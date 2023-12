Quién es la mujer que cuida las espaldas de la Selección Argentina en cada uno de sus viajes

Alexia Keglevich destacó el orgullo de trabajar con campeones del mundo y repasó detalles de los operativos ante cada viaje de la Scaloneta

En el vibrante mundo del turismo y la asistencia al viajero, Alexia Keglevich emerge como una empresaria argentina con una historia digna de ser contada. Su trayectoria se extiende por más de tres décadas y ha llevando su legado familiar a nuevas alturas. Su proyecto Pax Assistance, que se acerca a los dos años de existencia, no es solo un nuevo capítulo en su carrera, sino también un testimonio de su resiliencia y capacidad para adaptarse a los tiempos cambiantes del rubro y, por qué no, de la vida misma.

La historia de Pax Assistance y, por decantación la de Alexia, se entrelaza con la Selección nacional, ya que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue uno de los primeros vínculos de la compañía. De este modo, antes de los viajes y durante las estadías para los partidos, la Scaloneta se mueve bajo el cuidado de esta asistencia al viajero.

“Nosotros nacimos en enero de 2022, y la AFA desde el principio nos confió el cuidado de la selección masculina, de la femenina, y de todas las selecciones argentinas de fútbol. Hubo una licitación y nuestra propuesta fue diferencial”, contó Keglevich a Infobae.

El operativo de Pax Assistance para la Selección Argentina incluye asistencias médicas y toda clase de logísticas durante el viaje. En Qatar, la compañía que fundó Alexia acompañó a los campeones del mundo

¿Cómo es trabajar cerca de los campeones del mundo? Es una pregunta casi inevitable que Alexia respondió con naturalidad y sin estridencias, pero que tomó un cariz épico tras la conquista del título en Qatar, luego de 36 años de sequía futbolística. “Para nosotros es un orgullo enorme. Destilamos amor en cada viaje y eso se nota. Particularmente en Qatar, nuestro equipo atendió, incluso, a los familiares de los jugadores y a la generación de campeones del mundo del 78 y del 86″, precisó.

Y remarcó: “Fuimos los únicos que mandamos médicos directamente de Pax a cuidar a la Selección y a los fanáticos del fútbol a Qatar, hayan viajado con Pax o no. Eso nos posicionó muchísimo y nos ayudó a crecer en 2023. Así se profundizó la relación con la AFA y los seguimos cuidando en las Eliminatorias. Qatar era un destino difícil y buscamos estar cerca hablando el mismo idioma. Para mí fue imprescindible que gente con nuestra cultura e idioma fuera el nexo entre ese país y los jugadores”.

Actualmente, antes de cada cotejo de la Scaloneta, un representante de Pax se comunica con un coordinador del plantel y comienza el operativo habitual de asistencia al viajero. “Se activan distintas asistencias. Nos preparamos antes de las fechas de la Selección y armamos todas las facilidades médicas en el lugar de destino; esto no existía antes. Así, en el caso de que se precise un diagnóstico por imágenes por lesiones, por ejemplo, nosotros estamos ahí. El sistema es muy simple”, reveló Keglevich.

Con su perra Pax. "El nombre Pax nació cuando luego del despido de Assist Card, una mañana, me desperté y sentí por primera vez paz. Esto fue en febrero de 2021. Por eso elegí Pax que no solo es paz: es pasajero en el idioma turístico", contó Alexia (Pax Assistance)

“Hay un canal y un equipo dedicado solo a la Selección. Ellos saben en qué lugar estar y cuánto tiempo. Apenas nos llaman porque pasa algo, la asistencia está ahí. Buscamos las facilidades médicas cerca de donde jueguen y se hospedan; y les brindamos cualquier tipo de asistencia. Por ejemplo, si no llegan los equipajes o tienen problema de documentación, todo eso está bajo nuestra responsabilidad”, sostuvo.

Pax Assistance nació de la visión de Alexia de una industria de viajes transformada. En un mundo que atravesó la pandemia, con el trabajo remoto y las modalidades híbridas en auge, esta mujer comprendió que los viajeros necesitaban soluciones de asistencia adaptadas a los nuevos tiempos. Bajo esta idea, Pax Assistance se posicionó a la vanguardia de la atención de las necesidades cambiantes de los viajeros modernos, ofreciendo servicios que reflejan la agilidad y movilidad del mundo actual.

Para Keglevich, “la pandemia intensificó la necesidad de viajar. Estar confinados nos hizo conscientes de la vida efímera, ya que de repente podemos perder el control de todo. Surgió el temor de contraer COVID durante un viaje y arruinarlo. Así, la industria se volvió más solicitada que antes”.

La pandemia intensificó la demanda de viajes, llevando a Pax Assistance a atender un mercado más consciente de la efímera naturaleza de la vida, reflexionó Keglevich

¿Cómo viajan las personas hoy? “Hemos observado un aumento exponencial en los destinos lejanos y exóticos, inicialmente por el deseo de evitar aglomeraciones debido al COVID-19, y luego por la popularidad de lugares como el sudeste asiático, destinos ecológicos y el turismo aventura. Esto marca un cambio respecto a los destinos tradicionales como Roma, París y Londres, entre otros. Ahora, lugares como Costa Rica y Belice en América Latina, por ejemplo, están ganando popularidad”, consideró la empresaria.

