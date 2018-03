La brillante exposición de Kawakubo en el MET "Rei Kawakubo/ Comme des Garcons Art of the In- Beetween" contó con 140 extravagantes diseños de mujer llenos de color, texturas y diferentes materiales que sirvieron para recorrer la larga trayectoria de la diseñadora, incluso con modelos característicos de la década de los 80.