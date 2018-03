A ver, te lo pongo así: yo me formé en ciencias gracias a la universidad pública. Es decir, mi educación y mi trabajo de hoy fueron pagados con el esfuerzo de todos los argentinos. Tuve la suerte de que me pude formar, que tuve el tiempo para hacerlo y la dedicación, que me fue bien y que tuve la oportunidad de acceder a educación de privilegio. Bien, eso no significa que yo no tenga que trabajar para las empresas, justamente es al revés. Yo ahora estoy en la Universidad de San Martín y veo que, desde allí, podemos hacer de palanca para que las empresas generen mucha más riqueza. Y esa es la manera en que las empresas van a contratar más empleados, más calificados y van a generar derrame hacia la sociedad.