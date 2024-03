Jorge Ibáñez, un legado de generosidad y talento para la moda argentina

Flor de la V, musa y amiga cercana de Jorge Ibañez, resaltó la relevancia de su figura en la moda argentina, no solo por sus diseños atemporales sino por el vacío irremplazable que dejó en el corazón de quienes lo amaban (IG: @flordelave)

—Guardá la plata, acá lo único que necesito es conocer a tu hija y tomar sus medidas—, le dijo Jorge Ibáñez.

El 14 de marzo de 2014, en el Cementerio de la Recoleta, aquella madre no podía dejar de recordar esa frase y el gesto, uno de tantos que Ibáñez solía tener con sus clientas. Había ocurrido años antes, cuando esta mujer humilde lo fue a ver a su local en busca de un vestido para los 15 de su hija.

“Soñaba con tener a un Ibáñez para la fiesta″, dice ahora a Infobae Flor de la V, sobre aquella señora que trabaja limpiando casas, y que se le acercó a Flor llorando en el cementerio para contarle de esa instantánea. “Esto es algo que hizo con varias nenas de 15 que querían tener un vestido suyo. Sus madres me lo contaron luego de su muerte. Él jamás comentaba esas cosas”, agrega la actual conductora.

De la V, una de sus musas dentro del mundo de la moda, está emocionada por estas horas que se cumplen 10 años de la partida del diseñador. “Era especial”, suelta sobre este verdadero creador, dueño de un talento innato y un carisma suficiente para mostrar eso que tan bien hacía sin que el don tenga un dejo de soberbia.

La disposición de Jorge Ibañez para asistir a quienes lo necesitaban, regalando diseños a mujeres que no podían costearlos, resalta una faceta pocas veces vista en el mundo de la moda, marcando un precedente de altruismo

Porque la historia se Ibañez y la alta costura se cuenta con texturas invisibles que van más allá de la vocación y el glamour, un aspecto que tal vez lo atraviesa todo, incluyendo a aquella señora del cementerio: Ibañez tenía ese rasgo bondadoso que no abunda cuando los flashes del éxito avisan de golpe que la fama llama a la puerta.

Era en definitiva esa dualidad asombrosa: se imponía y además, según quienes estuvieron cerca, regalaba una amistad enorme. Por eso hoy, el mundo de la moda argentina, lo recuerda con admiración y nostalgia.

Figura icónica del diseño de alta costura, su vida y carrera fueron abruptamente interrumpidas por una muerte inesperada a causa de una falla cardíaca, específicamente una “cardiopatía hipertrófica dilatada”, que dejó a cercanos y no tanto totalmente sorprendidos.

Quienes lo recuerdan dicen que sus desfiles eran un verdadero show, un evento que iba más allá de la pasarela

Desde muy joven, Ibáñez demostró un interés y habilidad excepcionales para el diseño, diferenciándose por su capacidad para crear prendas sin una educación formal en moda.

Nacido el 7 de diciembre de 1970 en Lomas de Zamora, su inicial camino en la medicina dio un giro drástico hacia su verdadera pasión que era diseñar. Su carrera despegó cuando su talento captó la atención de figuras de alto perfil mediático como Susana Giménez y Mirtha Legrand, esta última convirtiéndose en una especie de musa y promotora de su obra.

Ibáñez trascendió el limitado mundo de los atelieres, llevando la moda a un público más amplio a través de su presencia en los medios y su participación en programas de televisión como “Bailando por un sueño” y “Cantando por un sueño”.

Ibáñez se destacó por su dedicación a la inclusión social en la moda, rompiendo barreras y mostrando una diversidad raramente vista en las pasarelas, consolidando su legado como pionero Verónica Guerman / Teleshow

Su estilo se caracterizó por la meticulosa selección de materiales como tules, encajes, sedas, entre otros, y su dedicación al detalle en cada creación.

Una cualidad notable fue su enfoque en la inclusión dentro de la moda, siendo pionero en este aspecto. Flor de la V solía protagonizar sus desfiles, destacándose en un ambiente que, hasta entonces, mostraba resistencia hacia la diversidad.

“Lo recuerdo con mucho amor y lo extraño cada día de mi vida. Él era mi familia. Porque nosotros nos elegimos”, continúa Flor de la V.

“Nos hacía sentir especiales, únicas. ¡Él en la moda dejó un legado enorme! En la actualidad sigo usando vestidos diseñados por él y son re actuales. Lograba lo que muy pocos diseñadores. Tenía arte en sus manos y conocía el cuerpo de las mujeres como nadie. Era tan grande su arte que en una fiesta de Martín Fierro podía vestir a 10 mujeres y todas se veían fabulosas. Cada una con su estilo y con el sello de Jorge Ibáñez. Eso es algo muy difícil de lograr. Sus últimas tres colecciones fueron épicas Se fue en el mejor momento”, rememora Flor, quien destaca sus últimas colecciones.

