Martin Rees, cosmólogo y astrofísico de la Universidad de Cambridge también se muestra cauteloso sobre la salida del hombre de la Tierra. "Creo que es una ilusión peligrosa imaginar una migración en masa desde la Tierra. En nuestro sistema solar no hay ningún otro lugar que sea tan acogedor como la cumbre del Everest o el Polo Sur. Debemos hacer frente a los problemas del mundo aquí mismo. No obstante, me esperanzo en decir que en el próximo siglo habrá grupos de aventureros que, financiados de forma privada, vivirán en Marte y después quizás en otros lugares del sistema solar".