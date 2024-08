"Esclavas de la moda", la campaña que reclama la inclusión de talles

“Don´t be a fashion slave”, la campaña brasileña que muestra las consecuencias de vestir talles inapropiados

"No encuentro nada". Una lucha cotidiana a la que se enfrentan las mujeres en Argentina a la hora de hacer compras. Hace ya un tiempo que la marcas se ven envueltas en la polémica de la inclusión de talles con una amplia diversidad y segmentación. Una problemática que también afecta la industria de la moda en Brasil

Consciente de esta tendencia, una agencia brasileña a cargo del creativo Márcio Nazianzeno creó una campaña de impacto bajo el lema "Don't be a fashion slave" ("No seas esclava de la moda", en español). La iniciativa fue realizada en conjunto con firmas de indumentaria para mujeres curvy como VK Plus Size, que valoriza todos los tipos de cuerpos y sigue el movimiento BodyPositive, impulsado en Europa y los Estados Unidos.

Las imágenes reflejan las marcas producidas como consecuencia del uso de una talla equivocada en la piel de la mujer, obligada por la industria a llevar prendas que no se adaptan a su morfología.

"Se asemejan a las huellas de una agresión o tortura. Una manera dura de denunciar a la industria que ha limitado la libertad de vestirse", explicó a Infobae Nazianzeno.

El uso continuo de ropa muy ajustada afecta la circulación y provoca molestias y dolores. En otros casos hasta lleva a la aparición de várices y celulitis.

Una campaña creada en Brasil con impacto global impulsando la inclusión de talles en las boutiques

Esta misma situación es la que atraviesa la mayoría de los argentinos. Los datos lo corroboran: según la organización social AnyBody Argentina, que trabaja por la diversidad corporal, de 2.254 personas encuestadas en 2016, de entre 12 a 68 años, el 68,81% manifestó tener problemas para encontrar talles grandes.

Las marcas que dejan la ropa en toda la piel

Las provincias que ya cuentan con una Ley de Talles son la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz.

La campaña devela el dolor femenino en nombre de la moda

La normativa difiere en la cantidad de talles exigidos, en el sistema de normas que toman como referencia y en quién recaen las exigencias.

