Las cinco ideas que tuvo Marcos Galperin para crear una empresa de 60 mil millones de dólares

¿Cuál fue el “origen de todo” a la hora de crear una de las las plataformas tecnológicas en su rubro más importantes y valiosas del mundo, lista para competir con el gigante global Amazon? ¿Es posible identificar un instante único e irrepetible que cambió su vida para siempre? ¿Cuáles fueron los aciertos y cuáles los obstáculos que por momentos se volvieron infranqueables? ¿Cree en la suerte, en el trabajo sostenido en el tiempo, o en una justa combinación de ambos? ¿Cuando comprendió que con el desarrollo de su idea había colaborado a transformar la vida de millones de personas comunes y corrientes?

Estas son algunas de las preguntas que a simple vista parecen mínimas y simples; pero que en realidad son complejas y profundas. Y que solo unos pocos elegidos alrededor del globo - más aún de la constelación de las mentes techies brillantes- pueden hacerse. Marcos Galperin es uno de ellos. Con el agregado a su favor, que no se formuló estas inquietudes - si es que finalmente lo hizo- desde alguna de las élites académicas como Harvard, Yale o el Massachusetts Institute of Technology ( MIT, por sus siglas en inglés) que propulsan talentos diferentes en todas las disciplinas.

Galperin lo hizo desde un garage, más precisamente en la planta baja del edificio Panamericana Plaza, en la calle Tronador, en el porteñísimo barrio de Saavedra, hace exactamente 21 años. Y así emprendió el camino de su idea y de su sueño con la misma firmeza y fidelidad que si lo hubiera hecho en cualquiera de los claustros de excelencia. Aunque también ayudó que Marcos Galperin pasó por la Universidad de Stanford, claro.

Otros, que en el mundo techie pueden emprender esta tarea de autoconocimiento para analizar la fuerza y los resultados del camino recorrido pueden ser los contemporáneos, Mark Zuckerberg de Facebook, Jeff Bezos, de Amazon, Susan Wojcicki, de Youtube o Kevin Systrom, de Instagram. Un top five con muchas diferencias y semejanzas, nada despreciable. Es decir que en un tiempo socio-culturalmente disruptivo, nada mejor que un hombre que hizo de la disrupción una lógica para hacer negocios.

Marcos Galperin además de fundador y CEO de Mercado Libre, es hoy un hombre pleno. Y por eso quiere contarle a la gente y sobre todo inspirar a los jóvenes -por los que siente absoluta devoción y admiración- a seguir el instinto y las pasiones, y además a trabajar duro, que serán todas muy buenas elecciones y les traerán buenos frutos.

Entre los movimientos personales que lo fueron empujando a decidirse a hablar públicamente - algo que no está en su lista de “momentos favoritos” - primero fue la mudanza al país vecino del Uruguay -en febrero de 2020-; y luego el contexto de la pandemia . Galperin sigue apostando al talento genuino local y mundial; y sobre todo a la fuerza vital, a la vibra particular que genera el emprendedorismo. En este contexto abrió su corazón y él mismo contó cómo se animó a emprender. Eligió para esto un formato que estuvo acorde a los tiempos, la intimidad (amplificada) de un podcast al que Infobae tuvo acceso exclusivo.

Marcos Galperin, el fundador y CEO de Mercado Libre en su primera oficina en el barrio porteño de Saavedra. A los sueños hay que hacerlos realidad, "para eso hay que ir detrás y confiar en tu instinto".

La definición actual de la organización Mercado Libre (ML) asombra por sus aciertos y proyecciones internacionales, en un rubro como el comercio electrónico que llegó para quedarse, y que la pandemia global amplificó aún más: estiman que para finales de 2020 Mercado Libre tenga cien millones de personas usando Mercado Libre o Mercado Pago en toda la región. Ya está lista para enfrentar la batalla con el gigante global Amazon.

Mercado Libre e s considerada la empresa de mayor valor de mercado de la Argentina, según el precio de sus acciones en Wall Street: USD 60.000 millones, más de 25 veces el valor bursátil de la petrolera YPF. A su vez, lidera hoy el comercio electrónico en América Latina y es una de las las plataformas tecnológicas en su rubro más importantes del mundo, fundada en 1999. Solo pasaron 21 años.

Los primeros años del team fundador de ML en el garage del barrio de Saavedra, que pertenecía al padre de Galperin. Osvaldo Giménez, VP de Mercado Pago; Hernán Kazah, cofundador y ex COO; Marcos Galperin; Nicolás Szekasy, ex CFO; y Martin Lowson, VP de Clasificados. Juan Martín De La Serna es quien asumió la operación de Mercado Libre Argentina, ante la mudanza de Galperin al Uruguay.

