¿Por qué es una gran fecha? Porque el resto de los mortales se toman vacaciones, tienen otros planes, evitan salir con el calor excesivo o simplemente, no quieren arrancar el año en un consultorio médico y dejan todo para meses futuros.

Aunque suene trillado, hay una frase que no pierde vigencia: "prevenir es curar". Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), la medicina preventiva es aquella que incluye prácticas médicas que están diseñadas para prevenir y evitar la enfermedad. Siempre que no existan antecedentes que indiquen revisarse con mayor frecuencia, en general, los médicos sugieren un chequeo general anual, que consiste en una evaluación física, estudios de laboratorio, radiológicos y cardiológicos. También examen funcional respiratorio, ecografías y, en el caso de las mujeres, ginecológicos.

"Soy una obsesiva prolija total con respecto a los chequeos anuales. La mamografía, el pap, me la hago cada año el mismo mes. Cada dos años, la videocolonoscopia, sobre todo cuando hay antecedentes familiares. También me hago ver los lunares dos veces al año, antes de que llegue el verano. El cáncer de piel es tan común, nadie le presta atención, y se puede prevenir. Es cierto que enero es una muy buena fecha para recorrer médicos porque no hay gente en la ciudad", cuenta Mariana.