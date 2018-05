Hoy empecé una nueva vida, sin tu movimiento de cola cuando me desperté. No te llevé por los escalones, ni cociné un filete. La tapa del inodoro se quedó abajo esta mañana. Y ya no había un juguete chillón para pisar al caminar. A pesar de que nunca dijiste nada, el silencio es ahora ensordecedor. Pero tú me enseñaste cómo ser fuerte y cómo sobrevivir. Estoy tan orgulloso de ti, has amado a mis hijas y me has amado a mí incondicionalmente y por eso seré fuerte, estaré aquí y voy a continuar la misión.