Galperin eligió el podcast para ahondar en su verdadera historia de reinvención, “ cuando todo el mundo piensa una cosa y vos estás absolutamente convencido de otra, lo que aprendí es: andá detrás de tu instinto . Sabía que iba a ser difícil. No me imaginé cuán difícil... claramente todo lo que tuvimos que construir para que esto funcione bien fue mucho más complejo de lo que yo me imaginaba. Nosotros (como grupo, como equipo) la verdad es que incentivamos mucho la cultura de tomar riesgos, porque la verdad es que todo lo que hemos construido, todos los aciertos que hemos tenido, han sido en base a tomar riesgos. Con el diario del lunes, creo fue bueno que no sabíamos las dificultades, porque si hubiésemos sabido, tal vez no nos hubiésemos tirado a la pileta como nos tiramos. Medio de inconscientes”.

Codo a codo

El podcast que lanzará Mercado Libre se llamará “Codo a Codo, encontrar la vuelta”. Serán seis capítulos que se publicarán quincenalmente y que versarán sobre tecnología, innovación, inclusión financiera, propósito social y diversidad, entre otros temas. Participaron referentes, profesionales y reconocidas personalidades que contaron en primera persona, sus historias de reinvención y pretenden abrir nuevos canales de conversación con las comunidades en las que opera ML. El episodio estreno, quedó exclusivamente reservado para el jefe.

Dijo Galperin, “hay historias de éxito (en nuestra plataforma) donde gente que está alejada, que nunca se imaginó que iba a tener un espacio; de golpe puede publicar sus artesanías o sus productos y venderlos a todo el país e incluso regionalmente, a través de una plataforma que le maneja los pagos y los envíos y le resuelve todo aquello que creía imposible. De esa manera, le damos las mismas oportunidades a cientos de miles de personas y se democratiza el comercio , que es lo que siempre decimos que queremos hacer”. Y apuntó un dato importante: “ En Mercado Libre viven de las ventas más de medio millón de personas”.

Efecto coronavirus. El logo de la marca Mercado Libre, por el contexto de la pandemia cambió. En vez de cruzar los brazos, ahora son codo a codo, como también Galperin decidió llamar a su podcast (Foto: mercadolibre.com)

Galperin no fue ni el primer, ni el último emprendedor que tuvo que enfrentarse a la incredulidad de sus amigos y sus colegas. Cuando estudiaba en (la universidad de) Stanford, Estados Unidos, eBay estaba dando sus primeros pasos. Y a él le frustraba la idea de volver a Buenos Aires y que Internet fuera sólo (una plataforma) para leer los diarios. “Yo no tenía ninguna duda de que esto iba a funcionar y que iba a ser un éxito ”, agregó el CEO de ML .





Galperin planteó: “Emprender es para cierto tipo de personalidades, porque cuando estás emprendiendo todo el tiempo hay una angustia. Porque no sabés bien qué va a pasar y no controlás todo. Cuando vos sos empleado de una empresa, es todo más prolijito: vos hacés tu trabajo, cobrás tu sueldo. No está esa angustia flotando de ¿Vamos a estar vivos dentro de unos meses? ¿Esto que estamos haciendo tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Va a existir? ¿No va a existir? Si estás inventando una nueva forma de hacer las cosas es muy complejo. Pero, bueno, es muy divertido también”.

-Cómo maneja el cansancio y las ganas de delegar, surgió en el diálogo abierto y franco con el realizador audiovisual Esteban Menis.

-Galperin: Uno de los desafíos que tengo pendiente es poder transicionar a un rol no operativo dentro de Mercado Libre. Las empresas de tecnología tienden a hacer difícil eso. A mí me encanta lo que hago. Hay que estar, y disfrutar la angustia y/o la incertidumbre. Pero te quema también. La verdad es que es cansador.

“Hace muy poquito mi hijo cumplió ocho años y me dijo: Papá, ¡ quiero una carpa de regalo!. No sé como podemos hacer ahora, le dije. Y él me respondió: hay unas en Mercado Libre. Mi hijo me bajó la aplicación, me mostró la carpa que quería y me enseñó a pagar con el código QR, cosa que yo que voy a cumplir 43 años, nunca lo había hecho . Me flasheó ver como esto que para algunos de nosotros todavía hoy es nuevo, ya es súper natural para las nuevas generaciones, porque para mí es casi magia poder pagar con el teléfono”, recordó Galperin.

