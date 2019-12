La NASA acaba de anunciar planes para permitir visitas turísticas regulares a la Estación Espacial Internacional (ISS) en 2020. La ISS no es solo la máquina más grande y compleja que se haya volado en el espacio. También es nuestra primera colonia real en las estrellas. Los seres humanos han estado orbitando el planeta cada 90 minutos, todos los días, durante los últimos 20 años. Pero aún más notable es el hecho de que lo hicimos juntos. La ISS no fue construida por un solo país, sino por una familia de naciones que trabajan juntas. Y todavía está tripulado de esa manera también. Puede que no sea barato visitarla, pero es una vista que podría cambiar la vida de muchos.