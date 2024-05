Qué es el “Tenniscore”, la nueva tendencia que es furor en Europa

Qué es el “Tenniscore”, la nueva tendencia que arrasa en europa. Mandatory Credit: Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Durante el último tiempo, el mundo de la moda ha cambiado el foco hacia el cuál se rigen las tendencias. En medio de este cambio de paradigma, con la comodidad como eje, el “Tenniscore” se erige una corriente que fusiona elementos deportivos y fashions, el cual ha ganado terreno en el mundo del estilo.

El auge del tenis no solo se percibe en las prendas deportivas tradicionales, sino también en la incorporación de elementos modernos y urbanos. Jason Kim, Vicepresidente Senior de Mercadeo de Lacoste para Norteamérica, destaca: “Las marcas que tradicionalmente no estaban asociadas con el tenis, desde las de fast fashion hasta las marcas de lujo, han incorporado la cultura del tenis a sus propuestas actuales”. Esta tendencia se perfila no solo en la cancha, sino también en la vida cotidiana y profesional.

Kim menciona que marcas como Lacoste han colaborado con firmas como A.P.C. y Awake NY para “mezclar la ropa deportiva tradicional con aspectos de la ropa urbana moderna y la influencia de la era digital”. Esta combinación ha dado lugar a una nueva estética que apela a diversas generaciones, desde los millennials hasta la Generación Z.

El tenniscore combina elementos atléticos y de moda, impulsado por marcas como Lacoste y Wilson.

Wilson ha sido otra marca que ha adoptado el tenniscore. Joelle Michaeloff, Vicepresidente de Diseño de Wilson Sportswear, menciona que su segunda colaboración con Kith ha sido un éxito, adaptando estilos tradicionales del tenis como el vestido o la visera a un contexto más moderno y urbano. “Kith ideó un giro moderno en la ropa clásica”, señala Michaeloff. Esta colaboración ha reafirmado el interés en prendas como la falda de tenis y el polo clásico, que ahora se ven con igual entusiasmo tanto dentro como fuera de la cancha.

En el ámbito de la moda preppy, Sporty & Rich ha lanzado una colección en colaboración con Prince. Emily Oberg, fundadora de Sporty & Rich, explica: “El objetivo de Sporty & Rich es animar a las personas a vivir de forma más sana, más felices y por más tiempo, y ayudarles a saber que una actividad como el tenis puede ayudarles a conseguir ese objetivo”. La colección incluye prendas de algodón y estilo preppy que mantienen elementos técnicos de la ropa deportiva.

El código de vestimenta en los torneos de tenis también ha impactado el desarrollo del tenniscore. En Wimbledon, por ejemplo, los jugadores pueden ser multados por no llevar un atuendo blanco en la cancha. Este estricto código ha llevado a que algunos uniformes deportivos se integren de manera elegante en las prendas de uso diario fuera de las canchas. La reacción ante el catsuit negro de Serena Williams en el Abierto de Francia 2018 muestra cómo las normas de vestimenta pueden influir en la evolución de la moda deportiva.

El tenniscore incorpora joyería deportiva, destacando la combinación de elegancia y funcionalidad. REUTERS/Shannon Stapleton

Además de la ropa, el tenniscore incluye accesorios como joyería. Chris Evert popularizó el término “brazalete de tennis” durante el Abierto de Estados Unidos de 1987 cuando detuvo un partido para recuperar su brazalete de diamantes. Kim-Eva Wempe, propietaria y socia gerente de la marca de joyería Wempe, asegura que “el brazalete de tennis es la pieza de joyería perfecta para llevar mientras se practica este deporte o cualquier otra actividad deportiva”. Este tipo de joyería se ha convertido en un elemento clave tanto en la cancha como fuera de ella.

PlushMag señala que el tenniscore combina elementos del athleisure wear con toques preppy y la sofisticación del tradicional blanco de Wimbledon. No se trata solo de un deporte, sino de una tendencia que enfatiza la elegancia en cada prenda, desde chombas hasta faldas plisadas y sneakers. Marcas como Thom Browne, Miu Miu y Gucci han adoptado esta tendencia en sus colecciones, llevando la estética del tenis de la cancha a la pasarela.

Qué son las tendencias ´Core´ en la moda

El “Core Aesthetic” en el ámbito de la moda, se refiere a diversos estilos específicos de corta duración. Las nuevas microtendencias no solo reflejan preferencias estilísticas, sino que también responden a influencias cinematográficas y culturales marcadas.

Desde la popularización del vestido negro por cintas icónicas como “Breakfast at Tiffany’s” hasta el estilo “cyberpunk” de “Matrix”, las modas han evolucionado y adoptado distintas denominaciones. En 2013, pronosticadores de tendencias introdujeron el término “normcore”, un estilo que persiste hasta hoy y que promueve pasar desapercibido con prendas básicas. Luego, en 2017, emergió el “gorpcore”, orientado hacia la comodidad con elementos de vestimenta prácticos y funcionales.

Las microtendencias como barbiecore y gothcore reflejan influencias culturales y cinematográficas actuales. (Foto AP/Lee Jin-man)

Actualmente, y en un contexto diverso, ha surgido el “Barbiecore”, inspirado por el reciente éxito de la película “Barbie”. Este estilo se caracteriza por el uso abundante del color rosa y los tacones altos, y ha sido adoptado por varias celebridades. Del mismo modo, la tendencia “Balletcore” evoca elementos del ballet con tutus, faldas con vuelos, tonos rosado pastel, ballerinas y enterizos ajustados, proporcionando una estética romántica y delicada.

Otra tendencia destacada es el “Cottagecore”, que fusiona la moda con la vida campestre, evocando romanticismo mediante vestidos vaporosos, cestas de mimbre y mangas abullonadas. Con el reciente estreno del live action de “La Sirenita”, surge una corriente conocida como “mermaidcore”. Esta estética despliega tonos iridiscentes, motivos marinos y perlas, acercando a los seguidores al mágico mundo acuático.

La moda tampoco ha dejado de lado el estilo oscuro y gótico. El “gothcore” es una microtendencia que ha conquistado a celebridades como Olivia Rodrigo. Fusionando tonalidades negras, cuadros escoceses, accesorios de metal, plataformas y corsés, logra una apariencia que seduce a los amantes de lo sombrío.