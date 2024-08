Embarazo fashion: 11 claves para lucir radiante durante los 9 meses

Los nueve meses de embarazo representan toda una crisis de moda para las futuras mamás (istock)

Los nueve meses de embarazo representan toda una crisis de moda para las futuras mamás. El cuerpo cambia semana a semana y adaptar la vestimenta puede convertirse en todo un desafio.

De esta manera, Infobae consultó con la asesora de imagen y moda Laura Malpeli de Joordan para compartir algunas claves de estilo paras las futuras madres. "Debemos vernos atractivas, sentirnos femeninas y cómodas, siempre en base a nuestro gusto, estilo y personalidad", destacó.

Resaltar siempre los puntos fuertes -por ejemplo, el escote- y disimular aquellos con los que no se está tan a gusto (si no les gustan los tobillos, que suelen verse más anchos, se pueden usar pantalones o faldas para que no tengan tanto protagonismo.

A su vez, Mel Robles, especialista en moda para maternidad, explicó que no es necesario disfrazarse de embarazada. Durante muchos años, se impuso un estilo de ropa para embarazada con cortes y estampas muy particulares, detalló Robles; si te sentís identificada con ese estilo adelante pero "recordá que estar embarazada no significa que tengas que cambiar totalmente tu forma de vestir y tu estilo",aseguró.

#lookdujour #paris ❤️ #walkingdownthestreet A post shared by jimebutti (@jimebutti) on Jul 27, 2017 at 7:03am PDT

Primer trimestre

Aquí el embarazo es poco perceptible pero la silueta comienza adquirir nuevas formas perdiendo la 'cintura' natural femenina.

–Usar las prendas propias del guardarropas: lo mejor es usar las prendas habituales mientras se pueda, en vez de adquirir prendas especialmente diseñadas para embarazadas.

– Usar fajas prenatales –o recurrir al clásico truco de la banda elástica- y seguir usando las prendas habituales, para dar más contención a esta zona del cuerpo.

–Evitar las prendas excesivamente holgadas y sueltas porque serán incómodas y tienden a no estilizar visualmente.

La China Suárez embarazada se inclina por lucir prendas al cuerpo para marcar su cintura

–Vestir las misma piezas de otra manera: si las prendas, como camisas, resultan más apretadas que antes, sobre todo por el busto, se pueden usar abiertas con una remera o musculosa debajo. Valerse de cardigans, para usar sueltos o atados -que incluso sirven en el tercer trimestre para usarlos abiertos, atando el cinto debajo del busto como si fuera un corte imperio.

Segundo trimestre

Con los cambios morfológicos a la vista, el ritmo de crecimiento se acelera día a día, por lo que para desesperarse es momento de invertir en pantalones con spandex y corpiños.

–Colores neutros son los grandes aliados: lo mejor al momento de comprar ropa es olvidar los colores de moda y recurrir a bases neutras y clásicas. Los toques de color de temporada los podés generar con accesorios y make up: pañuelos, labiales, carteras, bijou, destacó Robles.

-Prendas perfectas: vestidos ajustados como el famoso wrap dress (o vestido envolvente), con escote en V, que también se puede usar el último trimestre. Leggings, calzas, vestidos de jersey, faldas tubo y pantalones con cintura elástica, cardigans y blazers, que se llevan abiertos. Las remeras sueltas pero ajustadas en la cadera así como las prendas de corte imperio.

Las polleras de tubo son grandes aliadas a la hora de marcar la nueva silueta de embarazada (cortesía MOONS)

–Básicos para futuras madres: a partir de esta etapa son los pantalones y las polleras especialmente diseñadas para embarazadas, que se pueden combinar con camisas, remeras y blusas más holgadas que ya tengamos.

–Marcar la panza: para algunas mujeres, todavía la panza no se nota tanto como de embarazada y sienten que se puede confundir con tener unos kilos extra. Para evitar este efecto, elegir prendas sueltas, por cinturones debajo del busto, para destacar la panza y evitar que todo el torso se vea con más volumen.

-El género es importante: tentarse con comprar ropa dos o tres talles más grandes no es la mejor opción Es fundamental elegir piezas confeccionadas con spandex de muy buena calidad para que se vaya adaptando a los cambios al cuerpo, pero sin deformarse, sin apretar la panza y permitiendo que te muevas cómodamente, puntualizó Robles.

La paleta de neutros y las prendas sin estampas son las ‘piezas salvadoras’ paras las futuras madres

Tercer trimestre

En el último tramo lo esencial será la comodidad, y esto no es sinónimo de descuido. Al contrario, todo el foco de atención tiene que estar volcado a la panza. Los vestidos midi o extra largos sin estampas son excelentes aliados en este momento, al igual que un calzado extra seguro.

–Prendas post parto: "Que estés cómoda durante el embarazo es tan importante como que lo estés durante la lactancia. Por eso siempre priorizá disponer de prendas con botones y escotes que le permitan a tu bebé tener un acceso rápido a su barra libre", explicó Robles.

"En esta etapa es esencial invertir en corpiños para amamantar, así como en ítems imprescindibles como bolsos en que podamos llevar pañales y todo lo que necesitemos con la llegada del bebé", agregó Malpeli de Joordan

6 meses y medio 💓👼🏼 No puedo creer lo rápido que está creciendooo 🤰🏼🤰🏼🤰🏼 #Zincon #Zincon17 A post shared by Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) on Jul 27, 2017 at 2:51pm PDT

–Calzado extra seguro: los pies suelen hincharse y necesitan estar libres pero también brindando estabilidad. Un buen par de botas, borcegos o zapatillas van a ser imprescindibles.

Lo importante, más allá de la cantidad de semanas, es respetar el estilo propio "ya que estamos atravesando numerosos cambios y situaciones que no son cotidianas, así que si modificáramos demasiado nuestro estilo, podríamos sentirnos incómodas o no reconocernos en la imagen que nos devuelve el espejo", concluyó la especialista en moda e imagen.

