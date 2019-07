Según advirtieron expertos de viaje de TurismoCity, los viajeros en las escapadas con amigos priorizan tres asuntos en particular. En primer lugar, poder improvisar. Planear un viaje con amigos no es tarea fácil y decidirse por un destino, las fechas, los alojamientos y coincidir en un presupuesto a menudo es muy complicado. Por eso, para este tipo de escapadas, lo mejor es poder improvisar y no tener que planear todo con tanta anticipación. Lo ideal entonces es viajar a destinos de costos más bajos, para que sacar los pasajes a último momento no signifique un gasto enorme.