“Los viajes seguirán creciendo, especialmente entre argentinos y estadounidenses, quienes han mostrado un creciente interés en viajar tras la pandemia. Esto indica una tendencia a explorar y abrirse a nuevas experiencias, que solo se intensificará con el tiempo”, añadió.

La historia de Alexia está ligada con la de Assist Card, la empresa fundada por su padre, Nicolás Keglevich, en 1972. Un inmigrante húngaro que llegó a Argentina huyendo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y estableció un legado que Alexia expandiría. Durante 34 años, ella se dedicó a la empresa paterna, llevándola a nuevas alturas y manteniéndose al frente incluso después de su venta al grupo norteamericano Starr International.

La empresaria cree que la pandemia exacerbó las preferencias por destinos exóticos que antes pasaban más desapercibidos

Sin embargo, el destino tenía otros planes. En un giro inesperado y en medio de la pandemia de COVID-19, fue despedida de Assist Card. Un evento que sacudió la industria de la asistencia del viajero, pero que no detuvo a la empresaria que, en lugar de rendirse, vio una oportunidad para reinventarse y lanzar su propia empresa: Pax Assistance. Esta decisión no solo marcó un nuevo comienzo para ella, sino que también demostró su inquebrantable espíritu resiliente.

“Recientemente -contó-, se cumplieron 3 años del despido, que fue un tema muy mediático, y para mí, muy tétrico. No cobré indemnización y fue realmente complicado. Hoy estoy en la Justicia tratando de cobrar lo que me corresponde pero mirando atrás y pensado lo vertiginoso que fue. En esa resiliencia de transformar ese dolor en el amor que tengo por hacer esto. El desafío más grande fue, para mí, que Pax sea fruto del amor y no del rencor”.

El lanzamiento de Pax Assistance no fue una tarea fácil. Alexia, con su conocida tenacidad, buscó activamente a los mejores socios y proveedores, muchos de los cuales ya conocían y respetaban su trabajo. Su determinación y enfoque en la calidad la llevaron a asociarse con TurismoCity, una plataforma que complementaría perfectamente su visión. Uno de los objetivos clave de Alexia era simplificar la integración de las agencias de turismo con su producto.

El color violeta de Pax Assistance está ligado al poder de transformación y transmutación, según relató su fundadora

“Pax Assistance ha crecido en 2023 de una manera exponencial. Tenemos clientes en 35 países diferentes, dimos asistencias en más de 110 países, y las búsquedas en Google crecieron un 85% en este 2023. Somos la compañía mejor calificada del mercado, tanto en Google como en Trustpilot, con casi 5 estrellas en ambas plataformas. Es impresionante cómo los clientes ven la diferencia de Pax, y los números nos acompañan, terminando un año con más de 10 millones de dólares en facturación, teniendo menos de dos años, lo cual es algo bastante inédito en una startup”, destacó Keglevich.

Y sumó: “Desde los 16 años que trabajo en esto, y cuando creé Pax sabía perfectamente el punto débil de la industria, por lo que elegimos ese camino. Es el camino de la empatía, de la humanidad, de ser simples y ser totalmente inmediatos a la hora de dar servicios. Buscamos ser una compañía diferente, fresca, moderna, muy fácil de contratar, y los números nos respaldan y son impresionantes”.

Entendiendo la importancia de la tecnología en este proceso, se enfocó en desarrollar un sistema de emisión que fuera tanto sencillo como adaptable. El camino no ha estado exento de desafíos, pero su historia es una de perseverancia y adaptación. Desde sus inicios en Assist Card hasta su nueva aventura con Pax Assistance, ha demostrado una habilidad única para navegar en un mercado en constante cambio. Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en la industria es un testimonio de su experiencia y visión empresarial.

Para la empresaria, el turismo aventura y los destinos exóticos están entre las preferencias más predominantes en la actualidad

“Hemos brindado asistencia gratuita en desastres como los terremotos en Turquía y Marruecos -repasó Alexia-. Nuestra filosofía se centra en que viajar acompañado es mejor, ofreciendo tranquilidad ante cualquier desafío, ya sea un problema con la reserva de hotel o la cancelación de un vuelo. Con Pax, esos inconvenientes se manejan profesionalmente, permitiendo a los viajeros seguir disfrutando de su viaje. La presencia de un humano experto del otro lado brinda seguridad, especialmente en situaciones de salud, donde enviamos médicos si es necesario. Nuestro servicio busca evitar malos momentos o hacerlos lo más llevaderos posible, ofreciendo una compañía constante y apoyo durante el viaje”.

La determinación y el espíritu innovador de Keglevich no solo están dejando una huella indeleble en el mundo de la asistencia al viajero, sino que también son fuente de inspiración para innumerables empresarios y líderes emergentes.

Su historia es un claro recordatorio de que, en el mundo de los negocios y en la vida, la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes y la voluntad de reinventarse son tan importantes como la experiencia y el conocimiento. Y mientras Pax Assistance continúa creciendo y evolucionando, Alexia se mantiene como un faro de liderazgo y visión, demostrando que incluso en los momentos más desafiantes, la perseverancia y la tenacidad pueden abrir caminos hacia el éxito y la realización.