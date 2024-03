Menos es más: el “no diseño” primó en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024

El total black, fue uno de los más elegidos por las estrellas

Cada edición de los premios Oscar no solo deja grabadas en la memoria las victorias y derrotas de las películas más aclamadas del año, sino que también marca un hito en el mundo de la moda con su inconfundible alfombra roja.

Te puede interesar: Premios Oscar: el top ten de los looks más emblemáticos de la alfombra roja

En la entrega 2024, antes de que se pronunciaran los discursos y se nombraran las codiciadas estatuillas, las estrellas de Hollywood exhibiendo sus elecciones de vestuario más deslumbrantes y, en algunos casos, más cuestionables. Este momento, que precede a la ceremonia de premiación, se ha convertido en uno de los más esperados y comentados del año, donde el glamour y el estilo compiten por destacarse.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró su 96ª edición con los Oscar 2024 en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, y la noche no solo brilló por la calidad de las películas nominadas, sino también por la deslumbrante alfombra roja que desplegó una variedad de looks que cautivaron a los espectadores de todo el mundo.

Te puede interesar: Oscar 2024: todos los looks de la red carpet más deslumbrante de Hollywood

Desde vestidos de alta costura hasta trajes de diseñador, las celebridades deslumbraron con su elegancia y sofisticación, dejando una huella imborrable en el mundo de la moda. Infobae consultó a especialistas que repasaron las principales tendencias que se destacaron y que, por decantación, se avecinan. Se trata de los diseñadores Pablo Ramírez, Roberto Piazza y Patricia Profumo. ¿Una de las coincidencias fue, sin dudas, el total black, que ya es un clásico de esta y otras galas.

Eva Longoria vestida con Tamara Ralph y joyas de Boucheron /REUTERS/Aude Guerrucci

“En todos los looks veo la idea de que menos es más: cuando el vestido no tiene más importancia que la persona, la subraya”, aportó el diseñador Pablo Ramírez. Y agregó: “La tendencia en los hombres es mucho más descontracturada: muchos están sin corbata y sin moño, y los trajes con una silueta más de los años 70″.

Te puede interesar: De películas emblemáticas de los 80 al traje de Oppenheimer: quién es la diseñadora de vestuario preferida de Hollywood

“Es como tu casamiento. Cuando te casas, debés ponerte el vestido más espectacular de tu vida, porque es una ocasión única. Entonces, ¿qué significa para mí un Oscar? Es la muestra más maravillosa de la industria de la moda y del espectáculo. Por ende, todos tienen que estar deslumbrantes. El Oscar es el único momento en el que pueden destacarse con algo que nunca volverán a usar. Es crucial destacar en la alfombra roja, ya que eso marca tendencia en la moda y el diseño”, dijo Roberto Piazza.

Y sumó: “Veo austeridad y no veo diseño, no veo creación, no veo mano de obra. Todos esos vestidos para mí son vestidos viejos, vestidos que ya que no tienen confección. Pero no veo nada que me impacte, que me haga decir ‘wow’”.

Margot Robbie con un look de Versace /REUTERS/Sarah Meyssonnier

Mientras que Patricia Profumo observó: “En general, los trajes son muy básicos en volumen. Están abocados en su mayoría a los detalles mínimos, pero en líneas puras como por ejemplo Jodie Foster, Margot, Mary Steenburgen, Eva Longoria entre otras. Veo un poco más de diseño y color pero en las características de líneas puras y sin volumetría, con detalles importante y colores no llamativos como es el caso de Lupita Nyong, Ana Taylor o Emma Stone”.

Aquí, el análisis de algunos ejemplos de estos estilos y tendencias que dominaron la alfombra roja de los Oscar, según los diseñadores.

Bradley Cooper lució un traje a medida de Louis Vuitton /REUTERS/Sarah Meyssonnier

El actor Bradley Cooper fue una de las celebridades masculinas que eligió un traje sin corbata ni moño. “Es un hombre que brilla por su belleza. Está bien pero a mi entender, le hubiera puesto un moño o algo porque es una gala. La gala amerita smoking y no traje con corbata. Una camisa sin un adorno, sin un moño o sin unas cintas, un aplique algo en el cuello, es como si fuese el descamisado. En este caso, veo austeridad y sobriedad. No es para la ocasión, está demasiado simple y no es para un Oscar”, observó Piazza sobre el look de Bradley Cooper.

Colman Domingo, actor, posó en la alfombra roja antes de la ceremonia /REUTERS/Aude Guerrucci

Colman Domingo fue otro de los actores que apostó al traje con un toque distinto. “Está con un traje de Louis Vuitton, como cruzado, con pantalones oxford, que me encanta cómo le queda. Me parece que es distinto, se jugó, tiene combinación y moño con las joyas. Es un hombre que está vestido super elegante pero que apostó un poco más y me encanta cómo le queda. Me parece que hizo ese mix de estar adecuado para la situación, se ve muy favorecido él y además le dio un toque”, consideró Ramírez sobre el paso de Colman Domingo por la alfombra roja.

Vanessa Hudgens eligió un look de Vera Wang Couture y joyas de Chopard /REUTERS/Sarah Meyssonnier

“Me encanta, pero como digo siempre, no existen las fórmulas. En su caso, no le favorece estar tan cerrada: el cuello alto con el pelo suelto y las mangas tan largas no dan buen resultado”, postuló Ramírez sobre Vanessa Hudgens, quien también optó por un total black.

Mary Steenburgen eligió un un vestido negro sin tirantes con tacones a juego /REUTERS/Sarah Meyssonnier

Con respecto al paso de Mary Steenburgen por la alfombra roja, Piazza dijo: “El vestido le queda largo y arrastra el piso. Maravillosa mujer con un pelo divino y un peinado sport. Lo único que puedo rescatar de esta indumentaria es la cartera, que por lo que veo, es una cartera bijou que se usa muchísimo”.

No obstante, no todo fue total black y austeridad. En una alfombra roja repleta de celebridades y de estilos, algunos fueron más allá y dotaron a sus looks con detalles que resaltaron su paso.

Jodie Foster eligió un vestido de Loewe /REUTERS/Sarah Meyssonnier

“Parecen no haberle pasado los años. Excelente pieza de alta costura en escote clásico al cuello y con falda lánguida en azul noche con lluvia de piedras al tono. Me encantó la pieza pero para lucirla más; el cabello más claro la hubiera favorecido”, consideró Profumo sobre Jodie Foster.

Carey Mulligan y un vestido de Balenciaga Couture /REUTERS/Sarah Meyssonnier

“Realmente hermoso el vestido y la figura espectacular. Una tela liviana, plisada y blanca que sobresale de abajo como un pétalo. Los guantes deben ir desde la punta del dedo hasta donde empieza el escote. Creo que la mejor vestida de todas. Le hubiera puesto un collar de perlas gigante, o diamantes o azabaches, un collar enorme y divino de oro”, valoró Piazza sobre Carey Mulligan.

Anya Taylor-Joy posó en la alfombra roja con vestido y joyas Tiffany & Co. /REUTERS/Mario Anzuoni

Anya Taylor “lleva una imponente pieza completamente bordada con piedras en gris, azabaches y cristales tanto en el top strapless como en la falda formando escamas con cada pieza. Increíble traje y digno de esta joven celebridad; make up y peinado correctos”, valoró Patricia Profumo.