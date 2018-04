-En la preadolescencia me daba vergüenza ser hija de mi madre y

lo único que quería era desaparecer. Me vestía de negro, de gris, de marrón. Tengo unas fotos horribles de esa época. Heredaba ropa de mis amigas para poder usarlas. Al madurar me di cuenta de la suerte y lo mucho que me divierte, yo me visto así siempre. Voy por la vida de "fosforito".