Junto a su amiga, Anamá Ferreira

“Con tantos años de trabajo había logrado un gran equipo de trabajo que lo amaba. Porque era amable, gentil, respetuoso y buena gente, algo que no abunda en este mundo. Hay algo que sucede en general y es que la muerte te vuelve buena. Con él nunca conocí a una sola persona que me diga algo malo de él. Todos los amaban. Cero interesado, todo lo que hacía era de corazón. Sabes las cantidad de mujeres que hay del ambiente que no tenían un mango y que él les regalo un vestido”, agrega Flor.

Su inesperado desenlace conmocionó al ámbito de la moda y a sus seres queridos, quienes aún lo recuerdan con cariño y profunda nostalgia. Anamá Ferreira es otra de ellas, ella también estuvo cerca no solo desde el lado sentimental, sino que compartió el camino de las pasarelas y la moda.

“Veo algo de moda lindo y digo, ´si Jorge estuviera acá´”, dice emocionada Anamá a Infobae. “Lo recuerdo todos los días, —sigue la ex modelo-. Acá en la entrada de mi casa, tengo una foto con Jorge en París, que viajamos por una semana de la moda. Tuve el placer de viajar mucho con él, de disfrutarlo. Era una persona que disfrutaba la vida. Fuimos con Ingrid (Grudke) y George a París y recuerdo estar por Champs-elysées, haciendo fotos en la calle. Con él era todo así. Todo en alto nivel. Una persona generosa y maravillosa. Todos los días yo hablo con él. Pasa algo lindo y le cuento. Puedo parecer loca pero es así. Ahora estoy hablando y me emociona. Y eso que pasaron diez años”.

La muerte de Jorge Ibañez el 14 de marzo de 2014, provocó una ola de conmoción y nostalgia entre quienes lo conocieron, dejando detrás un legado de amistad, talento y generosidad, evidenciado en los recuerdos de sus seres queridos y admiradores

Anamá tiene muchos recuerdos. “Como vivía solo, yo le decía, avísame cualquier cosa. Entonces él llegaba a si casa, me llamaba y decía: ´Negra, ya estoy en casa´. Teníamos una relación muy fuerte. Es una parte mía que se fue con George”, agrega Anamá, quien asegura que tenía una visión de la moda distinta al resto.

“Él se fue modernizando cada temporada. Tenía una visión del show de la moda muy grande. Hacía una ropa espectacular, con las terminaciones, el cuidado, las telas. La madre me regaló un montón de telas suyas. Siempre después del desfile hacía una cena y una fiesta para todos los amigos. Era espectacular. Representó mucho para la moda porque era persona que respiraba moda. No era envidioso, no peleaba con otros diseñadores, no hablaba mal de nadie. Jamás lo escuché a Jorge Ibáñez hablar mal de ningún diseñador. Siempre decía que cada uno tenía su lugar, cada uno tenía su estilo y que todos podían trabajar y hacer cosas”, sigue Anamá.

“Extraño a ese amigo que era una buena persona. Y la moda perdió mucho, la hacía vibrar. Hay un vacío enorme. Yo lo amo. Hasta hace unos años trataba de eludir el 14 de marzo, como que era un día que no existía. Pero ya lo solté. Se dice que a los nueve meses de una pérdida, soñas con esa persona. Soñé con él, y me agarró la mano. Me dijo: ´Negra, estoy bien, quédate tranquila, andate, yo estoy bien, soltame. Ese diá me desperté y lo solté”.

Jorge Ibáñez, recordado por su generosidad y talento excepcional, dejó una marca imborrable en la moda Virtual Press

El relato de Anamá se repite con otras personas. Años después de su partida, quienes lo conocieron afirman sentir su presencia de maneras inexplicables. Anécdotas como apariciones en fotografías y sueños sugieren que su espíritu aún se manifiesta, ofreciendo consuelo y recordando su pasión por la vida y el diseño.

Su madre, Mabel, también asegura sentir a su hijo cercano, y en su honor, promovió la iniciativa de declarar el 14 de marzo como el Día de la Moda.

La figura de Jorge Ibáñez permanece vigente en la memoria colectiva del diseño argentino, no solo por sus aportes en moda sino por su espíritu generoso, su compromiso con la inclusión y la pasión que inyectó en cada uno de sus proyectos.

Su legado es un testimonio de su creencia en la libertad de ser y crear sin ataduras, inspirando a futuras generaciones en el ámbito del diseño, una cuestión literal: no por nada, una de la conductoras de la alfombra roja de los últimos Martin Fierro de la Moda fue Flor de la V.

“El siempre está presente en todos mis proyectos importantes. Sé que hubiera hecho todo y más para que yo brillara en ese momento”, cierra su musa.