сезони True Detective доступні переглянути в каталозі HBO Max .
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