El empresario argentino decidió radicarse en Uruguay desde el mes de febrero 2020. ¿Por qué se fue del país el empresario más exitoso y disruptivo de la historia contemporánea argentina? No parece haber una sola respuesta a esa pregunta. (Adrián Escándar)

El empresario argentino, comentó que lo que hoy está sucediendo con los código QR es increíble. “Me pasaba que con los banqueros o la gente que estudia posgrados de negocios me felicitaban por Mercado Libre, y después me sentaba en el taxi y me decían: ‘Tengo este o aquel problema’. Yo prefiero lo opuesto, que me felicite el que está usando el producto . Estuvimos trabajando en mejorar la experiencia de los usuarios y lo que estamos viendo estos últimos meses por la pandemia, nunca nos pasó algo así”.

Galperin considera que en el entorno actual de las redes sociales predomina más el “hate” (odio) que el “peace and love” (amor y paz); y a la vez siente mucho apoyo y agradecimiento a través de mensajes genuinos y espontáneos de gente que sube videos de los hijos que compran en Mercado Libre, es impresionante.

“Últimamente estoy muy emocionado y motivado con las posibilidades de destino de los envíos que hace la empresa, y en estos últimos años es de las cosas que más me enorgullecen. Hace cinco años no teníamos ni idea cómo hacer logística, éramos una plataforma de comercio y pago electrónico pero nunca nos habíamos metido a transportar paquetes. Nos dimos cuenta de que para poder competir exitosamente con Amazon, y dar una excelente experiencia a nuestros usuarios necesitábamos meternos de lleno en esto en toda América Latina. Y así hemos construido una red de logística impresionante en toda la región. Y eso es lo que me demuestra como empresa, que somos un grupo de personas que sabemos aprender”.

Galperin analizó las particularidades del caso latinoamericano, “los países de la región presentan geografías muy complejas. A diferencia de Europa, América Latina tiene una vasta y diversa extensión geográfica: tiene desiertos, selvas, montañas y pueblos aislados. En América Latina, la gente que no vivía en capitales o centros urbanos estaba excluída de acceder a productos; y nosotros lo pudimos hacer en cinco años ”.

“Si pudimos aprender eso, creemos que podemos aprender cualquier cosa porque no teníamos ninguna idea de cómo hacerlo. Y es un tema que requirió mucha tecnología, hay mucho software detrás de esta red logística. Eso nos dio mucha confianza y por eso lo comparto en redes sociales, porque estoy realmente orgulloso de lo que hemos hecho. Y estamos probablemente a menos de la mitad del camino de donde vamos a estar”.

Hoy los paquetes y envíos de Mercado Libre llegan a toda Latinoamérica. Es uno de los logros que actualmente más enorgullecen a Galperin y que le permitirán competir a nivel global con Amazon. (REUTERS/Nacho Doce)

Sobre el contexto de la pandemia, Galperin comentó: “nos convirtió a todos en excluidos por igual. Porque antes decíamos que a los que más beneficiábamos era a los que vivían en un pueblo en medio de la montaña o a los alejados de los grandes centros urbanos, que ahora pueden comprar al igual que los que vivían en grandes ciudades. Con la pandemia, incluso los que viven en las grandes ciudades no pueden salir. Entonces están todos excluidos y se masificó el uso, aquellos que no nos probaron nunca, nos probaron. Ha sido muy positivo, el comercio electrónico se ha acelerado. Nos adelantamos 3 ó 4 años”.

“Por otro lado, siento que la oportunidad de Mercado Libre fue realmente única porque se dio con el nacimiento de Internet. P asaron 21 años desde que nacimos y estamos capitalizando eso. Ahora pueden pasar 100 o 150 años sin que vuelva a haber una oportunidad semejante, de crear tanto valor en tan poco tiempo, es la primera vez que se conecta a toda la humanidad (con un mismo problema). Entonces te preguntás, ¿Este es el momento de dar un paso al costado? creo que hay que generar una organización que pueda seguir ejecutando todo con tanta pasión, con mucha excelencia y principios, y sin que sea dependiente de uno”.

Sin inquietarse Galperín aseguró para este 2020: “ Posiblemente tengamos para este año cien millones de personas usando Mercado Libre o Mercado Pago y es un número enorme, pero es un número muy pequeño al lado de las 680 millones que viven en los países que integramos. Hubo muchos momentos mágicos en este tiempo. Por suerte siguen apareciendo hitos, y nos sigue dando el mismo placer que nos daba antes . Desde que llegó el primer paquete, el primer pago con código QR, y nos sigue dando el mismo placer porque seguimos conquistando fronteras y llegando a lugares donde no habíamos llegado”.





